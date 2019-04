Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe5bb8d6-4fef-46fe-9684-9e56aac71079","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A himesházai versenyző a pályákon oktatja a riválisait, őt pedig az osztálytermekben oktatják a nebulóknak. ","shortLead":"A himesházai versenyző a pályákon oktatja a riválisait, őt pedig az osztálytermekben oktatják a nebulóknak. ","id":"20190412_a_nap_fotoi_altalanos_iskolai_tananyag_lett_michelisz_norbi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe5bb8d6-4fef-46fe-9684-9e56aac71079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af79406-a202-49c7-8409-2d506f593ffc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_a_nap_fotoi_altalanos_iskolai_tananyag_lett_michelisz_norbi","timestamp":"2019. április. 12. 06:41","title":"A nap fotói: általános iskolai tananyag lett Michelisz Norbi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3a621f-63d6-48d3-be83-6b5426b3589e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"De nem mindegyiken egyelőre.","shortLead":"De nem mindegyiken egyelőre.","id":"20190412_Mar_a_postakon_is_arulnak_vonatjegyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce3a621f-63d6-48d3-be83-6b5426b3589e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d58e45-7fc8-45c9-b08d-4a12e990ffc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Mar_a_postakon_is_arulnak_vonatjegyet","timestamp":"2019. április. 12. 08:35","title":"Már a postákon is árulnak vonatjegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Egy cégcsoportba tartozó vállalkozások „versenyeztek” egymással az uniós víziközmű projektekkel kapcsolatos szakértői feladatokra kiírt milliárdos közbeszerzésen. Az uniós támogatásokat ellenőrző szervezet megállapította az összeférhetetlenséget, de a Közbeszerzési Döntőbizottság nem foglalkozik az üggyel, mert az EU-s keretért felelős innovációs minisztérium túl későn lépett.","shortLead":"Egy cégcsoportba tartozó vállalkozások „versenyeztek” egymással az uniós víziközmű projektekkel kapcsolatos szakértői...","id":"20190412_Arcatlan_osszeferhetetlenseget_talaltak_egy_negymilliardos_unios_projektnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44647b13-2589-438c-906b-4214ac35908d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Arcatlan_osszeferhetetlenseget_talaltak_egy_negymilliardos_unios_projektnel","timestamp":"2019. április. 12. 13:43","title":"Arcátlan összeférhetetlenséget találtak egy négymilliárdos uniós projektnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A maró anyag főként a nő arcát érte. A támadás Szlovákiában történt. ","shortLead":"A maró anyag főként a nő arcát érte. A támadás Szlovákiában történt. ","id":"20190412_Kutyasetaltatas_kozben_ontottek_le_savval_belehalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c87c3650-9572-4eb1-b27f-f594339269bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190412_Kutyasetaltatas_kozben_ontottek_le_savval_belehalt","timestamp":"2019. április. 12. 12:39","title":"Kutyasétáltatás közben öntötték le savval, belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de9d0b1-72e2-4bb0-a444-5dcaa5771c57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondja, már eljesen jól van. Tüdőgyulladása volt. ","shortLead":"Azt mondja, már eljesen jól van. Tüdőgyulladása volt. ","id":"20190412_Elhagyhatta_a_korhazat_a_dalai_lama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8de9d0b1-72e2-4bb0-a444-5dcaa5771c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b509bc-d45e-4fb6-925c-e3b728c498c6","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Elhagyhatta_a_korhazat_a_dalai_lama","timestamp":"2019. április. 12. 06:02","title":"Elhagyhatta a kórházat a dalai láma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf8a919-35e8-41c8-bb86-480cd19d8ac7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Esővizet használ és hét emelet magas a szingapúri repülőtér legújabb látványossága. ","shortLead":"Esővizet használ és hét emelet magas a szingapúri repülőtér legújabb látványossága. ","id":"20190412_Kivancsi_hogy_nez_ki_a_vilag_legnagyobb_belteri_vizesese_Csak_15_orat_kell_repulnie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcf8a919-35e8-41c8-bb86-480cd19d8ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4393aca7-fea3-4963-9845-b12674af794b","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Kivancsi_hogy_nez_ki_a_vilag_legnagyobb_belteri_vizesese_Csak_15_orat_kell_repulnie","timestamp":"2019. április. 12. 15:55","title":"Kíváncsi, hogy néz ki a világ legnagyobb beltéri vízesése? Csak 15 órát kell repülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ha a tagállamok többsége úgy dönt, hogy Juan Guaidót ismeri el venezuelai elnöknek, akkor az IMF követi ezt a döntést. Ezen is múlik, mikor kaphat az ország pénzt.","shortLead":"Ha a tagállamok többsége úgy dönt, hogy Juan Guaidót ismeri el venezuelai elnöknek, akkor az IMF követi ezt a döntést...","id":"20190411_Az_IMF_fontolgatja_hogy_az_ellenzeki_vezetot_ismerje_el_Venezuela_elnokenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c78f02-5599-4860-b981-4d2a8166c6a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_Az_IMF_fontolgatja_hogy_az_ellenzeki_vezetot_ismerje_el_Venezuela_elnokenek","timestamp":"2019. április. 11. 21:19","title":"Az IMF fontolgatja, hogy az ellenzéki vezetőt ismerje el Venezuela elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Megint lesz Vivicittá futóverseny, emiatt szombaton és vasárnap is lezárásokra kell készülni. ","shortLead":"Megint lesz Vivicittá futóverseny, emiatt szombaton és vasárnap is lezárásokra kell készülni. ","id":"20190412_Jokora_felfordulas_lesz_Budapesten_a_hetvegen_egy_futoverseny_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591f34a3-95ad-44cb-9553-7dfeb8ed4b8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_Jokora_felfordulas_lesz_Budapesten_a_hetvegen_egy_futoverseny_miatt","timestamp":"2019. április. 12. 10:44","title":"Jókora felfordulás lesz Budapesten a hétvégén egy futóverseny miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]