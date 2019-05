Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"654b4a58-44f6-466a-b7fa-d4ccddc28873","c_author":"Lindner András","category":"tudomany","description":"Átlagosan hat és fél év alatt tíz orvost járhatnak meg a ritka betegségekben szenvedők, mire kiderül, mi a bajuk. És hiába a fejlett orvostudomány, alig van hatásos terápia.","shortLead":"Átlagosan hat és fél év alatt tíz orvost járhatnak meg a ritka betegségekben szenvedők, mire kiderül, mi a bajuk. És...","id":"201918__a_ritka_betegsegek_nyomaban__csaladi_atok__hosszu_kalvaria__talanyos_tunetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=654b4a58-44f6-466a-b7fa-d4ccddc28873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96712692-6f0c-40b2-a750-0dc1ac044312","keywords":null,"link":"/tudomany/201918__a_ritka_betegsegek_nyomaban__csaladi_atok__hosszu_kalvaria__talanyos_tunetek","timestamp":"2019. május. 18. 14:00","title":"800 ezer magyar szenved napi szinten, de alig van hatásos terápia ezekre a betegségekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc9d366-3faa-4db0-9fe6-5976df8f3563","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Tizenhat óra kevés volt, hogy az állami média beszámoljon az osztrák alkancellár korrupciós botrányáról, és további órák teltek el, és Strache lemondása kellett hozzá, hogy az alapítványi pártmédia hírt adjon az esetről. Ám erőteljes tanácstalanság érezhető, hogy a propagandasajtó miként tálalja, milyen összefüggésbe helyezze a történteket. Nem kell fáradniuk, megírtuk helyettük. ","shortLead":"Tizenhat óra kevés volt, hogy az állami média beszámoljon az osztrák alkancellár korrupciós botrányáról, és további...","id":"20190518_Idos_lengyel_papok_es_nyaralo_bevandorlasellenes_allamferfiak_a_liberalis_maffia_celkeresztjeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bc9d366-3faa-4db0-9fe6-5976df8f3563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46cd621-a494-4988-b54b-061e2ee3f879","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Idos_lengyel_papok_es_nyaralo_bevandorlasellenes_allamferfiak_a_liberalis_maffia_celkeresztjeben","timestamp":"2019. május. 18. 18:05","title":"Idős, lengyel papok és nyaraló, bevándorlásellenes államférfiak a liberális maffia célkeresztjében!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53322903-ab3a-4fbb-93b1-71d463c04a7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung a korábbi hagyományokhoz hűen ezúttal is készített egy limitált szériás telefont a közeledő nyári olimpiai játékok tiszteletére.","shortLead":"A Samsung a korábbi hagyományokhoz hűen ezúttal is készített egy limitált szériás telefont a közeledő nyári olimpiai...","id":"20190519_samsung_galaxy_s10_plus_olympic_games_edition_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53322903-ab3a-4fbb-93b1-71d463c04a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406f1736-0f5c-4206-a4b0-804d686352b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_samsung_galaxy_s10_plus_olympic_games_edition_okostelefon","timestamp":"2019. május. 19. 14:03","title":"Csinált egy speciális telefont a Samsung, ami később még nagyon sokat érhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szeizmológusként dolgozó Lucy Jones amatőr zenészként gondolt egyet, és barokk muzsikát faragott a globális felmelegedés adataiból. A végeredmény egyszerre lenyűgöző és hátborzongató.","shortLead":"A szeizmológusként dolgozó Lucy Jones amatőr zenészként gondolt egyet, és barokk muzsikát faragott a globális...","id":"20190518_fold_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_zene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6752cb9-b3bb-4d5f-80fd-c2e4c8d571bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190518_fold_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_zene","timestamp":"2019. május. 18. 08:03","title":"Gyönyörű és végtelenül szomorú: ilyen dallama van a globális felmelegedésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök minden pártelnökkel tárgyal.","shortLead":"Az elnök minden pártelnökkel tárgyal.","id":"20190519_Mar_szeptemberben_valasztas_lehet_Ausztriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe81ed4b-460c-47f5-88c8-4e5ad9f78fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92baeea4-37f2-49cd-9fa6-d0e5d7dfde11","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Mar_szeptemberben_valasztas_lehet_Ausztriaban","timestamp":"2019. május. 19. 14:11","title":"Már szeptemberben választás lehet Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9293568a-8ca7-44f6-872d-2f42ea3066f2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A díjat a 72. cannes-i filmfesztiválon adták át.","shortLead":"A díjat a 72. cannes-i filmfesztiválon adták át.","id":"20190519_Francia_diakok_szerint_a_Napszallta_a_legjobb_film_Cannesban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9293568a-8ca7-44f6-872d-2f42ea3066f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8786ef-31d7-4870-b7ee-94ab4e6cf0fd","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_Francia_diakok_szerint_a_Napszallta_a_legjobb_film_Cannesban","timestamp":"2019. május. 19. 13:50","title":"Francia diákok szerint a Napszállta a legjobb film Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0175ebe0-b63b-44f2-8318-29057f6d22a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint különleges játékkal ünnepli a Minecraft közelgő 10. születésnapját a Microsoft. ","shortLead":"Több mint különleges játékkal ünnepli a Minecraft közelgő 10. születésnapját a Microsoft. ","id":"20190518_minecraft_earth_kiterjesztett_valosag_mobiljatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0175ebe0-b63b-44f2-8318-29057f6d22a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9dfeab5-0e38-4d4e-9e3e-3783e8721991","keywords":null,"link":"/tudomany/20190518_minecraft_earth_kiterjesztett_valosag_mobiljatek","timestamp":"2019. május. 18. 10:03","title":"Egészen döbbenetes Minecraft jön, a valóságban is lehet majd építkezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc15dea8-2d90-4ce7-8e93-1830d3ed0987","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A robotépítő mérnökként dolgozó James Bruton szabadidejében szívesen készít robotos videókat. Ezúttal egy különleges szerkezetet hozott össze.","shortLead":"A robotépítő mérnökként dolgozó James Bruton szabadidejében szívesen készít robotos videókat. Ezúttal egy különleges...","id":"20190519_virtualis_valosag_vr_jatek_robot_james_bruton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc15dea8-2d90-4ce7-8e93-1830d3ed0987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67d222b-6bbe-4ea8-bb23-9a4bb1c1b17d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_virtualis_valosag_vr_jatek_robot_james_bruton","timestamp":"2019. május. 19. 08:03","title":"Videó: A valóságban is elpüföli az embert a robot, ha a virtuális valóságban behúznak a játékosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]