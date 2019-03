Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A norvég Hydro nevű céget – amely a világ 40 országában mintegy 35 ezer alkalmazottat foglalkoztat – komoly kibertámadás ért még március 18-án. Most azt is elmondták, mi lett a támadás vége. 2019. március. 28. 14:03 Komoly károkat okozott a múlt heti hackertámadás a világ egyik legnagyobb alumíniumgyártójánál Dél-koreai kutatók mintegy 36 sebezhetőséget találtak az LTE-technológiában, amiken keresztül akár az adatok is veszélyben lehetnek. 2019. március. 28. 08:33 LTE-képes okostelefont használ? Veszélyben lehetnek az adatai Regisztráció nélkül használható az alábbi, igen hasznos webszolgáltatás. Segít abban, hogy külföldön is megtaláljuk egy-egy fontos gyógyszerünk ottani változatát. 2019. március. 28. 13:03 Gyógyszerre lehet szüksége külföldön? Akkor ne hagyja ki ezt az oldalt A február óta ellenzéki többségű közgyűlésben csak több órás vita után sikerült elfogadni a költségvetést. 2019. március. 27. 21:20 Bizottság vizsgálja a migráció hatásait Szombathelyen Az azeri Valentyin Hrisztovnak a 2012-ben, a londoni nyári játékokon adott mintájában bukkantak doppinglistás szerre. 2019. március. 29. 19:07 Hét éve nyert olimpiai érmét bukja a doppingoló súlyemelő ","shortLead":"A lovak lesántultak, lehet, hogy vissza is küldik őket Magyarországra. A lovak lesántultak, lehet, hogy vissza is küldik őket Magyarországra. 2019. március. 29. 15:32 Nem tudják használni az osztrákok Orbán ajándéklovait

2019. március. 27. 20:55 Reagált az ügyészség a hvg.hu Czeglédy Csabáról szóló cikkére