Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a941b079-c711-449d-bb2c-ba5ef1f12b97","c_author":"Hamvay Péter","category":"elet","description":"A bűnbakgyártásnak ez a receptje nem volt ismeretlen nálunk, Rákosi is újrahasznosította – mondja a Nemzeti Múzeum Az ismeretlen Görgei című tárlatának történész szakértője. A módszer ma is működik: teremts olyan helyzetet, ahol a tények mellékesek! Interjú.","shortLead":"A bűnbakgyártásnak ez a receptje nem volt ismeretlen nálunk, Rákosi is újrahasznosította – mondja a Nemzeti Múzeum...","id":"201910__hermann_robert_tortenesz__gorgei_vesszofutasairol_kossuthparbajrol__orok_recept","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a941b079-c711-449d-bb2c-ba5ef1f12b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bfd50d-5dea-41df-8c91-a3918e0446be","keywords":null,"link":"/elet/201910__hermann_robert_tortenesz__gorgei_vesszofutasairol_kossuthparbajrol__orok_recept","timestamp":"2019. március. 10. 20:00","title":"Tökéletes karaktergyilkosság: „Az intellektuális alvilágban” máig fennmaradt az áruló Görgei mítosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70801e92-cbff-4b84-a7b8-d192c0527513","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A győztes is egy zenés film, de nem a Queenhez, hanem az ABBA-hoz kötődik.\r

\r

","shortLead":"A győztes is egy zenés film, de nem a Queenhez, hanem az ABBA-hoz kötődik.\r

\r

","id":"20190311_Nem_a_Bohem_Rapszodia_nyerte_a_tavalyi_nezettsegi_versenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70801e92-cbff-4b84-a7b8-d192c0527513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b28011d-4d7f-4c84-a8b0-e40e04eabf11","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Nem_a_Bohem_Rapszodia_nyerte_a_tavalyi_nezettsegi_versenyt","timestamp":"2019. március. 11. 13:37","title":"Nem a Bohém Rapszódia nyerte a tavalyi nézettségi versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Nem lát szuverenitási aggályokat a külügy, és minden a jogszabályokkal összhangban történik a Nemzetközi Beruházási Bank Budapestre költözésével kapcsolatban.\r

\r

","shortLead":"Nem lát szuverenitási aggályokat a külügy, és minden a jogszabályokkal összhangban történik a Nemzetközi Beruházási...","id":"20190311_Ezert_jo_a_kivaltsagokat_elvezo_volt_KGSTbank_Budapestre_koltozese_a_kormany_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfe4731-3d0d-4e2f-b5eb-7abe5aa8833a","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Ezert_jo_a_kivaltsagokat_elvezo_volt_KGSTbank_Budapestre_koltozese_a_kormany_szerint","timestamp":"2019. március. 11. 13:42","title":"Ezért jó a kiváltságokat élvező volt KGST-bank Budapestre költözése a kormány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-listavezetője szerint a Néppárt egy nagy család, ahol vannak vélemény-ütközések, de mindkét félnek érdeke, hogy a Fidesz maradjon.","shortLead":"A Fidesz EP-listavezetője szerint a Néppárt egy nagy család, ahol vannak vélemény-ütközések, de mindkét félnek érdeke...","id":"20190311_Trocsanyi_A_Fidesznek_nincsen_Bterve_ha_kizarjak_a_Neppartbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4916b1a0-cfa6-45d9-9dd2-e5698e69afb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8b5fdc-9420-4f20-ac46-9b9f3bc44106","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Trocsanyi_A_Fidesznek_nincsen_Bterve_ha_kizarjak_a_Neppartbol","timestamp":"2019. március. 11. 08:07","title":"Trócsányi: A Fidesznek nincsen B terve, ha kizárják a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1ae573-6d82-48ee-a8a9-6cb4e0c5dc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország legnagyobb részén erős szél fúj, 16 megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.","shortLead":"Az ország legnagyobb részén erős szél fúj, 16 megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.","id":"20190311_Szelvihar_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e1ae573-6d82-48ee-a8a9-6cb4e0c5dc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c4672c-2843-4c26-ab44-46bd7a7ee067","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Szelvihar_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2019. március. 11. 05:03","title":"Szélvihar miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87201573-5d6d-4d17-ba31-2e82876133c9","c_author":"Gerő András","category":"itthon","description":"Több mint négy éve áll üresen a Sorsok Háza. Példátlan, hogy egy már felépített magyar múzeum kong az ürességtől, és bár többször is bejelentették, hogy megnyitják, egyre távolabbinak tűnik az avatóünnepség. Ennek oka, hogy a kormány, a zsidó szervezetek és a múzeum létrehozói között is dúlt, illetve dúl a vita arról, hogyan és mit mutasson be a Sorsok Háza. A parttalanná vált konfliktus miatt írt új koncepciót Gerő András. A történész tervezete alább olvasható.","shortLead":"Több mint négy éve áll üresen a Sorsok Háza. Példátlan, hogy egy már felépített magyar múzeum kong az ürességtől, és...","id":"20190311_Sorsok_Haza_maskent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87201573-5d6d-4d17-ba31-2e82876133c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b356f621-a074-4dcc-ac00-a264e8d3c313","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Sorsok_Haza_maskent","timestamp":"2019. március. 11. 18:00","title":"Gerő András: Sorsok Háza, másként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség most annyit közölt, senkit nem terveznek kihallgatni Magyarországon. ","shortLead":"Az ügyészség most annyit közölt, senkit nem terveznek kihallgatni Magyarországon. ","id":"20190311_Egy_eve_nem_zartak_le_a_nyomozast_Semjen_sved_vadaszatanak_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbd5335-d9a3-4f58-8b4f-668abb580f53","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Egy_eve_nem_zartak_le_a_nyomozast_Semjen_sved_vadaszatanak_ugyeben","timestamp":"2019. március. 11. 11:46","title":"Egy éve tart a nyomozás Semjén svéd vadászatának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0f05c4-e2be-48ff-9f08-f3ff11d2c9ff","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190311_Csunyan_megrongalt_a_szel_egy_allvanyzatot_lezartak_az_Alkotmany_utcat__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f0f05c4-e2be-48ff-9f08-f3ff11d2c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e58400e-88bc-46f9-a4ee-05f5975e62b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_Csunyan_megrongalt_a_szel_egy_allvanyzatot_lezartak_az_Alkotmany_utcat__fotok","timestamp":"2019. március. 11. 11:51","title":"Csúnyán megrongált a szél egy állványzatot, lezárták az Akadémia utcát - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]