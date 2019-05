Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9510c5f5-87ef-4728-9225-aa2f1704f674","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A kétszeres Formula–1-es világbajnok Fernando Alonso úgy kihívásokra vágyik, ezért az idei Le Mans-i 24 órás verseny után otthagyja a megbízhatósági (endurance) világbajnokságot.\r

","shortLead":"A kétszeres Formula–1-es világbajnok Fernando Alonso úgy kihívásokra vágyik, ezért az idei Le Mans-i 24 órás verseny...","id":"20190501_fernando_alonso_f1_le_mans_indianapolis500","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9510c5f5-87ef-4728-9225-aa2f1704f674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff68ad24-df6e-4216-ab0f-a7ef60c90160","keywords":null,"link":"/sport/20190501_fernando_alonso_f1_le_mans_indianapolis500","timestamp":"2019. május. 01. 15:30","title":"Alonso megunta a megbízhatósági versenyeket is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986c5e1f-d340-4421-8ed9-287a3c2d3722","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította a dél-afrikai Caster Semenya fellebbezését, amelyet a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) szabályozása miatt adott be.","shortLead":"A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította a dél-afrikai Caster Semenya fellebbezését, amelyet a Nemzetközi...","id":"20190501_caster_semenya_cas_fellebbezes_gyogyszer_tesztoszteronszint_nemzetkozi_atletikai_verseny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=986c5e1f-d340-4421-8ed9-287a3c2d3722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb2f127-413a-4b2f-a36b-612f3e68fa6f","keywords":null,"link":"/sport/20190501_caster_semenya_cas_fellebbezes_gyogyszer_tesztoszteronszint_nemzetkozi_atletikai_verseny","timestamp":"2019. május. 01. 14:45","title":"Caster Semenya vesztett: nemzetközi szinten csak begyógyszerezve versenyezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9464f7b6-267a-466d-b3ee-0e7ea70fdd47","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A venezuelai kormány szerint vége a puccskísérletnek, az összecsapásokban legalább 69-en sérültek meg. ","shortLead":"A venezuelai kormány szerint vége a puccskísérletnek, az összecsapásokban legalább 69-en sérültek meg. ","id":"20190501_Maduro_szerint_meghiusitottak_Guaido_puccskiserletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9464f7b6-267a-466d-b3ee-0e7ea70fdd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dea7d92-0066-4520-b25e-d87efae3ea29","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_Maduro_szerint_meghiusitottak_Guaido_puccskiserletet","timestamp":"2019. május. 01. 08:52","title":"Maduro szerint meghiúsították Guaidó puccskísérletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljes ellentámadást indított a kormány. ","shortLead":"Teljes ellentámadást indított a kormány. ","id":"20190501_Levelben_vonja_kerdore_Szijjarto_a_kormanynak_levelet_iro_ENSZjelentestevot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ddf6cc-f32d-43e3-b6b7-bbe8b3fbc632","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_Levelben_vonja_kerdore_Szijjarto_a_kormanynak_levelet_iro_ENSZjelentestevot","timestamp":"2019. május. 01. 09:15","title":"Levélben vonja kérdőre Szijjártó a kormánynak levelet író ENSZ-jelentéstevőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Összetartozás Emlékhelye 5 milliárd forintba kerül majd, és jövő májusra kell elkészülnie. ","shortLead":"A Nemzeti Összetartozás Emlékhelye 5 milliárd forintba kerül majd, és jövő májusra kell elkészülnie. ","id":"20190430_Megkapta_az_epitesi_engedelyt_a_Trianonemlekmu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7fab24-1e4e-4b6f-8a41-7daaa7de028e","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Megkapta_az_epitesi_engedelyt_a_Trianonemlekmu","timestamp":"2019. április. 30. 19:22","title":"Megkapta az építési engedélyt a Trianon-emlékmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e82b85ba-beea-4fc6-acc6-db3acb5d43f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mi történik, ha keresztezzük a virtuális valóságot a dodzsemmel? Egy teljesen új élmény.","shortLead":"Mi történik, ha keresztezzük a virtuális valóságot a dodzsemmel? Egy teljesen új élmény.","id":"20190430_nemetorszag_erlebnispark_schloss_thurn_vidampark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e82b85ba-beea-4fc6-acc6-db3acb5d43f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce0a587-e850-478e-a1f6-6b194359a4f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_nemetorszag_erlebnispark_schloss_thurn_vidampark","timestamp":"2019. április. 30. 14:03","title":"Videó: Egy német vidámpark újragondolta a dodzsemezést, és hihetetlenül menő lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b41397a-c050-4b90-91d9-394d52bd5212","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mike Pence alelnök is arról írt a Twitteren, hogy támogatja az ellenzéki felkelőket. ","shortLead":"Mike Pence alelnök is arról írt a Twitteren, hogy támogatja az ellenzéki felkelőket. ","id":"20190430_Pompeo_Az_USA_is_tamogatja_a_venezuelai_ellenzeki_felkeloket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b41397a-c050-4b90-91d9-394d52bd5212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3767cbc9-e4f4-4a17-a814-3bedc7a882ca","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Pompeo_Az_USA_is_tamogatja_a_venezuelai_ellenzeki_felkeloket","timestamp":"2019. április. 30. 17:03","title":"Pompeo: Az USA is támogatja a venezuelai ellenzéki felkelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc7fc68-181c-4cfc-8e20-c12b18685a18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb megkötés érkezett a májusi nagy Windows-frissítés előtt: ezúttal a géphez csatlakoztatott USB-kulccsal vagy SD-kártyás tárolással kapcsolatban.","shortLead":"Újabb megkötés érkezett a májusi nagy Windows-frissítés előtt: ezúttal a géphez csatlakoztatott USB-kulccsal vagy...","id":"20190430_windows_10_majusi_frissites_usb_pendrive_sd_kartya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efc7fc68-181c-4cfc-8e20-c12b18685a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba26b976-3c94-4cf1-af03-83a3f8d3a9d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_windows_10_majusi_frissites_usb_pendrive_sd_kartya","timestamp":"2019. április. 30. 09:03","title":"Gondban lesz a számítógépe a nagy Windows-frissítéssel, ha pendrive vagy SD-kártya van bedugva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]