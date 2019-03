Idén megváltozik a Forma–1 pontozási rendszere: a következő szezonban az a sofőr is pontot kap, aki a leggyorsabb kört futja – írta a BBC.

Az ötletet a rajongók vetették fel, az F1-es főnökök pedig többször is megvitatták, és végül úgy döntöttek, hogy engednek a kérésnek. A BBC információi szerint a változást még a jövő heti szezonnyitó ausztrál nagydíj előtt bejelentik.

A változás ugyanakkor nem azt jelenti, hogy a leggyorsabb kört futó pilóta automatikusan extra pontot kap, ez csak akkor történik meg, ha az első tízben végez.

A Forma–1 tulajdonosa és a rajongók is úgy gondolják, hogy a változástól izgalmasabb lesz a verseny, de ettől még negatívumai is lehetnek: előfordulhat, hogy a világbajnokságot a leggyorsabb körért járó pluszpont dönti el, de azzal is taktikázhatnak a csapatok, hogy a leggyorsabb kört a kevésbé esélyes versenyző futja, ezzel hátrányba hozva a rivális csapatokat.