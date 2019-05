Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40cc6cbc-cb34-43c5-9e84-5280e185fb81","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 30 ezer diák írta alá azt a petíciót, ami a ponthatárok csökkentését követeli a középszintű matematikaérettségi értékelésénél. A diákok túl nehéznek tartották a tesztet, az Oktatási Hivatal (OH) azonban nem így látja, nem lesz változás.","shortLead":"Több mint 30 ezer diák írta alá azt a petíciót, ami a ponthatárok csökkentését követeli a középszintű...","id":"20190509_OH_nem_lesz_valtozas_a_matekerettsegi_pontszamitasaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40cc6cbc-cb34-43c5-9e84-5280e185fb81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abad2431-b133-419d-bce8-203eddd2383e","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_OH_nem_lesz_valtozas_a_matekerettsegi_pontszamitasaban","timestamp":"2019. május. 09. 10:37","title":"OH: Nem lesz változás a matekérettségi pontszámításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b78f707-1d4a-494f-99ae-b8ba96af7f01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét kisgyerekeket látogatott a kormányfő. ","shortLead":"Ismét kisgyerekeket látogatott a kormányfő. ","id":"20190509_Erdelyi_csaladot_latogatott_meg_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b78f707-1d4a-494f-99ae-b8ba96af7f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3244e524-c27d-42ab-a9e2-a63234de8fa5","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Erdelyi_csaladot_latogatott_meg_Orban","timestamp":"2019. május. 09. 09:20","title":"Erdélyi családot látogatott meg Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6195df-2773-4709-9489-66244e66c93b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új-zélandi állatorvosok sikeres operációt hajtottak végre egy koponyasérült kakapón, a világ egyik legveszélyeztetettebb madárfajának egyik példányán. ","shortLead":"Új-zélandi állatorvosok sikeres operációt hajtottak végre egy koponyasérült kakapón, a világ egyik...","id":"20190510_agymutet_kakapo_papagaj_bagolypapagaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea6195df-2773-4709-9489-66244e66c93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e854465-4a05-4f3c-8737-d17dff4b0103","keywords":null,"link":"/elet/20190510_agymutet_kakapo_papagaj_bagolypapagaj","timestamp":"2019. május. 10. 17:21","title":"Agyműtétet végeztek a világ egyik legritkább madarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd49cf3-0ff4-42aa-83fe-8fc428975e2a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bírság a Baywatch című film korhatár-besorolásáért járt.","shortLead":"A bírság a Baywatch című film korhatár-besorolásáért járt.","id":"20190509_135_milliora_buntette_az_NMHH_a_TV2t","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbd49cf3-0ff4-42aa-83fe-8fc428975e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b2a960-2cf1-4e4f-8dab-5b091d02648d","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_135_milliora_buntette_az_NMHH_a_TV2t","timestamp":"2019. május. 09. 10:49","title":"1,35 millióra büntette az NMHH a TV2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b5a353-a08a-4f47-b03c-925ae676bdee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Colorado állambeli Denverben a jövőben nem lesz büntetendő a pszilocibin hatóanyagú \"varázsgomba\" birtoklása és használata – ismertették helyi idő szerint szerdán a kedden tartott helyi népszavazás eredményét.","shortLead":"A Colorado állambeli Denverben a jövőben nem lesz büntetendő a pszilocibin hatóanyagú \"varázsgomba\" birtoklása és...","id":"20190509_varazsgomba_legalizalas_denver_nepszavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21b5a353-a08a-4f47-b03c-925ae676bdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15de3f23-87b8-4230-a9ad-57376f30f700","keywords":null,"link":"/elet/20190509_varazsgomba_legalizalas_denver_nepszavazas","timestamp":"2019. május. 09. 06:11","title":"Legalizálják a varázsgombát egy amerikai városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f00180-c28e-422a-ace1-436f0eb8cf83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három évig semmit nem csinált, csak pihent, most újra láthatjuk színpadon, például Presser Gáborral.\r

\r

","shortLead":"Három évig semmit nem csinált, csak pihent, most újra láthatjuk színpadon, például Presser Gáborral.\r

\r

","id":"20190510_Olah_Ibolya_onallo_esttel_ter_vissza_a_szinpadra_oszinten_mesel_eleterol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76f00180-c28e-422a-ace1-436f0eb8cf83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2183cd1a-2775-4316-be69-39fd8eba9e6a","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Olah_Ibolya_onallo_esttel_ter_vissza_a_szinpadra_oszinten_mesel_eleterol","timestamp":"2019. május. 10. 09:07","title":"\"Rengeteg mindent megéltem, nagyon nehéz helyzetekbe kerültem\" – visszatér Oláh Ibolya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f12f70-b130-4965-80e0-6374fc44b513","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A virtuális valósággal a régi idők eseményeit is átélhetik a felhasználók, legyen szó akár az első világháborúról. Ezúttal viszont a szokásosnál is különlegesebb VR-élmény született. ","shortLead":"A virtuális valósággal a régi idők eseményeit is átélhetik a felhasználók, legyen szó akár az első világháborúról...","id":"20190510_dan_carlin_war_remains_vr_virtualis_valosag_elso_vilaghaboru_dokumentumfilm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96f12f70-b130-4965-80e0-6374fc44b513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccfd286-a1da-477a-abd0-b8c9bdfefe0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_dan_carlin_war_remains_vr_virtualis_valosag_elso_vilaghaboru_dokumentumfilm","timestamp":"2019. május. 10. 08:03","title":"Olyan “dokumentumfilm” készült az I. világháborúról, amilyet még nem látott a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e7d8236-3c4c-47ca-b3ed-2902217e5f6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hidegvérrel harapott, kalapács végzett vele.","shortLead":"Hidegvérrel harapott, kalapács végzett vele.","id":"20190510_Kigyotamadast_kapott_el_a_kaputelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e7d8236-3c4c-47ca-b3ed-2902217e5f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765c3ac4-ac10-4689-97f0-1de877725830","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Kigyotamadast_kapott_el_a_kaputelefon","timestamp":"2019. május. 10. 11:49","title":"Kígyótámadást kapott el a kaputelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]