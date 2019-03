Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8a114cb-2ac7-423a-a919-b26a926ec12b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szabálytalanságok gyanúja miatt vizsgálódik az UEFA Manchesterben.","shortLead":"Szabálytalanságok gyanúja miatt vizsgálódik az UEFA Manchesterben.","id":"20190307_Vizsgalat_indult_a_Manchester_City_ellen_a_penzugyek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8a114cb-2ac7-423a-a919-b26a926ec12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935b7421-9172-4d74-89f5-9e271ebda4cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Vizsgalat_indult_a_Manchester_City_ellen_a_penzugyek_miatt","timestamp":"2019. március. 07. 21:19","title":"Vizsgálat indult a Manchester City ellen a pénzügyek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A dolgozók nem elégedettek a cég által bejelentett béremeléssel. ","shortLead":"A dolgozók nem elégedettek a cég által bejelentett béremeléssel. ","id":"20190306_Hiaba_a_beremeles_a_Hankooknal_ujabb_sztrajk_johet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f2ee9c-4d8b-4f43-97b7-bbafc80106b7","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Hiaba_a_beremeles_a_Hankooknal_ujabb_sztrajk_johet","timestamp":"2019. március. 06. 20:58","title":"Hiába a béremelés a Hankooknál, újabb sztrájk jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff97d3cc-a618-44ce-ac4b-c5ee2b170996","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehajtott fejű nyargalás buktatta le a dílert.","shortLead":"Lehajtott fejű nyargalás buktatta le a dílert.","id":"20190308_Kenyerbe_dugta_a_marihuanat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff97d3cc-a618-44ce-ac4b-c5ee2b170996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773a8995-791d-41ee-af89-80fd2b21dbf8","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Kenyerbe_dugta_a_marihuanat","timestamp":"2019. március. 08. 08:37","title":"Kenyérbe dugta a marihuánát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bdc38a-112a-42e7-a33d-3861b1d3aa00","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az évszázad vereségéről ír az As című spanyol lap, miután a Real Madrid kedden hazai pályán 4-1-re kikapott az Ajax Amsterdamtól, és ezzel kiesett a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. A meccs után a Real védője, Carvajal úgy fogalmazott: a szezonjuk eddig \"egy darab szar\".","shortLead":"Az évszázad vereségéről ír az As című spanyol lap, miután a Real Madrid kedden hazai pályán 4-1-re kikapott az Ajax...","id":"20190306_real_madrid_ajax_amsterdam_bajnokok_ligaja_sajtovisszhang","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41bdc38a-112a-42e7-a33d-3861b1d3aa00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdbe91c-d4d5-44b6-b3dd-1fe511ea1d0d","keywords":null,"link":"/sport/20190306_real_madrid_ajax_amsterdam_bajnokok_ligaja_sajtovisszhang","timestamp":"2019. március. 06. 12:04","title":"Kitépték a szívét, az évszázad vereségét szenvedte el a Real","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hely továbbra is nyitva marad, az előre tervezett programokat megtartják. ","shortLead":"A hely továbbra is nyitva marad, az előre tervezett programokat megtartják. ","id":"20190306_Bezaratta_az_onkormanyzat_ejszakara_az_Aurora_pultjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1cd6cd-f7e4-4ca7-8676-48f65212dce5","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Bezaratta_az_onkormanyzat_ejszakara_az_Aurora_pultjat","timestamp":"2019. március. 06. 16:29","title":"Bezáratta az önkormányzat éjszakára az Auróra pultját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5401ef0-2b9c-490e-8260-57a2bc92e6a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1876. március 7-én kapta meg Bell a szabadalmát.



","shortLead":"1876. március 7-én kapta meg Bell a szabadalmát.



","id":"20190307_Ma_van_a_telefon_szulinapja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5401ef0-2b9c-490e-8260-57a2bc92e6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a325653-467b-4ac9-a659-f521f3857941","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Ma_van_a_telefon_szulinapja","timestamp":"2019. március. 07. 11:45","title":"Halló, ma van a telefon szülinapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa705ce0-fd19-4f31-a124-264411d3bcdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság az állampolgárok segítségét kéri az elkövető és társa azonosításához.","shortLead":"A hatóság az állampolgárok segítségét kéri az elkövető és társa azonosításához.","id":"20190307_megutott_egy_jarokelot_a_westendnel_keresi_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa705ce0-fd19-4f31-a124-264411d3bcdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47c9184-c589-4b0c-9802-c4bb29a27d5a","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_megutott_egy_jarokelot_a_westendnel_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2019. március. 07. 11:55","title":"Keresi a rendőrség, mert előzmény nélkül ütött meg egy járókelőt a Westendnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várható volt, hogy a Samsung nem hagyja annyiban: az egyik alelnök máris válaszolt a Huawei-vezér Galaxy Foldot bíráló szavaira.","shortLead":"Várható volt, hogy a Samsung nem hagyja annyiban: az egyik alelnök máris válaszolt a Huawei-vezér Galaxy Foldot bíráló...","id":"20190307_samsung_valasz_huweinek_samsung_galaxy_fold_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c738f3-80b1-4dd3-9155-8264441fc27e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_samsung_valasz_huweinek_samsung_galaxy_fold_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. március. 07. 11:33","title":"Visszaszólt a Samsung a Huaweinek: ne is erőlködjenek, jobb a Galaxy Fold, mint a Mate X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]