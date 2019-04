Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acee7845-3078-4e6f-9755-0588a9078f9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Premier League történetének leggyorsabb góljával egy pontot szerzett a bennmaradásért küzdő Southampton a Watford vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 31. fordulójából elhalasztott és kedden pótolt mérkőzésén.","shortLead":"A Premier League történetének leggyorsabb góljával egy pontot szerzett a bennmaradásért küzdő Southampton a Watford...","id":"20190424_angol_bajnoksag_premier_league_watford_southampton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acee7845-3078-4e6f-9755-0588a9078f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aec40a4-7c39-426b-a22c-1aded55f96d5","keywords":null,"link":"/sport/20190424_angol_bajnoksag_premier_league_watford_southampton","timestamp":"2019. április. 24. 09:49","title":"Ilyet még nem látott: nem kellett 8 másodperc az első gólhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c15a3e-784c-4751-95a0-a0c374d8780c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismeretlen tettes horogkereszteket és sértő feliratokat rajzolt a belgrádi magyar nagykövetség címtáblájára.","shortLead":"Ismeretlen tettes horogkereszteket és sértő feliratokat rajzolt a belgrádi magyar nagykövetség címtáblájára.","id":"20190423_Horogkereszt_a_belgradi_magyar_nagykovetseg_bejaratanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90c15a3e-784c-4751-95a0-a0c374d8780c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91ed467-8161-42e6-b91d-04eac5f9c00b","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Horogkereszt_a_belgradi_magyar_nagykovetseg_bejaratanal","timestamp":"2019. április. 23. 13:05","title":"Horogkereszt a belgrádi magyar nagykövetség bejáratánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba43734-8b2c-40f8-b110-11b72c68a634","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete szerint azonnali fuvardíjemelés szükséges a magyar fuvarozók túléléséhez. ","shortLead":"A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete szerint azonnali fuvardíjemelés szükséges a magyar fuvarozók túléléséhez. ","id":"20190423_Osszeomlas_fenyegeti_a_fuvarozokat_az_alacsony_fuvardijak_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ba43734-8b2c-40f8-b110-11b72c68a634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d426f7-6792-4b0c-aca1-394919ac07f8","keywords":null,"link":"/kkv/20190423_Osszeomlas_fenyegeti_a_fuvarozokat_az_alacsony_fuvardijak_miatt","timestamp":"2019. április. 23. 11:35","title":"Összeomlás fenyegeti a fuvarozókat az alacsony fuvardíjak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ea3902-72b2-42e8-a97c-fbd0281224c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft 2017 óta tervezi, hogy megszünteti a Paintet, és csak a Windows Store-ból lesz majd elérhető a program. Most viszont már egészen másként gondolkodnak róla.","shortLead":"A Microsoft 2017 óta tervezi, hogy megszünteti a Paintet, és csak a Windows Store-ból lesz majd elérhető a program...","id":"20190423_paint_kepszerkeszto_windows_10_microsoft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21ea3902-72b2-42e8-a97c-fbd0281224c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0cbf1e8-f26e-4a8f-84cf-e7dac1b227ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_paint_kepszerkeszto_windows_10_microsoft","timestamp":"2019. április. 23. 11:33","title":"Szereti a Paintet? A Microsoft végre döntött a sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808811f9-acaa-4995-8448-32d29a8abc9e","c_author":"hvg.hu/Medián","category":"itthon","description":"A teljes LMP-vezérkar bezuhant a hosszú ideig sereghajtó Gyurcsány Ferenc alá.","shortLead":"A teljes LMP-vezérkar bezuhant a hosszú ideig sereghajtó Gyurcsány Ferenc alá.","id":"20190423_Median_esik_a_politikusok_nepszerusege_Puzser_negativ_rekordot_dontott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=808811f9-acaa-4995-8448-32d29a8abc9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3efcf6-b58f-433c-ba4b-b16b3f00061b","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Median_esik_a_politikusok_nepszerusege_Puzser_negativ_rekordot_dontott","timestamp":"2019. április. 23. 14:40","title":"Medián: Esik a politikusok népszerűsége, Puzsér negatív rekordot döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c452d151-f0a8-4636-b7f1-e025d1c607a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A légzsákok vezérlőpaneljének működését zavarhatják meg külső elektromos jelek, amely miatt adott esetben nem látja el a feladatát a biztonsági szerkezet. ","shortLead":"A légzsákok vezérlőpaneljének működését zavarhatják meg külső elektromos jelek, amely miatt adott esetben nem látja el...","id":"20190423_legzsak_zf_twr_nhtsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c452d151-f0a8-4636-b7f1-e025d1c607a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0c3ff7-0f83-4110-ac0a-1290da376470","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_legzsak_zf_twr_nhtsa","timestamp":"2019. április. 23. 16:17","title":"12,3 millió vélhetően hibás légzsák miatt vizsgálódik az amerikai közlekedési hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5101ad55-86c6-4f77-acf9-da80c35ea9fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesszel együtt a Jobbik és a Momentum is leadta az EP-választáshoz kellő ajánlásokat, de az ellenzéki pártok nem érdekelték a tévét.","shortLead":"A Fidesszel együtt a Jobbik és a Momentum is leadta az EP-választáshoz kellő ajánlásokat, de az ellenzéki pártok nem...","id":"20190423_A_Kuria_is_megbuntette_a_TV2t_mert_csak_a_Fidesz_alairasairol_adott_hirt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5101ad55-86c6-4f77-acf9-da80c35ea9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604ef2bf-02ed-487f-a3bb-805a1b25259a","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_A_Kuria_is_megbuntette_a_TV2t_mert_csak_a_Fidesz_alairasairol_adott_hirt","timestamp":"2019. április. 23. 16:28","title":"A Kúria is megbüntette a TV2-t, mert csak a Fidesz aláírásairól adott hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Saját pártot alapítottak a konzervatívoktól és a Munkáspártból kilépett Brexit-ellenes képviselők, és elkezdtek kampányolni az EP-választás előtt.","shortLead":"Saját pártot alapítottak a konzervatívoktól és a Munkáspártból kilépett Brexit-ellenes képviselők, és elkezdtek...","id":"20190423_Boris_Johnson_hugaval_kampanyol_a_Brexitellenes_part","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ebf3a48-d78f-409e-8897-a15e01a6c5dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Boris_Johnson_hugaval_kampanyol_a_Brexitellenes_part","timestamp":"2019. április. 23. 18:01","title":"Boris Johnson húgával kampányol a Brexit-ellenes párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]