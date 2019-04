Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70b35af0-4cc6-4569-b1ec-6209784fa1a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegeket Budapestre és Debrecenbe irányítják. ","shortLead":"A betegeket Budapestre és Debrecenbe irányítják. ","id":"20190430_Nincs_eleg_szakorvos_bezar_a_szolnoki_korhaz_fertozo_osztalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70b35af0-4cc6-4569-b1ec-6209784fa1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13f3a05-94b8-4a23-bf7b-a6d55afff889","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Nincs_eleg_szakorvos_bezar_a_szolnoki_korhaz_fertozo_osztalya","timestamp":"2019. április. 30. 16:01","title":"Nincs elég szakorvos, bezár a szolnoki kórház fertőző osztálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc3d938-f5b0-4968-826a-ba3f05a7f66d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"sport","description":"Az összeg nem sok: 500 ezer forintot kap a 35 fős utazó csapat, amely le is mondott a mexikói vb-ről, inkább Montenegrót választotta helyette.

","shortLead":"Az összeg nem sok: 500 ezer forintot kap a 35 fős utazó csapat, amely le is mondott a mexikói vb-ről, inkább...","id":"20190429_Nem_utazik_az_orvos_focivalogatott_a_mexikoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bc3d938-f5b0-4968-826a-ba3f05a7f66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931f9beb-ca8c-4139-a770-024187872389","keywords":null,"link":"/sport/20190429_Nem_utazik_az_orvos_focivalogatott_a_mexikoi","timestamp":"2019. április. 29. 18:40","title":"Nem utazik az orvos-fociválogatott a mexikói vb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37cb249e-69d9-4362-be82-d84aca6d4e28","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Több, mint 108 ezer dollármilliomos keresett magának és családjának új hazát az elmúlt évben. Ez 14%-os növekedést jelent egy év alatt. 2013-ban még csak fele ennyien kerestek maguknak új hazát. Mindez a New World Wealth összegzéséből derül ki, mely Johannesburgban készült, és a New York-i Bloomberg portál ismerteti a részleteket.","shortLead":"Több, mint 108 ezer dollármilliomos keresett magának és családjának új hazát az elmúlt évben. Ez 14%-os növekedést...","id":"20190430_Feltik_a_boruket_es_a_penzuket_menekulnek_szulofoldjukrol_a_dollarmilliomosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37cb249e-69d9-4362-be82-d84aca6d4e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87acbdb9-ea5d-40fc-a124-0ac4e3bcdcc7","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Feltik_a_boruket_es_a_penzuket_menekulnek_szulofoldjukrol_a_dollarmilliomosok","timestamp":"2019. április. 30. 13:42","title":"Féltik a bőrüket és a pénzüket, menekülnek szülőföldjükről a dollármilliomosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448616a9-261b-48c4-beac-c4fd817f5d03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A MÁV tett bejelentést a rendőrségen a sajátos okból elsötétült felsőmocsoládi fénysorompóról.","shortLead":"A MÁV tett bejelentést a rendőrségen a sajátos okból elsötétült felsőmocsoládi fénysorompóról.","id":"20190430_A_telefonjat_toltotte_ezert_aramtalanitotta_a_fenysorompot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=448616a9-261b-48c4-beac-c4fd817f5d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29aac75-d628-419c-8d22-8cb586639fcf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_A_telefonjat_toltotte_ezert_aramtalanitotta_a_fenysorompot","timestamp":"2019. április. 30. 13:30","title":"A telefonját töltötte, ezért áramtalanította a fénysorompót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1214b761-7416-49aa-9867-7023e68b1ee0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétköznapi Gasztrohősök néven indított új videósorozatot az ország népszerű online gasztromagazinja. A nyitó epizódban autizmus spektrumzavarral élő csokoládékészítőket mutatnak be.","shortLead":"Hétköznapi Gasztrohősök néven indított új videósorozatot az ország népszerű online gasztromagazinja. A nyitó epizódban...","id":"20190429_KoczkaCsoki__igy_is_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1214b761-7416-49aa-9867-7023e68b1ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8282ea2-bc8a-4a1c-9791-89e2c169a814","keywords":null,"link":"/elet/20190429_KoczkaCsoki__igy_is_lehet","timestamp":"2019. április. 29. 18:10","title":"Így is lehet – KockaCsoki ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Anyagi gondjai vannak a Larvik HK-nak, elvesztette a felnőtt játékosait.","shortLead":"Anyagi gondjai vannak a Larvik HK-nak, elvesztette a felnőtt játékosait.","id":"20190430_larvik_hk_kezilabda_felnott_csapat_szerzodesbontas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cff302-b4ef-4d73-aee9-9944548e153d","keywords":null,"link":"/sport/20190430_larvik_hk_kezilabda_felnott_csapat_szerzodesbontas","timestamp":"2019. április. 30. 13:09","title":"Az összes játékosa otthagyta a norvég sikercsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Februárban készülhetett az az adatbázis, amit egy Microsoft-szerveren talált két kiberbiztonsági kutató.","shortLead":"Februárban készülhetett az az adatbázis, amit egy Microsoft-szerveren talált két kiberbiztonsági kutató.","id":"20190429_adatbazis_kiberbiztonsag_egyesult_allamok_adatszivargas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe5d030-e5d6-4131-8eed-e22821cfa307","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_adatbazis_kiberbiztonsag_egyesult_allamok_adatszivargas","timestamp":"2019. április. 29. 20:03","title":"Óriási adatbázisra bukkantak: 80 millió amerikai háztartásról került ki információ a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f9f0ba-a130-487b-aebb-0bf9ae456033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szarvas Koppány Bendegúz a parlament előtti decemberi tüntetéseken dobálta meg a rendőröket az ügyészség szerint. ","shortLead":"Szarvas Koppány Bendegúz a parlament előtti decemberi tüntetéseken dobálta meg a rendőröket az ügyészség szerint. ","id":"20190429_Hivatalos_szemely_elleni_eroszakkal_gyanusitjak_a_momentumos_Szarvas_Koppany_Bendeguzt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16f9f0ba-a130-487b-aebb-0bf9ae456033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c4c5bf-7540-401b-98f3-9cc149cb529b","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Hivatalos_szemely_elleni_eroszakkal_gyanusitjak_a_momentumos_Szarvas_Koppany_Bendeguzt","timestamp":"2019. április. 29. 11:14","title":"Hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsítják a momentumos Szarvas Koppány Bendegúzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]