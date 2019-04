Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Akár 2 millió forintnyi bírságot is kaphat Volodomir Zelenszkij, mert véletlenül megmutatta, hogy magára szavazott.



","shortLead":"Akár 2 millió forintnyi bírságot is kaphat Volodomir Zelenszkij, mert véletlenül megmutatta, hogy magára szavazott.



","id":"20190421_Megbirsagoltak_az_egyik_ukran_elnokjeloltet_miutan_szavazott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d1736f-cba2-4b5f-a253-164d2d9c3515","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Megbirsagoltak_az_egyik_ukran_elnokjeloltet_miutan_szavazott","timestamp":"2019. április. 21. 15:44","title":"Megbírságolták az egyik ukrán elnökjelöltet, miután szavazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f5227b-0136-4de6-a45b-696c658653ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy állambiztonsági épületen szerettek volna rajtaütni a terroristák, három katona is megsérült a harcban.\r

\r

","shortLead":"Egy állambiztonsági épületen szerettek volna rajtaütni a terroristák, három katona is megsérült a harcban.\r

\r

","id":"20190421_Az_Iszlam_Allam_negy_terroristajaval_vegeztek_szaudarabiai_katonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65f5227b-0136-4de6-a45b-696c658653ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16f00c3-e8cd-4bdd-a0b4-39be041a4f64","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Az_Iszlam_Allam_negy_terroristajaval_vegeztek_szaudarabiai_katonak","timestamp":"2019. április. 21. 21:04","title":"Az Iszlám Állam négy terroristájával végeztek szaúd-arábiai katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"Nehéz-Posony Márton","category":"itthon","description":"A közigazgatási bírók függése az igazságügyi minisztertől nem csak a hatalommegosztás alapelvét tiporja lábbal, de tovább rombolja a még megmaradt jogállami intézményekhez fűződő közbizalmat is. Vélemény.","shortLead":"A közigazgatási bírók függése az igazságügyi minisztertől nem csak a hatalommegosztás alapelvét tiporja lábbal, de...","id":"20190420_A_hatalom_onmaga_felett_itel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef5a5c0-3140-429a-a2da-b1522efb1b9d","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_A_hatalom_onmaga_felett_itel","timestamp":"2019. április. 20. 14:30","title":"Nehéz-Posony: A hatalom önmaga felett ítél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41be5466-400c-4804-af43-8482c87a5bdc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Döntetlen a Serie A-ban, de mutatunk jobbat.","shortLead":"Döntetlen a Serie A-ban, de mutatunk jobbat.","id":"20190420_Nem_birt_a_Milan_a_Parmaval_es_Rogan_Cecilia_is_szeret_sportolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41be5466-400c-4804-af43-8482c87a5bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32137b5-919c-4b51-865b-7b583c8ab763","keywords":null,"link":"/sport/20190420_Nem_birt_a_Milan_a_Parmaval_es_Rogan_Cecilia_is_szeret_sportolni","timestamp":"2019. április. 20. 15:25","title":"Nem bírt a Milan a Parmával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4577251c-7118-4764-955d-f8c599db7e93","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Külső bokaszalag-szakítást szenvedett az ifjú játékos.\r

\r

","shortLead":"Külső bokaszalag-szakítást szenvedett az ifjú játékos.\r

\r

","id":"20190421_Megserult_Dardai_fia_vege_az_idenyenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4577251c-7118-4764-955d-f8c599db7e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe99beef-b9a1-4692-8885-010ff3bdff07","keywords":null,"link":"/sport/20190421_Megserult_Dardai_fia_vege_az_idenyenek","timestamp":"2019. április. 21. 20:59","title":"Megsérült Dárdai fia, vége az idényének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A baleset a 63-as főút 23-as kilométerénél, Nagydorog térségében történt. ","shortLead":"A baleset a 63-as főút 23-as kilométerénél, Nagydorog térségében történt. ","id":"20190422_Felborult_az_auto_azonnal_meghalt_a_sofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538a1ff0-7e35-4140-bf82-c08ac1bd82bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190422_Felborult_az_auto_azonnal_meghalt_a_sofor","timestamp":"2019. április. 22. 08:00","title":"Felborult az autó, azonnal meghalt a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704621de-4770-4d05-bdc7-02fe5e0996ce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel harminc kormánykatona vesztette életét az elmúlt két nap során. ","shortLead":"Közel harminc kormánykatona vesztette életét az elmúlt két nap során. ","id":"20190420_Szir_katonakat_olt_az_Iszlam_Allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=704621de-4770-4d05-bdc7-02fe5e0996ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b354e878-4f6b-4959-99f4-7ac52ce1ad5d","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Szir_katonakat_olt_az_Iszlam_Allam","timestamp":"2019. április. 20. 12:05","title":"Szír katonákat ölt az Iszlám Állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f7d14a-1f39-411e-9bdf-d3a63fffb422","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Megkezdődött a 173. balatoni hajózási szezon.","shortLead":"Megkezdődött a 173. balatoni hajózási szezon.","id":"20190420_Kinyitott_a_Balaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16f7d14a-1f39-411e-9bdf-d3a63fffb422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21308333-0477-4877-bbcc-d1e0122bc0bb","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_Kinyitott_a_Balaton","timestamp":"2019. április. 20. 15:48","title":"Kinyitott a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]