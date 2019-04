Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3037861b-446f-45db-9e5c-bf2b02db2400","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"DrMáriás ismét alkotott. Ezúttal Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, a Fidesz \"bevándorlási szakértője\" a célpont. ","shortLead":"DrMáriás ismét alkotott. Ezúttal Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, a Fidesz \"bevándorlási szakértője\"...","id":"20190405_A_migransok_legujabb_trukkje_hogy_titokban_Nogradi_Gyorgymasokka_muttetik_magukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3037861b-446f-45db-9e5c-bf2b02db2400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d8d1c3-1646-493f-8ecd-d22e9ee36f9a","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_A_migransok_legujabb_trukkje_hogy_titokban_Nogradi_Gyorgymasokka_muttetik_magukat","timestamp":"2019. április. 05. 11:00","title":"\"A migránsok legújabb trükkje, hogy titokban Nógrádi György-másokká műttetik magukat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18221f94-d99d-40d6-9f0d-f234f3f792ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 1,3 milliárd forintért vette az ingatlant.","shortLead":"Több mint 1,3 milliárd forintért vette az ingatlant.","id":"20190405_Magyar_sztartervezo_hazat_vette_meg_a_milliardos_Dreamworksalapito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18221f94-d99d-40d6-9f0d-f234f3f792ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eeea97b-df59-4474-9c36-22edddb5ccfd","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Magyar_sztartervezo_hazat_vette_meg_a_milliardos_Dreamworksalapito","timestamp":"2019. április. 05. 13:04","title":"Magyar sztártervező házát vette meg a milliárdos Dreamworks-alapító – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három pesti kerületben tartottak összehangolt akciót. ","shortLead":"Három pesti kerületben tartottak összehangolt akciót. ","id":"20190405_41_korozott_embert_kapcsolt_le_Budapesten_egy_nap_alatt_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b60212-fadc-466f-b5bb-fc6bee8de953","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_41_korozott_embert_kapcsolt_le_Budapesten_egy_nap_alatt_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 05. 08:28","title":"41 körözött embert kapcsolt le Budapesten egy nap alatt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54dc2510-7f12-4429-a515-fa527a671347","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék kiemelkedő alakja, az SZDSZ egyik alapítója azt mondta, bár létezik parlamentáris rendszer, amely lehetővé tenné a politikai váltógazdálkodást, mégis egyetlen párt uralkodik, s az folyamatosan korrumpálódik. A Magyar Helsinki Bizottság alapítója a hvg.hu-nak adott interjújában arról is beszélt, ez Móricz Zsigmond és a Rokonok országa.","shortLead":"A rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék kiemelkedő alakja, az SZDSZ egyik alapítója azt mondta, bár létezik...","id":"20190406_Koszeg_Ferenc_Remelem_nem_kell_vilaghaboru_ahhoz_hogy_Orban_megbukjon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54dc2510-7f12-4429-a515-fa527a671347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fecde38-05ce-4058-b6d1-0cc4461f88dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Koszeg_Ferenc_Remelem_nem_kell_vilaghaboru_ahhoz_hogy_Orban_megbukjon","timestamp":"2019. április. 06. 07:00","title":"Kőszeg Ferenc: Remélem, nem kell világháború ahhoz, hogy Orbán megbukjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481e47cc-4cc4-4b1c-9c61-eb54a3ca3af4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Noha több mint valószínű, hogy Moholy-Nagy László soha nem hívott elő és fixált fényképet sötétkamrában, valamint nem tartotta magát fotóművésznek, sem fotográfusnak, hatása a modern és a későbbi korszakok fotóművészetére is vitathatatlan. Most az európai korszakába tartozó, az eredetileg 1922 és 1937 között készült képekből nyílt kiállítás a Mai Manó Házban.","shortLead":"Noha több mint valószínű, hogy Moholy-Nagy László soha nem hívott elő és fixált fényképet sötétkamrában, valamint nem...","id":"20190405_Bauhaus100_A_zsenialis_kiserletezo_MoholyNagy_Laszlo_fotografiai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=481e47cc-4cc4-4b1c-9c61-eb54a3ca3af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b71ab17-b5a2-4e58-b830-34e4cfe6d484","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Bauhaus100_A_zsenialis_kiserletezo_MoholyNagy_Laszlo_fotografiai","timestamp":"2019. április. 05. 16:21","title":"Egy zseniális kísérletező képei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f585c0c-1f9c-4f90-9c6c-c4fc1e6ea557","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Legalábbis csak torzítva. Kiss László három évvel ezelőtt felszínre került ügye sokat elárul arról, hogy hogyan viszonyulunk a hírességek által elkövetett bűncselekményekhez. Az úszóedző sikereit ugyanis még mindig nem tudjuk leválasztani a nemi erőszakról. A Kiss László-ügyből kutatási téma lett, a témában megszületett nemzetközi cikk egyik szerzőjét, az ELTE-n kutató Nyúl Boglárkát kérdeztük. ","shortLead":"Legalábbis csak torzítva. Kiss László három évvel ezelőtt felszínre került ügye sokat elárul arról, hogy hogyan...","id":"20190405_Kiss_Laszlo_sikereitol_meg_mindig_nem_latjuk_az_eroszakot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f585c0c-1f9c-4f90-9c6c-c4fc1e6ea557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb23800-45b2-4d84-af2e-4b29059d51b4","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Kiss_Laszlo_sikereitol_meg_mindig_nem_latjuk_az_eroszakot","timestamp":"2019. április. 05. 17:20","title":"Kiss László olimpiai sikereitől még mindig nem látjuk a nemi erőszakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6db4d3-f0c7-46e6-8d1c-90b844f77290","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltást a szél nehezítette, péntek reggelre határolták körbe a lángokat, és délutánra oltották el teljesen a csütörtök kora délután óta égő nádast Fonyód déli külterületén.","shortLead":"Az oltást a szél nehezítette, péntek reggelre határolták körbe a lángokat, és délutánra oltották el teljesen...","id":"20190405_Egy_nap_alatt_sikerult_csak_eloltani_a_fonyodi_nadastuzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc6db4d3-f0c7-46e6-8d1c-90b844f77290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee5f4dd-0a34-42ad-bd22-b79cf381d707","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Egy_nap_alatt_sikerult_csak_eloltani_a_fonyodi_nadastuzet","timestamp":"2019. április. 05. 15:36","title":"Egy nap alatt sikerült csak eloltani a fonyódi nádastüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Remek évet zárt a Konzum, úgy tűnik, kedvez neki a jelen befektetői környezet.","shortLead":"Remek évet zárt a Konzum, úgy tűnik, kedvez neki a jelen befektetői környezet.","id":"20190405_Az_MTIben_buszkelkedik_Meszuros_Lorinc_cege_milliardos_bevetelnovekedesevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d242fa4d-ffe9-4891-b566-526e0922e60f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Az_MTIben_buszkelkedik_Meszuros_Lorinc_cege_milliardos_bevetelnovekedesevel","timestamp":"2019. április. 05. 22:20","title":"Az MTI-ben büszkélkedik Mészáros Lőrinc cége milliárdos bevételnövekedésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]