[{"available":true,"c_guid":"eec1e0c1-f14c-43c9-a9e0-e7b7b51181e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint már 2019-ben feltűnne a piacon a Huawei felsőkategóriás televíziója.","shortLead":"A pletykák szerint már 2019-ben feltűnne a piacon a Huawei felsőkategóriás televíziója.","id":"20190503_huawei_tv_8k_5g_kepes_televizio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eec1e0c1-f14c-43c9-a9e0-e7b7b51181e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b059605e-f334-412a-b8ab-e14d4d02d780","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_huawei_tv_8k_5g_kepes_televizio","timestamp":"2019. május. 03. 09:03","title":"Nagy dobásra készül a Huawei: 5G-képes 8K-s tévét dobhatnak piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7bb4b3-e8a7-4bac-b698-2cdd738a848f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Saját mobilhálózatot indít a DIGI, 1000 forintért kapnak 50 giga mobilnetet a DIGI azon ügyfelei, akik a Telenorral kötött, és most megszűnő partnerség keretében kapták eddig a mobilnetet. Pletykák szerint 3500 forint lesz a korlátlan hívást és 50 giga adatforgalmat tartalmazó csomag a DIGI-nél, ha majd elindítják a hanghívás-szolgáltatást is.","shortLead":"Saját mobilhálózatot indít a DIGI, 1000 forintért kapnak 50 giga mobilnetet a DIGI azon ügyfelei, akik a Telenorral...","id":"20190504_Elkepesztoen_olcso_mobilnetszolgaltatas_indul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a7bb4b3-e8a7-4bac-b698-2cdd738a848f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251ab3f2-6f94-4600-84aa-707bfc4082b7","keywords":null,"link":"/kkv/20190504_Elkepesztoen_olcso_mobilnetszolgaltatas_indul","timestamp":"2019. május. 04. 16:10","title":"Elképesztően olcsó mobilnet-szolgáltatás indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b77530c-1e33-41d1-abb4-073763639f6b","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Vonzza a nepotizmus vádját Ivanka Trump és Jared Kushner kiemelt szerepe Donald Trump környezetében, pedig a családtagok alkalmazása sokáig elnöki rutin volt az USA-ban.","shortLead":"Vonzza a nepotizmus vádját Ivanka Trump és Jared Kushner kiemelt szerepe Donald Trump környezetében, pedig...","id":"201918__rokonok_afeher_hazban__ivanka_es_jared__nepotizmus__a_csalad_azelso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b77530c-1e33-41d1-abb4-073763639f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c693c0e-d3b7-4727-8245-9ae09e847b51","keywords":null,"link":"/vilag/201918__rokonok_afeher_hazban__ivanka_es_jared__nepotizmus__a_csalad_azelso","timestamp":"2019. május. 04. 11:00","title":"Trump a rokonait alkalmazza, de a korábbi elnökök is ugyanezt tették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tévések visszaélésszerűen érdeklődtek a kastélybevásárlásokról - állítja a bíróság.","shortLead":"A tévések visszaélésszerűen érdeklődtek a kastélybevásárlásokról - állítja a bíróság.","id":"20190503_Kuria_Tiborcz_Istvan_nem_kozszereplo_tilos_leadni_amit_mond","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b671152-1a18-4b4f-8968-8cb5bdb9cbc9","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Kuria_Tiborcz_Istvan_nem_kozszereplo_tilos_leadni_amit_mond","timestamp":"2019. május. 03. 13:29","title":"Kúria: Tiborcz István nem közszereplő, tilos leadni, amit mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b437e291-ae7e-4429-b1be-f4301cb6924c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szovjet tankok kérődztek az esztergomi mocsárban.","shortLead":"Szovjet tankok kérődztek az esztergomi mocsárban.","id":"20190503_Megtisztitjak_az_egykori_harckocsiusztatokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b437e291-ae7e-4429-b1be-f4301cb6924c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47d13f6-998e-4332-9dc4-2e15d9bc1965","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Megtisztitjak_az_egykori_harckocsiusztatokat","timestamp":"2019. május. 03. 09:22","title":"Megtisztítják az egykori harckocsiúsztatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ea53ac-003f-4acf-947a-6c4e61b5ea0d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Rákosi Tamás megszabadult érdekeltségétől. ","shortLead":"Rákosi Tamás megszabadult érdekeltségétől. ","id":"20190503_Eladtak_a_TV2_legnagyobb_musorgyartojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16ea53ac-003f-4acf-947a-6c4e61b5ea0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96afbc0c-dc00-4f43-bfce-7ebb5d880ac7","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_Eladtak_a_TV2_legnagyobb_musorgyartojat","timestamp":"2019. május. 03. 17:40","title":"Eladták a TV2 legnagyobb műsorgyártóját, ismerős körhöz került ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a demencia új típusát azonosították, melynek tünetei az Alzheimer-kórhoz hasonlóak.","shortLead":"Amerikai kutatók a demencia új típusát azonosították, melynek tünetei az Alzheimer-kórhoz hasonlóak.","id":"20190503_demencia_demens_alzheimer_kor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7b9398-0a82-4337-ac2c-31355ebc5a6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_demencia_demens_alzheimer_kor","timestamp":"2019. május. 03. 18:03","title":"A demencia eddig nem ismert típusát fedezték fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011d35a8-f6cc-4677-9491-1213c695e150","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bele akarta vésni a nevének kezdőbetűit az épületbe, egy T betűn túl is volt már, amikor elkapták, rongálás miatt eljárás indul ellene. A 29 éves férfi tette után megszigorítják a műemlék őrzését, és lehet, hogy feketelistát is összeállítanak a tetten ért turistákról.","shortLead":"Bele akarta vésni a nevének kezdőbetűit az épületbe, egy T betűn túl is volt már, amikor elkapták, rongálás miatt...","id":"20190503_Egy_magyar_miatt_szigoritjak_meg_a_Colosseum_orzeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=011d35a8-f6cc-4677-9491-1213c695e150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3d8926-620b-4778-9e76-03690f133a42","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Egy_magyar_miatt_szigoritjak_meg_a_Colosseum_orzeset","timestamp":"2019. május. 03. 17:01","title":"Egy magyar miatt szigorítják meg a Colosseum őrzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]