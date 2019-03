Lüktetően és érezhetően feszülten telt az első tíz perc, de igazi gólhelyzetet egyik csapat sem tudott kialakítani. Az első selejtező első helyzetét Hamsik hagyta ki úgy nyolc méterről a 11-ik percben. A szlovákok legnagyobb sztárja azonban hiába állt a magyar kapuval szemben, Lang úgy csúszott elé méterekről, hogy esélye sem volt a kapuba találni.

Két perccel később azonban már Gulácsinak kellett védenie – a szlovák válogatott jobbhátvédje Pekarik eresztett meg egy igen kellemetlen lövést, amit a magyar kapusnak kellett bravúrral hárított. Nem telt el két perc és egy újabb szlovák gólhelyzet miatt kellett rágnunk a körmünket, de 17 méterről Hancko csak a kapufát találta el.

Bár igazi helyzete az első fél órában csak a szlovák válogatottnak volt, Szalaiék játékán egy kicsit sem látszott, hogy a világranglistán jóval előrébb van az ellenfél. Ami biztos viszont,hogy a magyar tábor ledarálta északi szomszéd drukkereit – hazai hangulatot teremtettek.

Voltak ígéretes magyar akciók is, de az utolsó pillanatban mindig akadt egy szlovák láb, egy picit pontatlan beadás, ami miatt komoly helyzet nem alakult ki a szlovák kapu előtt. A negyvenedik percben Kovács surrant gólhelyzetbe, de magyar gól helyett aztán, ahogy lenni szokott, tulajdonképpen, ha nem is a semmiből, de vezetést szereztek a szlovákok. Bár Gulácsin kívül nyolc magyar játékos is volt a tizenhatoson belül Rusnák kényelmesen beadásából, Duda passzolt Gulácsi kapujába a 42. percben.

A második félidő elején felborult a pálya, nem nagyon volt nálunk a labda, s míg az első félidőben alig volt különbség labdatartásban, az ötvennegyedik percig kellett várni ahhoz, hogy helyzetbe kerüljünk és kijöjjünk a szorításból – Lovrencsics lőtt éles szögből. Aztán helyreállt a rend, nem csak szurkolók, hanem csapatok is beindultak – sok volt a hiba, de nagyon pörgős lett a meccs.

Aztán fordult a kocka! Átvettük az irányítást és a 63. percben Szalai gyönyörű kapáslövéssel jelezte, hogy visszatérünk a meccsbe. De nem csak a pályán, a lelátón is felpörögtek az események. A felvidéki magyarok és felvidéki szlovákok estek egymásnak – csak a Magyarországról érkezett drukkerek kaptak külön szektort, a felvidékiek nem. Sörrel és szotyival dobálták egymást, de szerencsére csak szópárbajt vívtak.

A 75. percben már lehetett gyorsleltárt készíteni: egy Orbán fejes, egy Dzsudzsák lövés, de Rusnák és Duda is kihagyott egy-egy helyzetet. Tíz perccel később azonban a szlovákok bevitték a kegyelemdöfést. Duda adott gyönyörű labdát Rusnáknak, aki tíz méterről kilőtte a balalsó sarkot. A meccsnek ebben a szakaszában benne volt a magyar egyenlítés és szlovákok második gólja is – nem volt szerencsénk. Most sem tudtuk legyőzni a szlovák válogatottat.

A csoport másik meccsén Horvátország 2-1-re verte Azerbajdzsánt.