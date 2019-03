Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség most közölt részleteket a tragédiáról.","shortLead":"A rendőrség most közölt részleteket a tragédiáról.","id":"20190326_barlang_medve_medvetamadas_halalos_aldozat_rendorseg_nyomozas_szekelyfold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85854ba-12b0-49f2-9091-fe2df2f577cb","keywords":null,"link":"/vilag/20190326_barlang_medve_medvetamadas_halalos_aldozat_rendorseg_nyomozas_szekelyfold","timestamp":"2019. március. 26. 13:44","title":"Fadarabokkal dobálta meg a barlangot a halálos székelyföldi medvetámadás áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96202a0-4e79-4381-8962-45a3485fcd9d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatvanötezer forintos számla miatt panaszkodott egy ügyfél, aki hivatalos felszólítást kapott egy szegedi temetőgondnokságtól, hogy fizesse be a bérleti díjat szerettei nyughelyéért, mert különben a sír „újratemethetővé válik”. Lázár János, a térség képviselője még a tavalyi választási kampány hevében ígérte meg, hogy eltörlik a díjat.","shortLead":"Hatvanötezer forintos számla miatt panaszkodott egy ügyfél, aki hivatalos felszólítást kapott egy szegedi...","id":"20190326_Lazar_Janos_az_ingyenes_sirmegvaltassal_kampanyolt_mintha_kodde_valt_volna_az_igeret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d96202a0-4e79-4381-8962-45a3485fcd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37696376-d6b6-4880-99c5-0d0d66138146","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Lazar_Janos_az_ingyenes_sirmegvaltassal_kampanyolt_mintha_kodde_valt_volna_az_igeret","timestamp":"2019. március. 26. 15:50","title":"Lázár János az ingyenes sírmegváltással kampányolt, most csend van az ígéretről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae83b23f-1d5a-4653-9875-1c6275ac5dd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez most nagyon nem adta ki. A 640 lóerős sportkocsi elég hamar büntetett. ","shortLead":"Ez most nagyon nem adta ki. A 640 lóerős sportkocsi elég hamar büntetett. ","id":"20190325_lamborghini_huracan_performante_baleset_autos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae83b23f-1d5a-4653-9875-1c6275ac5dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ec7861-459d-45af-af95-e948091fc9a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190325_lamborghini_huracan_performante_baleset_autos_video","timestamp":"2019. március. 25. 14:19","title":"A lehető legcikibb módon, pár méteren belül rommá törte a Lamborghinit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ma délután jelenti be Matolcsy György MNB-elnök, hogy milyen irányba fordul a jegybank.","shortLead":"Ma délután jelenti be Matolcsy György MNB-elnök, hogy milyen irányba fordul a jegybank.","id":"20190326_Olyanra_keszulhetnek_Matolcsyek_amire_2011_ota_nem_volt_pelda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1560bdf1-f5e1-4a9e-b34b-addac7fbb892","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190326_Olyanra_keszulhetnek_Matolcsyek_amire_2011_ota_nem_volt_pelda","timestamp":"2019. március. 26. 10:57","title":"Olyanra készülhetnek Matolcsyék, amire 2011 óta nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa945491-0d3c-4129-9f87-bbfd78eea0f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt kisgazda pártelnök özvegye rögtön rábólintott orvosa ötletére.\r

\r

","shortLead":"A volt kisgazda pártelnök özvegye rögtön rábólintott orvosa ötletére.\r

\r

","id":"20190325_Kiserleti_gyogyszert_szed_Torgyan_Jozsef_ozvegye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa945491-0d3c-4129-9f87-bbfd78eea0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5588d665-2445-4d49-a506-747663074d68","keywords":null,"link":"/elet/20190325_Kiserleti_gyogyszert_szed_Torgyan_Jozsef_ozvegye","timestamp":"2019. március. 25. 05:55","title":"Kísérleti gyógyszert szed Torgyán József özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy Fold ugyan csak április végén jelenik meg, azonban a telefonok teljesítményét firtató Geekbench oldalra már felkerültek az adatai. Sajnos, kisebb csalódást okozott.","shortLead":"A Galaxy Fold ugyan csak április végén jelenik meg, azonban a telefonok teljesítményét firtató Geekbench oldalra már...","id":"20190325_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon_geekbench","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61fb451-b872-486b-993d-636d07461e29","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon_geekbench","timestamp":"2019. március. 25. 13:03","title":"Az rendben van, hogy összehajtható, de amúgy milyen erős a Samsung Galaxy Fold?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169324cd-b92e-4ddf-823c-fbcc660b0930","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobil világban általában iOS-es platformra jelennek meg hamarabb az alkalmazások. A WhatsApp üzleti változata viszont már korábban bekerült a Google Playbe, és sokáig nem is lehetett tudni, mikor jelenik meg iOS-re. A napokban elindult valami.","shortLead":"A mobil világban általában iOS-es platformra jelennek meg hamarabb az alkalmazások. A WhatsApp üzleti változata viszont...","id":"20190325_whatsapp_business_ios","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=169324cd-b92e-4ddf-823c-fbcc660b0930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d86abd6-8212-45a5-aea7-262663f1508c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_whatsapp_business_ios","timestamp":"2019. március. 25. 16:03","title":"Ideje volt: lassan az iPhone-okra is beszivárog a WhatsApp business változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"221e69de-397d-4225-8a58-3869c59e5e23","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz légierő két repülőgépe érkezett szombaton a venezuelai fővárosba, Caracasba, fedélzetén az orosz védelmi tárca egy magas rangú tisztviselőjével és csaknem száz katonával.","shortLead":"Az orosz légierő két repülőgépe érkezett szombaton a venezuelai fővárosba, Caracasba, fedélzetén az orosz védelmi tárca...","id":"20190324_Orosz_katonak_landoltak_Venezuelaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=221e69de-397d-4225-8a58-3869c59e5e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4075a31a-d405-425d-87e6-6de58510aee8","keywords":null,"link":"/vilag/20190324_Orosz_katonak_landoltak_Venezuelaban","timestamp":"2019. március. 24. 20:24","title":"Orosz katonák landoltak Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]