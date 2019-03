Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fdb88da-72e2-4286-9d83-9075f3591f60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz európai uniós biztosa a rádió reggeli adásában azt mondta: nem tudja, miért küldték ki egy olyan helyre, amit kiküldetése után szinte rögtön meg is támadott a magyar kormány.","shortLead":"A Fidesz európai uniós biztosa a rádió reggeli adásában azt mondta: nem tudja, miért küldték ki egy olyan helyre, amit...","id":"20190301_Navracsics_a_civil_radioban_Lehet_hogy_buntetesbol_kerultem_Brusszelbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fdb88da-72e2-4286-9d83-9075f3591f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96958dd4-e97e-45fe-8035-e4fd3ff80530","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Navracsics_a_civil_radioban_Lehet_hogy_buntetesbol_kerultem_Brusszelbe","timestamp":"2019. március. 01. 11:02","title":"Navracsics a Civil Rádióban: Lehet, hogy büntetésből kerültem Brüsszelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0685126b-1008-4c11-a4d4-c77cbae47b1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dér Csabát sajtóértesülések szerint Prágában tartóztatta le a rendőrség. ","shortLead":"Dér Csabát sajtóértesülések szerint Prágában tartóztatta le a rendőrség. ","id":"20190302_Elfogtak_a_rettegett_szerbiai_magyar_bergyilkost","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0685126b-1008-4c11-a4d4-c77cbae47b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb5a172-b070-4465-a8bf-0ce27b2b0d0f","keywords":null,"link":"/vilag/20190302_Elfogtak_a_rettegett_szerbiai_magyar_bergyilkost","timestamp":"2019. március. 02. 11:38","title":"Elfogták a rettegett szerbiai magyar bérgyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök órákra leterelték a forgalmat az autópályáról. ","shortLead":"A rendőrök órákra leterelték a forgalmat az autópályáról. ","id":"20190301_Elszabadult_potkerek_okozott_sulyos_balesetet_az_M1esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad67a598-f06d-4acc-8175-0bd7b13c6a37","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_Elszabadult_potkerek_okozott_sulyos_balesetet_az_M1esen","timestamp":"2019. március. 01. 07:26","title":"Elszabadult pótkerék okozott súlyos balesetet az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2881eeaa-f52a-40f5-ada8-9986f20a900b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190302_Marabu_FekNyuz_Magyar_remmesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2881eeaa-f52a-40f5-ada8-9986f20a900b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e35588-bff0-40e5-883e-dffc6b681a48","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Marabu_FekNyuz_Magyar_remmesek","timestamp":"2019. március. 02. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Magyar rémmesék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Névtelenséget kérő facebookos források szerint Mark Zuckerbergék egy 50 fős mérnökcsapatot állítottak rá arra a projektre, amelyben saját kriptovalutát fejlesztenének a platform számára.","shortLead":"Névtelenséget kérő facebookos források szerint Mark Zuckerbergék egy 50 fős mérnökcsapatot állítottak rá arra...","id":"20190301_facebook_kriptovaluta_kriptopenz_messenger_whatsapp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed1f773-82bd-4f13-94e3-ef5cb12f965a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_facebook_kriptovaluta_kriptopenz_messenger_whatsapp","timestamp":"2019. március. 01. 10:36","title":"Saját pénzt készít a Facebook, a WhatsAppban is fizethetnénk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dda0fb5-cf78-4286-8df0-85e2afd2b08b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három helyett akár 15 igazolható nap az iskolákban - ennyit javasol a Házi Gyermekorvosok Egyesülete.","shortLead":"Három helyett akár 15 igazolható nap az iskolákban - ennyit javasol a Házi Gyermekorvosok Egyesülete.","id":"20190302_3_hetet_igazolhasson_a_szulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dda0fb5-cf78-4286-8df0-85e2afd2b08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10038532-1db7-4263-8b8d-d98501a4d5f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_3_hetet_igazolhasson_a_szulo","timestamp":"2019. március. 02. 19:55","title":"Orvosok kérik: 3 nap helyett 3 hetet igazolhasson a szülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismertette programját Puzsér Róbert, az Állampolgárok a Centrumban Egyesület főpolgármester-jelöltje. Zöld minimum, a hajléktalanság elleni küzdelem új formája, egy korrupciós múzeum és a neonok elleni harc is szerepel.\r

\r

","shortLead":"Ismertette programját Puzsér Róbert, az Állampolgárok a Centrumban Egyesület főpolgármester-jelöltje. Zöld minimum...","id":"20190301_Puzser_a_neonok_a_hajlektalansag_a_korrupcio_es_az_autoforgalom_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a93d9bd-710f-4bd0-bf84-914144417e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14f0944-9442-4662-a9aa-33f7c70a2937","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Puzser_a_neonok_a_hajlektalansag_a_korrupcio_es_az_autoforgalom_ellen","timestamp":"2019. március. 01. 17:32","title":"Puzsér a neonok, a hajléktalanság, a korrupció és az autóforgalom ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31345173-df13-477d-9bbe-93e7a180eff0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Űrállomásra tart, egyelőre csak egy Ripley nevű bábuval a fedélzetén. ","shortLead":"A Nemzetközi Űrállomásra tart, egyelőre csak egy Ripley nevű bábuval a fedélzetén. ","id":"20190302_Fellottek_a_SpaceX_urkapszulajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31345173-df13-477d-9bbe-93e7a180eff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458f157c-44c8-4f58-b297-e4b18e629599","keywords":null,"link":"/tudomany/20190302_Fellottek_a_SpaceX_urkapszulajat","timestamp":"2019. március. 02. 10:18","title":"Fellőtték a SpaceX űrkapszuláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]