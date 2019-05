Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jelek szerint az atomcég számára is fontos az összetartás erősítése. ","shortLead":"A jelek szerint az atomcég számára is fontos az összetartás erősítése. ","id":"20190522_csapatepito_trening_paks_ii_zrt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836da570-cd2d-4d3a-a735-102f10048cff","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_csapatepito_trening_paks_ii_zrt","timestamp":"2019. május. 22. 06:15","title":"Közel 18 millió forintból tartanak csapatépítőket az új paksi blokkokat építőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0a3e86-518f-49e0-aaad-73e20c3a9e37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint van is esély arra, hogy ezúttal átmenjenek a kezdeményezések. ","shortLead":"A párt szerint van is esély arra, hogy ezúttal átmenjenek a kezdeményezések. ","id":"20190521_Ujra_nepszavazasokkal_probalkozik_a_Momentum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b0a3e86-518f-49e0-aaad-73e20c3a9e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9868379f-b97b-42cc-a1c1-d7d93d6a87bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Ujra_nepszavazasokkal_probalkozik_a_Momentum","timestamp":"2019. május. 21. 17:33","title":"Újra népszavazásokkal próbálkozik a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c2db81-ad4e-4073-a76a-04894c5558cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eredetileg jeggyel jutott be a toronyba, de egy idő után úgy gondolta, inkább mászva folytatja az utat. ","shortLead":"Eredetileg jeggyel jutott be a toronyba, de egy idő után úgy gondolta, inkább mászva folytatja az utat. ","id":"20190520_Kiuritettek_az_Eiffeltornyot_mert_egy_ferfi_felmaszott_ra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00c2db81-ad4e-4073-a76a-04894c5558cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d82352-cac5-43d9-9825-1baca50a9c5d","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Kiuritettek_az_Eiffeltornyot_mert_egy_ferfi_felmaszott_ra","timestamp":"2019. május. 20. 18:34","title":"Kiürítették az Eiffel-tornyot, mert egy férfi felmászott rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf19fb2-7abd-4514-b9f8-03e32a509422","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi egy vállalkozó meggyilkolására kapott megbízást, de helyette egy autószerelőt lőtt le. ","shortLead":"A férfi egy vállalkozó meggyilkolására kapott megbízást, de helyette egy autószerelőt lőtt le. ","id":"20190522_emberoles_moszkva_gyilkossag_orosz_bergyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acf19fb2-7abd-4514-b9f8-03e32a509422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ad1349-9763-4ad0-b3ae-bc13483bc359","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_emberoles_moszkva_gyilkossag_orosz_bergyilkos","timestamp":"2019. május. 22. 05:03","title":"Elítéltek egy orosz bérgyilkost, aki tévedésből rossz embert ölt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f536a8a0-af62-4485-a903-a6acac71b1f1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem volt alaptörvény-ellenes a csatorna büntetése. ","shortLead":"Nem volt alaptörvény-ellenes a csatorna büntetése. ","id":"20190522_Az_Ab_sem_vedte_meg_a_megbuntetett_TV2t","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f536a8a0-af62-4485-a903-a6acac71b1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121616dd-e824-455b-9cd3-ba775a9be025","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Az_Ab_sem_vedte_meg_a_megbuntetett_TV2t","timestamp":"2019. május. 22. 11:39","title":"Az Ab sem védte meg a megbüntetett TV2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865135a3-7c9b-46eb-a172-b46907f166c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"De az osztrák politikusok is. A legendát hétfőn érte a halál. ","shortLead":"De az osztrák politikusok is. A legendát hétfőn érte a halál. ","id":"20190521_niki_lauda_meghalt_forma_1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=865135a3-7c9b-46eb-a172-b46907f166c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a9fac0-029f-44a7-acf4-ce68ffc65e1b","keywords":null,"link":"/sport/20190521_niki_lauda_meghalt_forma_1","timestamp":"2019. május. 21. 09:58","title":"Az egész F1 Niki Laudát gyászolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e43984-7ece-4ddf-a5e1-a9b0bdf2f108","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyikük kiköltözött Szíriába és összeházasodott az Iszlám Állam két harcosával is, másikuk Németországból támogatott szír merényletkísérlet-szervezőket.","shortLead":"Egyikük kiköltözött Szíriába és összeházasodott az Iszlám Állam két harcosával is, másikuk Németországból támogatott...","id":"20190522_Vadat_emeltek_ket_no_ellen_Nemetorszagban_az_Iszlam_Allam_tamogatasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67e43984-7ece-4ddf-a5e1-a9b0bdf2f108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4b5148-5976-4821-8763-0e48353eecb9","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_Vadat_emeltek_ket_no_ellen_Nemetorszagban_az_Iszlam_Allam_tamogatasa_miatt","timestamp":"2019. május. 22. 14:56","title":"Két, az Iszlám Államot támogató nő ellen emeltek vádat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"Windisch Judit","category":"vilag","description":"Orbán Viktor kedélyesen elvicceli a Strache-botrányt, a médiája pedig addig lúgozza a sztorit, hogy a volt osztrák alkancellár a végén már nem áruló, hanem áldozat lesz. Heinz-Christian Strache pártja, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) is ezzel játszik, miközben próbálja személyes baklövésként beállítani a történteket, csak kérdés, milyen sikerrel. A nyugat-európai társadalmak számára a Strache-botránnyal lett igazán világos, milyen logikai modell szerint működnek a szélsőjobboldali pártok – mondja hvg.hu-nak Bíró-Nagy András elemző.","shortLead":"Orbán Viktor kedélyesen elvicceli a Strache-botrányt, a médiája pedig addig lúgozza a sztorit, hogy a volt osztrák...","id":"20190521_Orban_Strache_Salvini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54db9db8-4e12-44ca-b227-eb399b19dec9","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Orban_Strache_Salvini","timestamp":"2019. május. 21. 17:22","title":"Kiborult a bili: már mindenki láthatja, hogyan működik az Orbán-rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]