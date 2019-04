Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d48517de-4a0b-4353-9e5e-05111813eed8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Míg öt éve egyetlen kerület akadt, ahol 40 százalék fölötti volt a nagyon jó állapotú eladásra kínált lakások aránya, most már a főváros több, mint harmadában ez a helyzet.","shortLead":"Míg öt éve egyetlen kerület akadt, ahol 40 százalék fölötti volt a nagyon jó állapotú eladásra kínált lakások aránya...","id":"20190424_Egyre_tobb_jo_lakast_lehet_Budapesten_venni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d48517de-4a0b-4353-9e5e-05111813eed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd74580-d62a-4316-b73b-3968e520a277","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190424_Egyre_tobb_jo_lakast_lehet_Budapesten_venni","timestamp":"2019. április. 24. 10:00","title":"Egyre több jó lakást lehet Budapesten venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcef6101-7d67-4a6b-9db8-8c1c88eb95ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Árokba hajtott egy kamion az M70-esen, senki nem sérült meg.\r

\r

","shortLead":"Árokba hajtott egy kamion az M70-esen, senki nem sérült meg.\r

\r

","id":"20190424_Utlezaras_Letenyenel_baleset_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcef6101-7d67-4a6b-9db8-8c1c88eb95ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efe8c54-ea89-45db-b5c1-f22efbc83a84","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Utlezaras_Letenyenel_baleset_miatt","timestamp":"2019. április. 24. 06:21","title":"Útlezárás Letenyénél baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65eb2f4d-aca5-4508-98ba-17e21b9a763e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hazai zenei élet egyik legtehetségesebb fiatal zenekara, a pécsi Kaktus új nagylemezzel rukkolt ki, amelyet a hvg.hu-n már meg is hallgathat.","shortLead":"A hazai zenei élet egyik legtehetségesebb fiatal zenekara, a pécsi Kaktus új nagylemezzel rukkolt ki, amelyet...","id":"20190424_Vampirok_boszorkak_es_egyeb_elolenyek_itt_a_pecsi_Radiohead_uj_nagylemeze_Kaktus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65eb2f4d-aca5-4508-98ba-17e21b9a763e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7905c6-cde2-4644-84b5-7c7fb655d43b","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Vampirok_boszorkak_es_egyeb_elolenyek_itt_a_pecsi_Radiohead_uj_nagylemeze_Kaktus","timestamp":"2019. április. 24. 15:01","title":"Vámpírok, boszorkák és egyéb élőlények – itt a \"pécsi Radiohead\" új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b042875f-2d5a-4303-9cad-313c3143e1c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az év eddigi legmelegebb napjai következnek, péntek este, szombaton aztán hidegfront hoz lehűlést és csapadékot az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. ","shortLead":"Az év eddigi legmelegebb napjai következnek, péntek este, szombaton aztán hidegfront hoz lehűlést és csapadékot...","id":"20190425_nyari_meleg_napos_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b042875f-2d5a-4303-9cad-313c3143e1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83c24bf-2530-494d-a53f-ca1a40cd1d43","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_nyari_meleg_napos_idojaras","timestamp":"2019. április. 25. 05:11","title":"Nyári meleg lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d53afc2-2b8e-4c45-a430-3dc2900ca357","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Harmadjára csinálja majd a bulit a Nagyszínpadon. ","shortLead":"Harmadjára csinálja majd a bulit a Nagyszínpadon. ","id":"20190424_Macklemore_is_jon_a_Szigetre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d53afc2-2b8e-4c45-a430-3dc2900ca357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75c3123-5645-4264-8a37-a1b5a73db987","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Macklemore_is_jon_a_Szigetre","timestamp":"2019. április. 24. 12:12","title":"Macklemore is jön a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevés híján másfélezer tétel szerepel az éppen nem kapható orvosságok hivatalos listáján. A hiány tovább terheli a betegek zsebét - írja az e heti HVG.","shortLead":"Kevés híján másfélezer tétel szerepel az éppen nem kapható orvosságok hivatalos listáján. A hiány tovább terheli...","id":"20190424_Hova_gurult_el_Rejtelyes_gyogyszerhiany_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a486cb00-1a4e-44c7-b497-2f8786419322","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Hova_gurult_el_Rejtelyes_gyogyszerhiany_Magyarorszagon","timestamp":"2019. április. 24. 10:40","title":"Hová gurult el? Rejtélyes gyógyszerhiány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39aabc29-0035-479c-abfe-537a52ecfbff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy soproni családban történ, hogy egy nő kihívta a rendőrséget, mert félt a férjétől, nagy halom fegyverre leltek a bűnüldözők.\r

\r

","shortLead":"Egy soproni családban történ, hogy egy nő kihívta a rendőrséget, mert félt a férjétől, nagy halom fegyverre leltek...","id":"20190424_Felt_az_eroszakos_ferjetol_a_rendorok_elvittek_a_ferfi_fegyvereit_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39aabc29-0035-479c-abfe-537a52ecfbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b880420-7c40-47ed-98ce-66763dfd60c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Felt_az_eroszakos_ferjetol_a_rendorok_elvittek_a_ferfi_fegyvereit_is","timestamp":"2019. április. 24. 09:45","title":"Félt az erőszakos férjétől, a rendőrök elvitték a férfi fegyvereit is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e17f0ae6-b52d-4048-8484-d28110ca9884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház orvosa szerint a férfi és a nő is biztosan meggyógyul. ","shortLead":"A kórház orvosa szerint a férfi és a nő is biztosan meggyógyul. ","id":"20190425_Jobban_van_a_lepfenevel_fertozott_Bekes_megyei_hazaspar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e17f0ae6-b52d-4048-8484-d28110ca9884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7456968-5cdc-405f-9b56-2d1fc4f2bcce","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Jobban_van_a_lepfenevel_fertozott_Bekes_megyei_hazaspar","timestamp":"2019. április. 25. 09:06","title":"Jobban van a lépfenével fertőzött Békés megyei házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]