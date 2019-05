Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b4a0673-f8eb-4d0a-a5c3-cd4d13f4f08a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A tiltakozók szerint nincs helye a cannes-i filmfesztiválon rasszistáknak, szexistáknak és homofóboknak.","shortLead":"A tiltakozók szerint nincs helye a cannes-i filmfesztiválon rasszistáknak, szexistáknak és homofóboknak.","id":"20190519_Peticio_tiltakozas_Alain_Delon_Cannes_eletmudij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b4a0673-f8eb-4d0a-a5c3-cd4d13f4f08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cd9889-5c8f-4ed3-8f1d-ed6eb9abf702","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_Peticio_tiltakozas_Alain_Delon_Cannes_eletmudij","timestamp":"2019. május. 19. 14:17","title":"Petícióban tiltakoztak ellene, mégis életműdíjat kap Alain Delon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c580569e-398d-4cb2-a355-d24631c59b9c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Robert F. Smith technológiai befektető az egyetem 400 végzős diákja előtt tartott beszédében tette a felajánlást.","shortLead":"Robert F. Smith technológiai befektető az egyetem 400 végzős diákja előtt tartott beszédében tette a felajánlást.","id":"20190520_Oriasi_ajandekot_kaptak_az_atlantai_egyetem_vegzosei_egy_milliardos_kifizeti_a_diakhiteluket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c580569e-398d-4cb2-a355-d24631c59b9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef772005-ca3a-43d6-be71-943bf1f30904","keywords":null,"link":"/elet/20190520_Oriasi_ajandekot_kaptak_az_atlantai_egyetem_vegzosei_egy_milliardos_kifizeti_a_diakhiteluket","timestamp":"2019. május. 20. 11:16","title":"Óriási ajándékot kaptak egy amerikai egyetem végzősei: egy milliárdos kifizeti a diákhitelüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4745c95f-6221-4379-9b29-797c8683435f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk két hónappal ezelőtt szinte \"észrevétlenül\" tartott megbeszélést Donald Trump és a Google-vezér Sundar Pichai, ami után a Twitterre írt bejegyzést az Egyesült Államok elnöke.","shortLead":"Szűk két hónappal ezelőtt szinte \"észrevétlenül\" tartott megbeszélést Donald Trump és a Google-vezér Sundar Pichai, ami...","id":"20190520_huawei_google_bojkott_android_egyesult_allamok_kina_amerika_sundar_pichai_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4745c95f-6221-4379-9b29-797c8683435f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bcd614-face-4dc2-b6af-1536cbe673ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_huawei_google_bojkott_android_egyesult_allamok_kina_amerika_sundar_pichai_donald_trump","timestamp":"2019. május. 20. 09:45","title":"Huawei-bojkott: rejtélyes bejegyzést tett közzé Trump még márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Estig kell várni, hogy Sebastian Kurz nyilvánosságra hozza az állásfoglalását.","shortLead":"Estig kell várni, hogy Sebastian Kurz nyilvánosságra hozza az állásfoglalását.","id":"20190518_A_Facebookon_jelenti_be_az_osztrak_kancellar_mit_lep_miutan_a_helyettese_megbukott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7d0517-ad98-414e-9346-d85c9537f690","keywords":null,"link":"/vilag/20190518_A_Facebookon_jelenti_be_az_osztrak_kancellar_mit_lep_miutan_a_helyettese_megbukott","timestamp":"2019. május. 18. 17:15","title":"A Facebookon jelenti be az osztrák kancellár, mit lép, miután a helyettese megbukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102fb2c0-9837-4476-8d6e-c37ccee77bda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a fideszesek 40 százaléka is támogatja a szorosabb EU-integációt, de az Európai Egyesült Államok gondolatát elutasítják. ","shortLead":"Még a fideszesek 40 százaléka is támogatja a szorosabb EU-integációt, de az Európai Egyesült Államok gondolatát...","id":"20190520_A_magyarok_tobbsege_nem_is_hallott_meg_az_Europai_Egyesult_Allamok_terverol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=102fb2c0-9837-4476-8d6e-c37ccee77bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90af74da-8221-4bdf-b7e6-efa49a94e40e","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_A_magyarok_tobbsege_nem_is_hallott_meg_az_Europai_Egyesult_Allamok_terverol","timestamp":"2019. május. 20. 07:05","title":"A magyarok többsége nem is hallott még az Európai Egyesült Államok tervéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba4c8c3-31bf-4e79-b8f3-76dbfb168b59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miri Regev szerint hiba volt az Eurovízió döntőjében előadott performansz.","shortLead":"Miri Regev szerint hiba volt az Eurovízió döntőjében előadott performansz.","id":"20190520_Kiborult_Madonna_eloadasan_az_izraeli_kulturalis_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ba4c8c3-31bf-4e79-b8f3-76dbfb168b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9b133f-ea96-4a5a-befc-624519a37a24","keywords":null,"link":"/kultura/20190520_Kiborult_Madonna_eloadasan_az_izraeli_kulturalis_miniszter","timestamp":"2019. május. 20. 11:09","title":"Kiborult Madonna előadásán az izraeli kulturális miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4b1473-5810-4bc2-b232-56460bebba62","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A napi zsírfogyasztás visszaszorítása és a zöldségek, gyümölcsök bevitelének növelése csökkentheti a nőknél a mellrák okozta halálozás kockázatát - állapították meg amerikai kutatók. ","shortLead":"A napi zsírfogyasztás visszaszorítása és a zöldségek, gyümölcsök bevitelének növelése csökkentheti a nőknél a mellrák...","id":"20190520_mellrak_okozta_halalozas_kockazata_etrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb4b1473-5810-4bc2-b232-56460bebba62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb37b8e-4fde-40a7-8703-7cc1256f25ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_mellrak_okozta_halalozas_kockazata_etrend","timestamp":"2019. május. 20. 00:03","title":"Egyszerűen csökkenthető a rák miatti halál kockázata, csak be kellene tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577b2c3b-8299-4bb8-9361-178e5cf84ef3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A OnePlus szerint a héten bemutatott csúcsmobil, a OnePlus 7 Pro kamerája nemcsak teljesítmény terén, fizikai értelemben is nagyon erős. És erre mutattak is egy példát.","shortLead":"A OnePlus szerint a héten bemutatott csúcsmobil, a OnePlus 7 Pro kamerája nemcsak teljesítmény terén, fizikai...","id":"20190519_oneplus_7_pro_okostelefon_android_pop_up_kamera_torturateszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=577b2c3b-8299-4bb8-9361-178e5cf84ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c17ee5-5eae-4679-916f-a2d695cd75cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_oneplus_7_pro_okostelefon_android_pop_up_kamera_torturateszt","timestamp":"2019. május. 19. 10:03","title":"Megkínozta a OnePlus az új csúcsmobil szelfikameráját, látványos lett a végeredmény – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]