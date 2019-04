Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy török és egy román egy másik törököt próbált meg becsempészni Magyarországra, a rendőrök lekapcsolták őket.","shortLead":"Egy török és egy román egy másik törököt próbált meg becsempészni Magyarországra, a rendőrök lekapcsolták őket.","id":"20190401_Mar_torok_migransok_is_erkeznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6f10281-a540-41cd-8808-6d7fb0c588c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9cd12d-faf0-4f92-8560-10aba0ba09b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Mar_torok_migransok_is_erkeznek","timestamp":"2019. április. 01. 08:32","title":"Már török migránsok is érkeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc73786e-b48c-4c31-953f-674c0241ef37","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Hihetetlen módon tudjuk ismételgetni a történelmet, és nem tanulunk az előző generációk tapasztalataiból, sőt nem tanulunk a saját kárunkból sem – mondja Zorán arról, miért lehetnek aktuálisak a négy évtizede írt sorok, miszerint „langyos a sör, de nekünk így is jó”. Októberben megint az Arénában koncertezik.","shortLead":"Hihetetlen módon tudjuk ismételgetni a történelmet, és nem tanulunk az előző generációk tapasztalataiból, sőt nem...","id":"201903401_Zoran_A_szinpad_egy_csodalatos_varazslatos_hely_jobban_behuz_mint_barmilyen_kabitoszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc73786e-b48c-4c31-953f-674c0241ef37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6484e4-d6cb-414a-a472-9354824eca70","keywords":null,"link":"/kultura/201903401_Zoran_A_szinpad_egy_csodalatos_varazslatos_hely_jobban_behuz_mint_barmilyen_kabitoszer","timestamp":"2019. április. 01. 11:25","title":"Zorán: A színpad jobban behúz, mint bármilyen kábítószer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae37971-7d2d-4954-a2cc-7d16be68067b","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Önmagunk és tudásunk prezentálása egyáltalán nem fejeződik be az iskolaéveinkkel együtt, sőt, lényegében erről szól az életünk. A megmérettetés folytatódik a munkahelyen – immár sokkal nagyobb téttel. Nemcsak arról van szó, hogy nap mint nap teljesítenünk kell, hanem arról is, hogy amit csinálunk, arról időről időre beszélnünk kell mások előtt. ","shortLead":"Önmagunk és tudásunk prezentálása egyáltalán nem fejeződik be az iskolaéveinkkel együtt, sőt, lényegében erről szól...","id":"sedacurforte_20170418_Munkahelyi_szereples_var_Onre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fae37971-7d2d-4954-a2cc-7d16be68067b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad271a71-8fe1-4e54-97e2-1a68d4526e1b","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20170418_Munkahelyi_szereples_var_Onre","timestamp":"2019. április. 01. 11:30","title":"Izzadó tenyér, elcsukló hang: így bánjunk el a lámpalázzal! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"700824a1-1efb-4137-acc6-27916e1dea51","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"7f8e52c3-fb8b-4ab0-92e0-d34f4eadaeab","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Öregfiúk-bulimeccsel próbálta ki új stadionját a Tottenham Hotspurs, a meccsen Paul Gascoigne is pályára lépett, és láthatóan mindenki örült annak, hogy ennyire felépült a legendás játékos.","shortLead":"Öregfiúk-bulimeccsel próbálta ki új stadionját a Tottenham Hotspurs, a meccsen Paul Gascoigne is pályára lépett, és...","id":"20190331_Nezzek_ki_lepett_ma_palyara_Zugott_is_a_vastaps","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f8e52c3-fb8b-4ab0-92e0-d34f4eadaeab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e44c48-4078-4f92-a8e8-8911fa0157b8","keywords":null,"link":"/sport/20190331_Nezzek_ki_lepett_ma_palyara_Zugott_is_a_vastaps","timestamp":"2019. március. 31. 19:31","title":"Sírni fog, ha meglátja, ki lépett pályára tegnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9309dd-d798-472f-8f10-a00fbfa34938","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Budapest Klezmer Band alapítója, Jávor Ferenc „Fegya” Veiszer Alindának beszélt a klezmerrel való találkozásáról és egy letartóztatásban végződő szerenád történetéről.","shortLead":"A Budapest Klezmer Band alapítója, Jávor Ferenc „Fegya” Veiszer Alindának beszélt a klezmerrel való találkozásáról és...","id":"20190331_Nincs_olyan_amit_klezmerben_ne_lehetne_eljatszani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e9309dd-d798-472f-8f10-a00fbfa34938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4aae1ed-b7f8-4548-b843-fd02a0643021","keywords":null,"link":"/kultura/20190331_Nincs_olyan_amit_klezmerben_ne_lehetne_eljatszani","timestamp":"2019. március. 31. 11:00","title":"Nincs olyan, amit klezmerben ne lehetne eljátszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c4a9aea-bffa-4085-a5e3-2e93e335ad0b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Salviniék nem győzték magasztalni a magyar miniszterelnököt. Novák Katalin is ott volt. Novák Katalin is ott volt.","id":"20190330_Nagyon_megdicsertek_Orbant_az_olasz_bevandorlasellenesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c4a9aea-bffa-4085-a5e3-2e93e335ad0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ab77a5-2dac-46d4-8eb8-d1dbe6ee9c6d","keywords":null,"link":"/vilag/20190330_Nagyon_megdicsertek_Orbant_az_olasz_bevandorlasellenesek","timestamp":"2019. március. 30. 19:30","title":"Nagyon megdicsérték Orbánt az olasz bevándorlásellenesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd475fe-4afc-42ae-9f74-fbddba40d0de","c_author":"Farkas Zoltán","category":"vilag","description":"Miközben pénteken Theresa May harmadszor is elbukott Brexit-alkujával a törvényhozásban, a HVG munkatársa a parlament épülete előtt a britek azonnali EU-kilépését akarók, és most erősen felháborodottak között várakozott.","shortLead":"Miközben pénteken Theresa May harmadszor is elbukott Brexit-alkujával a törvényhozásban, a HVG munkatársa a parlament...","id":"20190330_Akik_ugy_erzik_elloptak_toluk_a_Brexitet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dd475fe-4afc-42ae-9f74-fbddba40d0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef3fdaed-8c7f-4e34-ba3b-bfd34ce2cf96","keywords":null,"link":"/vilag/20190330_Akik_ugy_erzik_elloptak_toluk_a_Brexitet","timestamp":"2019. március. 30. 19:56","title":"Akik úgy érzik, ellopták tőlük a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b76abd-a55a-43a2-ba41-372aa29e2cad","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"\"Nem kell ahhoz konferencia, hogy tudjuk, mi a család\" - üzent az olasz Ikea annak a veronai családvédő konferenciának, amelyen Novák Katalin és mások is bevándorlásellenes szólamokat hangoztattak.","shortLead":"\"Nem kell ahhoz konferencia, hogy tudjuk, mi a család\" - üzent az olasz Ikea annak a veronai családvédő konferenciának...","id":"20190331_Az_Ikea_hatarozottan_uzent_a_migransozo_veronai_csaladkonferencianak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8b76abd-a55a-43a2-ba41-372aa29e2cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067852c8-fda5-49cb-ada0-6f9f6a07cfcf","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190331_Az_Ikea_hatarozottan_uzent_a_migransozo_veronai_csaladkonferencianak","timestamp":"2019. március. 31. 10:15","title":"Az Ikea határozottan üzent a migránsozó veronai családkonferenciának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]