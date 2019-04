Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d7c9a8e-1d5b-4859-b583-f426c3b7ef81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszalöki büntetés-végrehajtási intézet dolgozói szerda délelőtt vették észre, hogy végezni próbált magával a férfi. ","shortLead":"A tiszalöki büntetés-végrehajtási intézet dolgozói szerda délelőtt vették észre, hogy végezni próbált magával a férfi. ","id":"20190424_Elvagta_a_torkat_egy_rab_a_bortonorok_mentettek_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d7c9a8e-1d5b-4859-b583-f426c3b7ef81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a299959d-d8b6-49dd-946b-3092dccdfccc","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Elvagta_a_torkat_egy_rab_a_bortonorok_mentettek_meg","timestamp":"2019. április. 24. 14:03","title":"Elvágta a torkát egy rab, a börtönőrök mentették meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak szavazás kapcsán lehetett kérdést feltenni az instagramos sztorikban, mostantól viszont \"tesztelni\" is lehet a követőket.","shortLead":"Eddig csak szavazás kapcsán lehetett kérdést feltenni az instagramos sztorikban, mostantól viszont \"tesztelni\" is lehet...","id":"20190424_instagram_tortenetek_instagram_stories_kerdes_kvizkerdes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8d0aa4-3d0b-4d18-b71c-f5af87b51277","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_instagram_tortenetek_instagram_stories_kerdes_kvizkerdes","timestamp":"2019. április. 24. 18:33","title":"Jött egy szuper új funkció az Instagramba, és hamar rá lehet kattanni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A dollármilliomos Ibrahim család két fia is részt vett az öngyilkos merényletsorozatban, melynek legkevesebb 359 halottja és 500 sebesültje volt húsvétkor Srí Lankán. Amikor a kommandósok lerohanták az egyikük luxusvilláját Colombóban, az állapotos feleség felrobbantotta saját magát és három gyerekét is. Három kommandós is meghalt.","shortLead":"A dollármilliomos Ibrahim család két fia is részt vett az öngyilkos merényletsorozatban, melynek legkevesebb 359...","id":"20190425_Miert_lesz_valaki_terrorista_ha_mindene_megvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa517f7-0503-4f92-99f3-75379c1495f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Miert_lesz_valaki_terrorista_ha_mindene_megvan","timestamp":"2019. április. 25. 10:42","title":"Miért lesz valaki terrorista, ha mindene megvan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39386c8-b082-4474-92a1-1d8135901275","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagy Lászlóék 28-22-re győztek a német Flensburg-Handewitt otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első, szerdai mérkőzésén.\r

","shortLead":"Nagy Lászlóék 28-22-re győztek a német Flensburg-Handewitt otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája...","id":"20190424_veszprem_kezilabda_bajnokok_ligaja_flensburg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a39386c8-b082-4474-92a1-1d8135901275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aac133e-7756-4be0-aa34-019505a05b33","keywords":null,"link":"/sport/20190424_veszprem_kezilabda_bajnokok_ligaja_flensburg","timestamp":"2019. április. 24. 21:33","title":"Fél lábbal a BL négyes döntőjében a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06e4538-96c4-4855-a0f4-72aed7feb6cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szárnyas pár hete szaggatta szét amerikai gazdáját, miután az elesett az udvaron. ","shortLead":"A szárnyas pár hete szaggatta szét amerikai gazdáját, miután az elesett az udvaron. ","id":"20190426_Elarverezik_a_floridai_kazuart_amelyik_megolte_a_sajat_gazdajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f06e4538-96c4-4855-a0f4-72aed7feb6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49353e97-b9e2-4253-bf8c-bbb0867404c6","keywords":null,"link":"/elet/20190426_Elarverezik_a_floridai_kazuart_amelyik_megolte_a_sajat_gazdajat","timestamp":"2019. április. 26. 07:08","title":"Elárverezik a floridai kazuárt, amelyik megölte a saját gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090ae90d-4022-46cb-991b-30b04ff74a2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A második kórházból is el akarták küldeni a gyereket, de végül csak ellátták. Frissítés: A Bajcsy-kórház szerint azért léptek így, mert jellegénél fogva nincs felszerelése ilyen korú gyerek ellátására.","shortLead":"A második kórházból is el akarták küldeni a gyereket, de végül csak ellátták. Frissítés: A Bajcsy-kórház szerint azért...","id":"20190425_Az_orvoshiany_miatt_elkuldtek_a_kisfiut_akinek_bot_furodott_a_szemebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=090ae90d-4022-46cb-991b-30b04ff74a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8459915-cfc8-47d3-a74f-183a77b11892","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Az_orvoshiany_miatt_elkuldtek_a_kisfiut_akinek_bot_furodott_a_szemebe","timestamp":"2019. április. 25. 20:01","title":"Egyik kórházból a másikba küldték a kisfiút, akinek bot fúródott a szemébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő hetekben megsokasodhatnak a választókat befolyásolni próbáló anyagok a Twitteren, a mikroblog ezért egy új eszközt ad a felhasználók kezébe, amivel jelenthetők a megtévesztő tartalmak. ","shortLead":"A következő hetekben megsokasodhatnak a választókat befolyásolni próbáló anyagok a Twitteren, a mikroblog ezért egy új...","id":"20190425_twitter_alhirek_ep_valasztas_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9538d122-6f54-4f57-90e2-f958c31cfdf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_twitter_alhirek_ep_valasztas_2019","timestamp":"2019. április. 25. 16:33","title":"Félnek a Twitternél, hogy álhírek lepik el a netet az EP-választásokkor, úgyhogy bevetnek egy új eszközt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b042875f-2d5a-4303-9cad-313c3143e1c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az év eddigi legmelegebb napjai következnek, péntek este, szombaton aztán hidegfront hoz lehűlést és csapadékot az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. ","shortLead":"Az év eddigi legmelegebb napjai következnek, péntek este, szombaton aztán hidegfront hoz lehűlést és csapadékot...","id":"20190425_nyari_meleg_napos_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b042875f-2d5a-4303-9cad-313c3143e1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83c24bf-2530-494d-a53f-ca1a40cd1d43","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_nyari_meleg_napos_idojaras","timestamp":"2019. április. 25. 05:11","title":"Nyári meleg lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]