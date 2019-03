Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt évvel azután, hogy aláírták a szerződést a Roszatommal, most végre nyilvánosságra hozták a szerződéseket a paksi bővítésről.","shortLead":"Öt évvel azután, hogy aláírták a szerződést a Roszatommal, most végre nyilvánosságra hozták a szerződéseket a paksi...","id":"20190328_Nyilvanossagra_hoztak_a_paksi_bovitesrol_szolo_szerzodest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635e5cef-92a7-4c52-b365-8336dbef319f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190328_Nyilvanossagra_hoztak_a_paksi_bovitesrol_szolo_szerzodest","timestamp":"2019. március. 28. 20:55","title":"Nyilvánosságra hozták a paksi bővítésről szóló szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689861d2-1459-499e-8a3a-307a5c428313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több hónapig tartó várakozás után néhány órája Európában, így Magyarországon is aktiválta az Apple Watch 4 EKG-funkcióját az Apple. ","shortLead":"Több hónapig tartó várakozás után néhány órája Európában, így Magyarországon is aktiválta az Apple Watch 4...","id":"20190328_ekg_mero_apple_watch_4_magyarorszag_szivritmuszavar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=689861d2-1459-499e-8a3a-307a5c428313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee38eae-c9dc-4570-a6ce-bf14ab21d730","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_ekg_mero_apple_watch_4_magyarorszag_szivritmuszavar","timestamp":"2019. március. 28. 10:33","title":"Magyarországon is működik már az új Apple Watch EKG-s funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50883d00-61c7-49b9-99d1-c2d39f90af61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A görög titkosszolgálat szerint nem volt ügynökük az Iszlám Állam (IÁ) nálunk elfogott állítólagos hóhéra, Hasszán F., a magyar társszervek tavaly augusztus óta tudtak a létezéséről, de nem tudtak bizonyítékokat küldeni a terrorcselekményekben való részvételéről. A görögök állítják, embercsempészet miatt nyomoztak a férfi után, és nyugtalanítja őket, hogy bizonyos országok politikai ügyekre használják a terrorizmus elleni harcot, ami rombolja a közös fellépéshez szükséges együttműködést. ","shortLead":"A görög titkosszolgálat szerint nem volt ügynökük az Iszlám Állam (IÁ) nálunk elfogott állítólagos hóhéra, Hasszán F...","id":"20190329_Meredek_dolgokkal_allt_elo_a_gorog_titkosszolgalat_az_itt_elfogott_Iszlam_Allamtag_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50883d00-61c7-49b9-99d1-c2d39f90af61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43053258-8d4e-4170-b545-664e2674acdb","keywords":null,"link":"/vilag/20190329_Meredek_dolgokkal_allt_elo_a_gorog_titkosszolgalat_az_itt_elfogott_Iszlam_Allamtag_ugyeben","timestamp":"2019. március. 29. 11:15","title":"Meredek dolgokkal állt elő a görög titkosszolgálat az itt elfogott Iszlám Állam-tag ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő három évben összességében több mint 500 milliárd forint lehet a program gazdasági hatása.","shortLead":"A következő három évben összességében több mint 500 milliárd forint lehet a program gazdasági hatása.","id":"20190328_Kiszamolta_az_MNB_mennyibe_kerulhet_a_csaladvedelmi_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86603b88-4b78-4f88-8b7b-149984673755","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Kiszamolta_az_MNB_mennyibe_kerulhet_a_csaladvedelmi_program","timestamp":"2019. március. 28. 16:52","title":"Kiszámolta az MNB, mennyibe kerülhet a családvédelmi program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4b11fb-7e1d-4fc5-9364-caf20e291add","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tavaly két alkalommal is megpróbáltak gyorsvonatokat kisiklatni Németországban, a rendőrség szerint terrortámadásra készültek. ","shortLead":"Tavaly két alkalommal is megpróbáltak gyorsvonatokat kisiklatni Németországban, a rendőrség szerint terrortámadásra...","id":"20190328_Pragaban_vettek_orizetbe_a_nemet_vonatok_elleni_merenylet_feltetelezett_kiterveloit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb4b11fb-7e1d-4fc5-9364-caf20e291add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be9bd71-3645-4b1a-a617-d8c4d1f0dbca","keywords":null,"link":"/vilag/20190328_Pragaban_vettek_orizetbe_a_nemet_vonatok_elleni_merenylet_feltetelezett_kiterveloit","timestamp":"2019. március. 28. 14:58","title":"Prágában vették őrizetbe a német vonatok elleni merényletek feltételezett kitervelőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a79246cc-914e-4ed6-a6f7-edf0faf4bce8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben megsérült rendőrök jól vannak, és friss információk szerint nem ők okozták a komoly anyagi kárral járó balesetet.","shortLead":"A balesetben megsérült rendőrök jól vannak, és friss információk szerint nem ők okozták a komoly anyagi kárral járó...","id":"20190328_ismert_zenesz_divatterepjaroja_okozta_a_tegnapi_budapesti_rendorautos_balesetet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a79246cc-914e-4ed6-a6f7-edf0faf4bce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd419f3-ec06-41bf-b6ca-d530bcdf6f47","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_ismert_zenesz_divatterepjaroja_okozta_a_tegnapi_budapesti_rendorautos_balesetet","timestamp":"2019. március. 28. 13:16","title":"Ismert zenész divatterepjárója okozta a tegnapi budapesti rendőrautós balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4cee6f-5e3d-47e8-8efe-87ff7d9b115c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung áprilisban teszi elérhetővé a Galaxy Fold nevű mobilját, amihez most egy videóval igyekszik kedvet csinálni.","shortLead":"A Samsung áprilisban teszi elérhetővé a Galaxy Fold nevű mobilját, amihez most egy videóval igyekszik kedvet csinálni.","id":"20190328_samsung_galaxy_fold_okostelefon_teszt_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a4cee6f-5e3d-47e8-8efe-87ff7d9b115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4794493a-f4b6-4bb9-8ee9-051234c41e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_samsung_galaxy_fold_okostelefon_teszt_video","timestamp":"2019. március. 28. 16:03","title":"Videó: robotokkal teszteli a Samsung az összehajtható okostelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34482b75-1a5f-453e-9fe0-5deaa634343e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legendás beszólásokból nem volt hiány, a kérdés, hogy rémlik-e, hol hangzottak el.","shortLead":"Legendás beszólásokból nem volt hiány, a kérdés, hogy rémlik-e, hol hangzottak el.","id":"20190329_Mennyire_ismeri_a_Terence_Hillfilmek_legjobb_beszolasait_Tesztelje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34482b75-1a5f-453e-9fe0-5deaa634343e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a95299-6da5-4e73-96ef-2bf130ac9b49","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Mennyire_ismeri_a_Terence_Hillfilmek_legjobb_beszolasait_Tesztelje","timestamp":"2019. március. 29. 16:46","title":"Mennyire ismeri a Terence Hill-filmek legjobb beszólásait? Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]