Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke a CNN-nek adott interjúban arról beszélt, hogy a nacionalista politikusok fenyegetik az európai szolidaritást.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke a CNN-nek adott interjúban arról beszélt, hogy a nacionalista politikusok fenyegetik...","id":"20190523_jean_claude_juncker_europai_unio_nacionalista_politikusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff46af5-df6d-4425-8aa7-5e8f104d9c63","keywords":null,"link":"/vilag/20190523_jean_claude_juncker_europai_unio_nacionalista_politikusok","timestamp":"2019. május. 23. 11:13","title":"Az \"ostoba nacionalistákat\" ostorozza Juncker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd4c4bd1-afc5-4587-85af-4bdeb5747e3e","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Az Apple Pay magyarországi megjelenése a vártnál is nagyobbat szólt: két nap után már tízezrek használják, a jövőben pedig könnyen meghaladhatja a több százezret is az ügyfelek száma. Pedig a mobilfizetés nem újdonság itthon sem, több milliárd forint értékben fizettünk már eddig is vele. ","shortLead":"Az Apple Pay magyarországi megjelenése a vártnál is nagyobbat szólt: két nap után már tízezrek használják, a jövőben...","id":"20190523_apple_pay_mobilfizetes_magyarorszag_otp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd4c4bd1-afc5-4587-85af-4bdeb5747e3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb942c57-03c9-4584-87ee-d53f922cf34f","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_apple_pay_mobilfizetes_magyarorszag_otp","timestamp":"2019. május. 23. 14:15","title":"Az Apple Pay-láz, avagy mitől őrült meg két nap alatt több tízezer magyar iPhone-os?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef39fa5-aa27-4b22-a782-1ff24d31440d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Soha című filmet mobiltelefonnal forgatta. ","shortLead":"A Soha című filmet mobiltelefonnal forgatta. ","id":"20190523_Szazados_Abel_Cannes_film_Soha_mobiltelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ef39fa5-aa27-4b22-a782-1ff24d31440d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b1b6b2-bf6b-442d-b641-982f57baa6ee","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_Szazados_Abel_Cannes_film_Soha_mobiltelefon","timestamp":"2019. május. 23. 10:12","title":"Egy 13 éves pécsi fiú filmes díjat nyert Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2519b0f-6cfa-4882-b80d-f21e7deff2b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zalán János, a Színházművészeti Bizottság elnöke, a Pesti Magyar Színház igazgatója elmagyarázta a HVG hetilapnak, miért érdemelt a színháza ötször annyi tao-pótlást, mint amennyit beszedett volna.","shortLead":"Zalán János, a Színházművészeti Bizottság elnöke, a Pesti Magyar Színház igazgatója elmagyarázta a HVG hetilapnak...","id":"20190523_Zalan_Janos_Szinhazmuveszeti_Bizottsag_tao_szinhaz_palyazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2519b0f-6cfa-4882-b80d-f21e7deff2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4223cc85-9ffd-4ea8-b144-4f31b912dc21","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_Zalan_Janos_Szinhazmuveszeti_Bizottsag_tao_szinhaz_palyazat","timestamp":"2019. május. 23. 17:40","title":"„Senki sem akarja a független, üzleti alapon működő színházakat ellehetetleníteni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c29a5f2-07a6-49a4-9729-4b5ce55e3a87","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kamarakiállításon mutatják be.","shortLead":"Kamarakiállításon mutatják be.","id":"20190524_Renoir_aktjat_pentektol_lathatja_a_Szepmuveszetiben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c29a5f2-07a6-49a4-9729-4b5ce55e3a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7522ecb6-5761-447d-aee3-680bc5bc4f2e","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_Renoir_aktjat_pentektol_lathatja_a_Szepmuveszetiben","timestamp":"2019. május. 24. 15:06","title":"Renoir aktját péntektől láthatja a Szépművészetiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741875eb-eec4-426e-9bfc-eac6316b9997","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közzétették a nekik megítélt többlettámogatás összegét.","shortLead":"Közzétették a nekik megítélt többlettámogatás összegét.","id":"20190524_Central_Szinhaz_kulturtao_tao_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=741875eb-eec4-426e-9bfc-eac6316b9997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7f88ac-6cbc-4533-a1c9-1ca9dcf12805","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_Central_Szinhaz_kulturtao_tao_tamogatas","timestamp":"2019. május. 24. 14:28","title":"A Centrál Színház a legnagyobb vesztese a kultúrtao eltörlésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fa2a81-2fe5-44b1-a87b-203ef54017f1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Tavaly az EU 15 és 64 év közötti lakosságának 14,1 százaléka dolgozott határozott idejű munkaszerződéssel. Itthon nemigen jellemző ez a foglalkoztatási forma – derül ki az Eurostat friss adataiból.","shortLead":"Tavaly az EU 15 és 64 év közötti lakosságának 14,1 százaléka dolgozott határozott idejű munkaszerződéssel. Itthon...","id":"20190524_eurostat_hatarozott_ideju_munkaszerzodes_2018","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39fa2a81-2fe5-44b1-a87b-203ef54017f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d59263d-9284-46c3-9243-dab0240274ea","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190524_eurostat_hatarozott_ideju_munkaszerzodes_2018","timestamp":"2019. május. 24. 13:59","title":"A magyarok 7 százalékának határozott idejű munkaszerződése van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 17 éves erőszakolót már le is tartóztatták. A gondozók azt állították, ők nem hallhatták, mi történik.","shortLead":"A 17 éves erőszakolót már le is tartóztatták. A gondozók azt állították, ők nem hallhatták, mi történik.","id":"20190523_Gyermekotthonban_eroszakoltak_meg_egy_11_eves_fiut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d606311c-f737-40dd-a75d-dc2e4421e12a","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Gyermekotthonban_eroszakoltak_meg_egy_11_eves_fiut","timestamp":"2019. május. 23. 20:14","title":"Gyermekotthonban erőszakoltak meg egy 11 éves fiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]