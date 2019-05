Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A híres természetfilmes, David Attenborough szinte minden kalandján rögzítette a környezet zajait és zenéit. Utóbbi kapcsán fogalmazott most meg egy különös kérést. ","shortLead":"A híres természetfilmes, David Attenborough szinte minden kalandján rögzítette a környezet zajait és zenéit. Utóbbi...","id":"20190508_david_attenborough_93_eves_zene_remixpalyazat_dj_indonez_nepzene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b0a5a3-242c-4ee8-8692-c1915eff05f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_david_attenborough_93_eves_zene_remixpalyazat_dj_indonez_nepzene","timestamp":"2019. május. 08. 16:03","title":"Tőle szokatlan kéréssel állt elő az éppen születésnapját ünneplő David Attenborough","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nyomtatott közéleti újságok közül csak kevés úszta meg, hogy nagyot essen a példányszáma. A megyei lapok olvasótábora látványosan csökken.","shortLead":"A nyomtatott közéleti újságok közül csak kevés úszta meg, hogy nagyot essen a példányszáma. A megyei lapok olvasótábora...","id":"20190509_Menekulnek_az_olvasok_a_NERkozelive_valt_megyei_lapoktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474a6ffc-27ba-4788-8034-3c2ef2352c65","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Menekulnek_az_olvasok_a_NERkozelive_valt_megyei_lapoktol","timestamp":"2019. május. 09. 05:30","title":"Menekülnek az olvasók a NER-közelivé vált megyei lapoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5494ecc1-eb46-406a-9720-c1a2064ee717","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel a fáknak és a túrázóknak is kárt okoz. A Pilisi Parkerdő Zrt. a lakosság segítségét kéri.","shortLead":"Ezzel a fáknak és a túrázóknak is kárt okoz. A Pilisi Parkerdő Zrt. a lakosság segítségét kéri.","id":"20190508_A_budai_hegyekben_tenykedo_rejtelyes_facsonkitot_keresnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5494ecc1-eb46-406a-9720-c1a2064ee717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e6eceb-e72a-41a2-862a-99fe6fad5a98","keywords":null,"link":"/elet/20190508_A_budai_hegyekben_tenykedo_rejtelyes_facsonkitot_keresnek","timestamp":"2019. május. 08. 21:38","title":"Rejtélyes, a turistajelzéseket baltával levagdosó vandált keresnek a budai hegyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nő végső kétségbeesésében írt a miniszterelnöknek. ","shortLead":"A nő végső kétségbeesésében írt a miniszterelnöknek. ","id":"20190509_Kitartast_es_minden_jot__irta_Orban_egy_kilakoltatasra_varo_9_gyerekes_csaladnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688c477d-8ef8-44bb-983f-5cf6d2b3e21c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Kitartast_es_minden_jot__irta_Orban_egy_kilakoltatasra_varo_9_gyerekes_csaladnak","timestamp":"2019. május. 09. 11:44","title":"\"Kitartást és minden jót\" – írta Orbán hivatala egy kilakoltatásra váró 9 gyerekes családnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ed2599-93a4-4ba1-a0a5-e0e5447c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan azt a helyzetet is kezelni tudja az okostelefonos kárbejelentő, ha a külföldi biztosítóval kell egy karambol miatt ügyintézni.","shortLead":"Hamarosan azt a helyzetet is kezelni tudja az okostelefonos kárbejelentő, ha a külföldi biztosítóval kell egy karambol...","id":"20190508_e_karbejelento_autos_koccanas_biztosito_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6ed2599-93a4-4ba1-a0a5-e0e5447c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5634ec1-5b71-4b9d-b917-f8adca3ba461","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_e_karbejelento_autos_koccanas_biztosito_baleset","timestamp":"2019. május. 08. 09:20","title":"A külföldi rendszámos balesetekre is felkészítik az e-kárbejelentőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30577eec-94b1-45af-a58c-9960f07eb3f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövér Lászlónak a jövő hétre össze kell hívnia a rendkívüli ülést. ","shortLead":"Kövér Lászlónak a jövő hétre össze kell hívnia a rendkívüli ülést. ","id":"20190509_Rendkivuli_ulest_kezdemenyez_az_ellenzek_a_kilakoltatasok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30577eec-94b1-45af-a58c-9960f07eb3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874bf286-4d1d-4954-a66d-97b89a2e586d","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Rendkivuli_ulest_kezdemenyez_az_ellenzek_a_kilakoltatasok_miatt","timestamp":"2019. május. 09. 11:26","title":"Rendkívüli ülést kezdeményez az ellenzék a kilakoltatások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ccbf2c-e5ac-4b41-8d80-91cfcceaa136","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hétfőn elhunyt John Lukacs történész tisztelői és egész Magyarország nevében levélben fejezte ki együttérzését Orbán Viktor miniszterelnök a gyászoló családnak.","shortLead":"A hétfőn elhunyt John Lukacs történész tisztelői és egész Magyarország nevében levélben fejezte ki együttérzését Orbán...","id":"20190507_john_lukacs_tortenesz_gyasz_orban_viktor_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ccbf2c-e5ac-4b41-8d80-91cfcceaa136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c823b3-5b0a-4b53-8e39-765ba26ab090","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_john_lukacs_tortenesz_gyasz_orban_viktor_level","timestamp":"2019. május. 07. 18:51","title":"Az elhunyt John Lukacsot méltatta Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1769838-b8ab-49fb-baeb-98b0a3c8c096","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Berkeley Laboratory kutatói olyan műanyagot fejlesztettek ki, amit többször is újra lehet hasznosítani.","shortLead":"A Berkeley Laboratory kutatói olyan műanyagot fejlesztettek ki, amit többször is újra lehet hasznosítani.","id":"20190507_tudomany_muanyag_ujrahasznositasa_kornyezetvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1769838-b8ab-49fb-baeb-98b0a3c8c096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7569e6ef-36f8-43a2-b0b7-0779891be638","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_tudomany_muanyag_ujrahasznositasa_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. május. 07. 20:03","title":"Feltalálták a műanyagot, ami véget vethet a mérhetetlen szeméthalmozásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]