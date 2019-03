Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Csak olyan ember képes felszámolni a jelenlegi korrupt ukrajnai rendszert, aki nem része a politikai elitnek, Volodimir Zelenszkij, aki egyre magabiztosabban vezeti a közvélemény-kutatásokat a március végi elnökválasztás előtt, ilyen ember – mondta a HVG-nek Alekszandr Volkov ismert politológus, s az ukrán parlament képviselője.","shortLead":"Csak olyan ember képes felszámolni a jelenlegi korrupt ukrajnai rendszert, aki nem része a politikai elitnek, Volodimir...","id":"20190327_A_jelenlegi_ukrajnai_rendszer_lebontasat_akarja_Volodimir_Zelenszkij_a_legeselyesebb_elnokjelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8857ffd6-809d-4537-a7cf-9d26aff8d106","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_A_jelenlegi_ukrajnai_rendszer_lebontasat_akarja_Volodimir_Zelenszkij_a_legeselyesebb_elnokjelolt","timestamp":"2019. március. 27. 07:53","title":"\"A rablás itt a rendszer lényege\" - egy \"bohóc\", aki Ukrajna elnöke lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4173030f-7629-4efe-87b5-2ab320e0e89a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes az apa-gyermek viszony sajátosságait akarja megmutatni a színpadon.","shortLead":"Az énekes az apa-gyermek viszony sajátosságait akarja megmutatni a színpadon.","id":"20190326_Eurovizios_Dalfesztival_Az_en_apam_Papai_Joci_fotopalyazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4173030f-7629-4efe-87b5-2ab320e0e89a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3093988-bc88-4639-81d9-ae86574b3b25","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Eurovizios_Dalfesztival_Az_en_apam_Papai_Joci_fotopalyazat","timestamp":"2019. március. 26. 11:52","title":"Az ön édesapja is ott lehet Pápai Jocival az Eurovíziós Dalfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871ad93f-3fd1-4cb6-9e45-34a0be3e76a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Videóra vették, amint a kátyúba öntött anyagot kicsit megtapossa valaki, a többit meg rábízza az autókra. ","shortLead":"Videóra vették, amint a kátyúba öntött anyagot kicsit megtapossa valaki, a többit meg rábízza az autókra. ","id":"20190326_katyuzas_magyar_kozut_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=871ad93f-3fd1-4cb6-9e45-34a0be3e76a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce3b286-62c7-470d-a418-69ac32ce2cdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_katyuzas_magyar_kozut_video","timestamp":"2019. március. 26. 12:11","title":"A Magyar Közút szerint teljesen rendben van ez a bakancsos kátyúzás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17fe3909-28b4-4332-ad54-e2eff6b4a9da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Babel, valamint Széll Tamás és Szulló Szabina tavaly nyáron megnyitott étterme, a Stand került be a 2019-es kalauzba. ","shortLead":"A Babel, valamint Széll Tamás és Szulló Szabina tavaly nyáron megnyitott étterme, a Stand került be a 2019-es kalauzba. ","id":"20190327_Ket_uj_etterem_kapott_Michelincsillagot_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17fe3909-28b4-4332-ad54-e2eff6b4a9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e481d27c-1bcb-4385-b35d-29d43e0c5bc9","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Ket_uj_etterem_kapott_Michelincsillagot_Budapesten","timestamp":"2019. március. 27. 16:12","title":"Két új étterem is Michelin-csillagot kapott Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd907c4-7d7b-4193-94cd-c3fd3366dddb","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Kristóf Krisztián négygenerációs cirkuszos családba született, erre lehet mondani, hogy a vérében van a cirkusz. A Disney-nek pedig éppen erre volt szüksége a Dumbóhoz. Kristóf szakértőként került Tim Burton mellé, segített Eva Greennek legyőzni a tériszonyát, Colin Farrellel pedig összebarátkozott. Végül egy cameo erejéig még a filmbe is bekerült, láthattuk már az előzetesekben is. A forgatásról, az előkészületekről, Tim Burtonről és a sztárokról beszélgettünk vele.","shortLead":"Kristóf Krisztián négygenerációs cirkuszos családba született, erre lehet mondani, hogy a vérében van a cirkusz...","id":"20190327_Kristof_Krisztian_cirkusz_zsonglor_Dumbo_Tim_Burton_Eva_Green_Colin_Farrell_Disney","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dd907c4-7d7b-4193-94cd-c3fd3366dddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48707674-5ae5-4398-85f9-966e21abd60f","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Kristof_Krisztian_cirkusz_zsonglor_Dumbo_Tim_Burton_Eva_Green_Colin_Farrell_Disney","timestamp":"2019. március. 27. 14:45","title":"Egyszer csak autót küldtek értem, hogy akkor elvisznek Tim Burton házához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f30576-33f8-4aca-97fb-60530bb94c16","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A festő szeretőjét, Dora Maart ábrázoló olajfestményt még 1999-ben lopták el egy szaúdi sejk jachtjáról Dél-Franciaországban.","shortLead":"A festő szeretőjét, Dora Maart ábrázoló olajfestményt még 1999-ben lopták el egy szaúdi sejk jachtjáról...","id":"20190326_pablo_picasso_lopott_festmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76f30576-33f8-4aca-97fb-60530bb94c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074344a0-72e2-409f-aba0-72e208e0ae11","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_pablo_picasso_lopott_festmeny","timestamp":"2019. március. 26. 11:11","title":"20 év után találták meg a 8 milliárdot érő lopott Picasso-festményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c35090-6478-42db-b1ee-48d848c3f57b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lustálkodókat toboroznak a NASA-nál.","shortLead":"Lustálkodókat toboroznak a NASA-nál.","id":"20190327_nasa_esa_kisleret_sulytalansag_agyban_fekves","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1c35090-6478-42db-b1ee-48d848c3f57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ff0ba5-3958-4e04-94d3-541aa895a3d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_nasa_esa_kisleret_sulytalansag_agyban_fekves","timestamp":"2019. március. 27. 11:03","title":"5 millió forintot fizet a NASA 60 napnyi semmittevésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9877c4f-6549-4a52-bce8-315e72260e66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Készült egy hiánypótló oldal, ami végre megmondja, aktuálisan épp kik a magyarok ellenségei.","shortLead":"Készült egy hiánypótló oldal, ami végre megmondja, aktuálisan épp kik a magyarok ellenségei.","id":"20190326_magyarorszag_propaganda_migrans_brusszel_soros_gyorgy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9877c4f-6549-4a52-bce8-315e72260e66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befe39d6-ad2f-4fb1-9fec-e00dbe599084","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_magyarorszag_propaganda_migrans_brusszel_soros_gyorgy","timestamp":"2019. március. 26. 08:03","title":"Szeretné tudni, épp kitől kell rettegni Magyarországon? Ez az oldal azonnal megmondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]