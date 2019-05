Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02d1e325-3b1b-472d-926f-e14402463192","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy is nagyot nőtt a kiskereskedelmi forgalom márciusban, hogy idén nem segített a húsvéti hétvége.","shortLead":"Úgy is nagyot nőtt a kiskereskedelmi forgalom márciusban, hogy idén nem segített a húsvéti hétvége.","id":"20190506_Sokkal_tobb_butort_es_ruhat_vettek_a_magyarok_mint_egy_eve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02d1e325-3b1b-472d-926f-e14402463192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172ba692-91f3-431d-ba58-4fd57b21027d","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Sokkal_tobb_butort_es_ruhat_vettek_a_magyarok_mint_egy_eve","timestamp":"2019. május. 06. 09:17","title":"Sokkal több bútort és ruhát vettek a magyarok, mint egy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f02d4ff1-0aff-4c76-9f43-0129542d4da7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez a középszintű feladatoké. Az elsőt és a másodikat is mutatjuk. ","id":"20190507_Itt_vannak_a_2019es_matekerettsegi_nem_hivatalos_megoldasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f02d4ff1-0aff-4c76-9f43-0129542d4da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c17ec6-9c84-44c3-bcd3-2a11eb57d223","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Itt_vannak_a_2019es_matekerettsegi_nem_hivatalos_megoldasai","timestamp":"2019. május. 07. 13:20","title":"Itt vannak a 2019-es matekérettségi nem hivatalos megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a17039-be5f-4867-b833-3419907e6752","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar és az olasz nyomozók egy héten belül összeülnek, de szerintük a kislány már jó ideje nincs a kontinensen. A magyar és az olasz nyomozók egy héten belül összeülnek, de szerintük a kislány már jó ideje nincs a kontinensen. ","id":"20190506_Europan_kivuli_orszagban_lehet_az_anyja_altal_elrabolt_magyarolasz_kislany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68a17039-be5f-4867-b833-3419907e6752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370c9dfc-fa68-428c-ae55-ce648978da99","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Europan_kivuli_orszagban_lehet_az_anyja_altal_elrabolt_magyarolasz_kislany","timestamp":"2019. május. 06. 20:39","title":"Európán kívüli országban lehet az anyja által elrabolt magyar-olasz kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a771e951-ce15-46f5-8e70-9f2991d394a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miután felröppent, hogy a hercegi pár elköltözhet az Egyesült Királyságból, Meghan Markle bátyja is nyilatkozott egyet.","shortLead":"Miután felröppent, hogy a hercegi pár elköltözhet az Egyesült Királyságból, Meghan Markle bátyja is nyilatkozott egyet.","id":"20190506_Ha_Meghan_Markle_koltozik_arrol_a_batyjanak_is_van_velemenye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a771e951-ce15-46f5-8e70-9f2991d394a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de9ab1b-885f-4a58-939f-b8fd78c2aba9","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Ha_Meghan_Markle_koltozik_arrol_a_batyjanak_is_van_velemenye","timestamp":"2019. május. 06. 10:08","title":"Ha Meghan Markle költözik, arról a bátyjának is van véleménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ee152b-4c0a-4371-8d89-4d732599bedb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"19 öngyilkosság. 19 öngyilkosság. Ennyit kérnek számon a France Telecom főnökein, akiknek a pere hétfőn kezdődik Franciaországban. Történelmi precedensről van szó –n yilatkozta a közszolgálati RFI-nek az áldozatok családjainak ügyvédje. Ennyit kérnek számon a France Telecom főnökein, akiknek a pere hétfőn kezdődik Franciaországban...","id":"20190506_Felelose_a_fonok_azert_ha_a_beosztottjai_ongyilkosok_lesznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84ee152b-4c0a-4371-8d89-4d732599bedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b06043-93bf-407d-92f9-feaa18cf9d47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190506_Felelose_a_fonok_azert_ha_a_beosztottjai_ongyilkosok_lesznek","timestamp":"2019. május. 06. 11:53","title":"Felelős-e a főnök azért, ha a beosztottjai öngyilkosok lesznek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c04994-01f4-40dd-80ae-a7ad1f0fbbd8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Ajax Amsterdam labdarúgócsapata nyerte a Holland Kupát, miután a vasárnapi döntőben 4-0-ra legyőzte a Willem II Tilburgot.","shortLead":"Az Ajax Amsterdam labdarúgócsapata nyerte a Holland Kupát, miután a vasárnapi döntőben 4-0-ra legyőzte a Willem II...","id":"20190505_Az_Ajax_otthon_is_menetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81c04994-01f4-40dd-80ae-a7ad1f0fbbd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c40c56-0a42-4acb-bbca-8415828536ac","keywords":null,"link":"/sport/20190505_Az_Ajax_otthon_is_menetel","timestamp":"2019. május. 05. 20:40","title":"Az Ajax otthon is menetel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdce033-f215-43a5-995d-c89c43d4bc14","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pápára viszik őket, itt a megszokottnál nagyobb hanghatásra lehet számítani. Pápára viszik őket, itt a megszokottnál nagyobb hanghatásra lehet számítani. ","id":"20190506_Elkoltoznek_Kecskemetrol_a_Gripenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cdce033-f215-43a5-995d-c89c43d4bc14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e59ba77-3133-461e-bf92-3550e8ee1d86","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Elkoltoznek_Kecskemetrol_a_Gripenek","timestamp":"2019. május. 06. 16:19","title":"Elköltöznek Kecskemétről a Gripenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e111deee-9d67-484b-86d9-5c47508e8c6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Soha nem mértek májusban annyi új hót a svájci Bernben és St. Gallenben, mint vasárnap hajnalban.","shortLead":"Soha nem mértek májusban annyi új hót a svájci Bernben és St. Gallenben, mint vasárnap hajnalban.","id":"20190505_Megdolt_a_majusi_svajci_horekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e111deee-9d67-484b-86d9-5c47508e8c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc90f5a-8e57-4260-b23a-ae65697aa415","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Megdolt_a_majusi_svajci_horekord","timestamp":"2019. május. 05. 22:07","title":"Megdőlt a májusi svájci hórekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]