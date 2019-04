Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd47d9f5-aeda-436c-8277-6cfc4274d895","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tömény romantika, imádlak, Afrika!","shortLead":"Tömény romantika, imádlak, Afrika!","id":"20190426_KFT_Afrika_Toto_Africa_mix_zene_dallam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd47d9f5-aeda-436c-8277-6cfc4274d895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05f4348-fb1a-4839-ad61-2d88821c90eb","keywords":null,"link":"/elet/20190426_KFT_Afrika_Toto_Africa_mix_zene_dallam","timestamp":"2019. április. 26. 17:50","title":"Egy hős felénekelte a KFT Afrikájának szövegét Toto zenéjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45fd25b-0d7e-455b-9678-679b948d64e3","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"Spanyolország már megint ott tart, hogy nem tart sehol. Előrehozott parlamenti választásokat tartanak vasárnap, a választást a hagyományos baloldal nyerheti, de kormányt nem tudnak majd alakítani egyedül. Lehet, másokkal sem.","shortLead":"Spanyolország már megint ott tart, hogy nem tart sehol. Előrehozott parlamenti választásokat tartanak vasárnap...","id":"20190427_spanyol_valasztasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a45fd25b-0d7e-455b-9678-679b948d64e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023b4a39-5cfb-4617-9342-dff88efe3a7e","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_spanyol_valasztasok","timestamp":"2019. április. 27. 15:30","title":"A szélsőjobb előretörésétől tartanak a spanyolok, de az újbalos populisták okozhatnak meglepetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bde02e0-a658-4b3d-a3a9-c0ff17ced570","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A déli szakasz felújítása miatt. A metró május 1-jén is Újpest-központ és a Nagyvárad tér között közlekedik.\r

","shortLead":"A déli szakasz felújítása miatt. A metró május 1-jén is Újpest-központ és a Nagyvárad tér között közlekedik.\r

","id":"20190426_Metrofelujitas__Szombattol_hetvegenkent_Ujpestkozpont_es_a_Lehel_ter_kozott_jar_a_metro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bde02e0-a658-4b3d-a3a9-c0ff17ced570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907ad642-803f-494d-90c0-2e1f2a851db2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Metrofelujitas__Szombattol_hetvegenkent_Ujpestkozpont_es_a_Lehel_ter_kozott_jar_a_metro","timestamp":"2019. április. 26. 20:24","title":"Szombattól csak Újpest-központ és a Lehel tér között jár a 3-as metró hétvégente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4344c2cc-1f53-4703-8d21-9adb78bcbfd6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kubatov Gábor, a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában kijelentette, nagyon nehéz tudomásul venni, hogy Európában Soros Györgynek nagyobb befolyása van, mint 6-8-10 európai országnak. \"Ha hallgatunk, akkor ebből nem lesz változás\" - mondta.","shortLead":"Kubatov Gábor, a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában kijelentette, nagyon nehéz tudomásul venni...","id":"20190428_Kubatov_Szinte_eroszakot_vesznek_rajtunk_es_rank_akarjak_eroltetni_a_migransokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4344c2cc-1f53-4703-8d21-9adb78bcbfd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc06943-5cbe-4299-8db2-012ade262b51","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Kubatov_Szinte_eroszakot_vesznek_rajtunk_es_rank_akarjak_eroltetni_a_migransokat","timestamp":"2019. április. 28. 07:50","title":"Kubatov: Szinte erőszakot vesznek rajtunk és ránk akarják erőltetni a migránsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84c4c13-1b9e-45c1-8bb0-a57229d1942e","c_author":"Farkas Edina Lina","category":"elet","description":"„Így visszagondolva, magamat sem értem, mit gondoltam” – mondja a Kilenc hónap háború című dokumentumfilm beregszászi főhőse, Jani, akit nem hagyott nyugodni a kíváncsiság, hogy milyen lehet háborúzni, így belevetette magát a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktusba. Csakhogy, ami a beregszászi hétköznapokból izgalmasnak tűnt, az a fronton nem más, mint csapdahelyzet, amelyben csak kivárni és túlélni lehet. A film szereplőivel beszélgettünk.","shortLead":"„Így visszagondolva, magamat sem értem, mit gondoltam” – mondja a Kilenc hónap háború című dokumentumfilm beregszászi...","id":"20190426_A_legsotetebb_pillanatokban_nem_vagyott_masra_mint_az_anyja_olelesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e84c4c13-1b9e-45c1-8bb0-a57229d1942e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104c5b77-544c-436d-befc-fb5598688af4","keywords":null,"link":"/elet/20190426_A_legsotetebb_pillanatokban_nem_vagyott_masra_mint_az_anyja_olelesere","timestamp":"2019. április. 26. 20:00","title":"A legsötétebb pillanatokban nem vágyott másra, mint az anyja ölelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d905a0e4-4536-4695-9235-b1b3c8ac4e55","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Kőszeg Ferenc ma nyolcvanéves. Kőszeg Ferenc tegnap nem \"habozott elvetni azt a szelet, amelyből vihar aratható\". Kőszeg Ferenc holnap is bárki elé, bármilyen közhangulattal szemben odaáll azzal, hogy “a bántalmazás tilalma szempontjából nincs jelentősége, hogy a bántalmazott szadista gyerekgyilkos, vagy pedig csak otthon felejtette a személyi igazolványát”. Rövid rajz egy hosszú életről.","shortLead":"Kőszeg Ferenc ma nyolcvanéves. Kőszeg Ferenc tegnap nem \"habozott elvetni azt a szelet, amelyből vihar aratható\"...","id":"20190426_A_legpolgaribb_polgarpukkaszto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d905a0e4-4536-4695-9235-b1b3c8ac4e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9521d856-cef6-48fc-ae60-6fc5c9b442ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190426_A_legpolgaribb_polgarpukkaszto","timestamp":"2019. április. 26. 15:00","title":"Kőszeg Ferenc 80 – A legpolgáribb polgárpukkasztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7b978f-b52a-4092-886f-7faf991ccd58","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Története során 30. alkalommal lett bajnok a Ferencváros, a MOL Vidi és a Puskás Akadémia döntetlen játszott, a Haladás idegenben győzte le Kisvárda csapatát. Összefoglalónk a szombati NB I-es meccsekről.","shortLead":"Története során 30. alkalommal lett bajnok a Ferencváros, a MOL Vidi és a Puskás Akadémia döntetlen játszott, a Haladás...","id":"20190427_Bajnok_lett_a_Ferencvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f7b978f-b52a-4092-886f-7faf991ccd58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550922aa-8f9a-4936-8e4f-59de68fa9cbb","keywords":null,"link":"/sport/20190427_Bajnok_lett_a_Ferencvaros","timestamp":"2019. április. 27. 19:10","title":"NB I: Bajnok a Ferencváros, döntetlen lett a Vidi-Puskás meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egykori tervezője egy olyan bővítményt készített, ami minimalistává teszi a Gmail kinézetét.","shortLead":"A Google egykori tervezője egy olyan bővítményt készített, ami minimalistává teszi a Gmail kinézetét.","id":"20190426_google_gmail_google_chrome_bovitmeny_simplify_gmail","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"055a7c1f-b4e9-4556-bbef-1bd2725d38dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_google_gmail_google_chrome_bovitmeny_simplify_gmail","timestamp":"2019. április. 26. 15:33","title":"Zavarja a Gmail dizájnja? Ezzel a bőtívménnyel változtathat rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]