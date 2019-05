Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70b07519-b637-49d9-a062-54b5babb9050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közmédia szerint ők váltak meg a Forma-1-es kommentátortól. Szujó azt mondta, nem politikai okai vannak a távozásának.","shortLead":"A közmédia szerint ők váltak meg a Forma-1-es kommentátortól. Szujó azt mondta, nem politikai okai vannak a távozásának.","id":"20190511_MTVA_Szujo_Zoltantol_szerzodesszeges_miatt_valunk_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70b07519-b637-49d9-a062-54b5babb9050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4ec9b0-e229-4a74-970f-d2d814be671c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_MTVA_Szujo_Zoltantol_szerzodesszeges_miatt_valunk_meg","timestamp":"2019. május. 11. 17:25","title":"MTVA: Szujó Zoltántól szerződésszegés miatt válunk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d067d4-f7e3-4e6f-bbdd-3b4eafc9ded0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ó, ió, ció, dilatáció!","shortLead":"Ó, ió, ció, dilatáció!","id":"20190510_Hidat_szerelnek_hetvegen_az_M3ason_dugo_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1d067d4-f7e3-4e6f-bbdd-3b4eafc9ded0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caabca70-a88c-4e44-b4e8-ba8f9f29d158","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_Hidat_szerelnek_hetvegen_az_M3ason_dugo_lesz","timestamp":"2019. május. 10. 12:49","title":"Hidat szerelnek hétvégén az M3-ason, dugó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f12f70-b130-4965-80e0-6374fc44b513","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A virtuális valósággal a régi idők eseményeit is átélhetik a felhasználók, legyen szó akár az első világháborúról. Ezúttal viszont a szokásosnál is különlegesebb VR-élmény született. ","shortLead":"A virtuális valósággal a régi idők eseményeit is átélhetik a felhasználók, legyen szó akár az első világháborúról...","id":"20190510_dan_carlin_war_remains_vr_virtualis_valosag_elso_vilaghaboru_dokumentumfilm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96f12f70-b130-4965-80e0-6374fc44b513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccfd286-a1da-477a-abd0-b8c9bdfefe0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_dan_carlin_war_remains_vr_virtualis_valosag_elso_vilaghaboru_dokumentumfilm","timestamp":"2019. május. 10. 08:03","title":"Olyan “dokumentumfilm” készült az I. világháborúról, amilyet még nem látott a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ccca73-12d7-47f2-b863-ed29db2ee2c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vélhetően így jött ki jobban a használatuk.","shortLead":"Vélhetően így jött ki jobban a használatuk.","id":"20190511_rendszmcsalas_egyedi_azonosito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6ccca73-12d7-47f2-b863-ed29db2ee2c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1974eafb-7601-49e0-9f1e-a212904b0459","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_rendszmcsalas_egyedi_azonosito","timestamp":"2019. május. 11. 11:12","title":"Két ugyanolyan kocsija volt, azon variálta a rendszámot egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a8c858-15d3-4db7-bda2-0340ca543180","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Megnéztük a csernobili atomerőmű-balesetről szóló, csak erős idegzetűeknek ajánlott HBO-sorozat első három epizódját. A miniszéria percről percre, napról napra próbálja rekonstruálni a történteket, hősei a Szovjetunió szándékos hazugságaival, elhallgattatásával szembeszálló tudósok lettek. ","shortLead":"Megnéztük a csernobili atomerőmű-balesetről szóló, csak erős idegzetűeknek ajánlott HBO-sorozat első három epizódját...","id":"20190510_csernobil_hbo_sorozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88a8c858-15d3-4db7-bda2-0340ca543180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08acf25-a3b4-4428-8395-3c519f0ad60d","keywords":null,"link":"/kultura/20190510_csernobil_hbo_sorozat","timestamp":"2019. május. 10. 14:11","title":"El akarták némítani őket, de ellenálltak: a Csernobil-sorozat igazi hősei a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0adc5e7-7a51-4606-883d-137ddf1fc8c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 57 éves férfi azt hangoztatja, addig nem hajlandó lemászni, amíg a színész személyesen meg nem jelenik és nem adja neki vissza a pénzét.\r

\r

","shortLead":"Az 57 éves férfi azt hangoztatja, addig nem hajlandó lemászni, amíg a színész személyesen meg nem jelenik és nem adja...","id":"20190510_Fara_maszva_tiltakozik_egy_ferfi_Oszter_Sandor_birtokan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0adc5e7-7a51-4606-883d-137ddf1fc8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1547e8-5848-48b1-a742-f763015b90d9","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Fara_maszva_tiltakozik_egy_ferfi_Oszter_Sandor_birtokan","timestamp":"2019. május. 10. 15:16","title":"Fára mászva tiltakozik egy férfi Oszter Sándor birtokán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b532d76f-203a-48c0-abc5-91c17222f94f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Telekom Veszprém 38 éves átlövője a klub sportigazgatója lesz.\r

","shortLead":"A Telekom Veszprém 38 éves átlövője a klub sportigazgatója lesz.\r

","id":"20190510_nagy_laszlo_kezilabdazo_visszavonul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b532d76f-203a-48c0-abc5-91c17222f94f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca9a72d-001a-47ff-b7ba-675c53e3674a","keywords":null,"link":"/sport/20190510_nagy_laszlo_kezilabdazo_visszavonul","timestamp":"2019. május. 10. 11:04","title":"Visszavonul Nagy László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16a8f3c6-fd89-4434-9060-231100512416","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190510_Marabu_FekNyuz_Oszton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16a8f3c6-fd89-4434-9060-231100512416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e0372e-b187-4b12-950c-0e9cfa643d5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Marabu_FekNyuz_Oszton","timestamp":"2019. május. 10. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Ösztön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]