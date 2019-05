Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f64eb7d-d82a-4b2b-8301-f23ceecc4c18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zsófiának bemutatták a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságot gyereknap alkalmából, és tehetett egy kört a szirénázó rendőrautóval. De nem vették őrizetbe.","shortLead":"Zsófiának bemutatták a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságot gyereknap alkalmából, és tehetett egy kört a szirénázó...","id":"20190526_Szirenazo_autoba_ulhetett_a_rendorrajongo_6_eves_kislany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f64eb7d-d82a-4b2b-8301-f23ceecc4c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd65f705-64c7-4190-9b36-09959a5a96e6","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Szirenazo_autoba_ulhetett_a_rendorrajongo_6_eves_kislany","timestamp":"2019. május. 26. 12:50","title":"Szirénázó autóba ülhetett a rendőrrajongó 6 éves kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278587cb-cf68-43cc-96d4-58816396c175","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező 12 helyet rontott, most az ötvenedik.","shortLead":"A magyar teniszező 12 helyet rontott, most az ötvenedik.","id":"20190527_fucsovics_marton_tenisz_vilagranglista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=278587cb-cf68-43cc-96d4-58816396c175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0ddd6f-7d12-47ad-8eeb-9b0a0a79fbe7","keywords":null,"link":"/sport/20190527_fucsovics_marton_tenisz_vilagranglista","timestamp":"2019. május. 27. 14:46","title":"Nagyot esett Fucsovics a világranglistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2a43ec-ca1e-43cf-8ba9-cc34418f4ed5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ebből 43 ezernek az azonosító nyilatkozatát már ellenőrizték is. ","shortLead":"Ebből 43 ezernek az azonosító nyilatkozatát már ellenőrizték is. ","id":"20190526_54_ezer_levelszavazat_mar_befutott_a_Nemzeti_Valasztasi_Irodahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f2a43ec-ca1e-43cf-8ba9-cc34418f4ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8a3bb1-94a8-4039-a258-a3ec3b172f65","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_54_ezer_levelszavazat_mar_befutott_a_Nemzeti_Valasztasi_Irodahoz","timestamp":"2019. május. 26. 17:10","title":"54 ezer levélszavazat már befutott a Nemzeti Választási Irodához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b0967eb-a3ab-4cb7-a6ae-7f087cc40493","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szandra szállítójárművére várt Szigetvár közelében, és füvet legelt, de a 6-os útra is kisétált.","shortLead":"Szandra szállítójárművére várt Szigetvár közelében, és füvet legelt, de a 6-os útra is kisétált.","id":"20190526_Elefant_setalgatott_a_6os_fouton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b0967eb-a3ab-4cb7-a6ae-7f087cc40493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4e744c-1bf2-4e66-b4c1-5cf0adf4dceb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_Elefant_setalgatott_a_6os_fouton","timestamp":"2019. május. 26. 12:11","title":"Elefánt sétálgatott a 6-os főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c3a0aad-c3fa-40c9-b22f-aaddf4974d2d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szolgálati idő számításáról van szó.","shortLead":"A szolgálati idő számításáról van szó.","id":"20190527_Rafazhat_a_nyugdijra_a_katas_vallalkozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c3a0aad-c3fa-40c9-b22f-aaddf4974d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4c6ef5-0085-43b7-8cad-f08d94a0e175","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_Rafazhat_a_nyugdijra_a_katas_vallalkozo","timestamp":"2019. május. 27. 16:08","title":"Ráfázhat a nyugdíjra a katás vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nem központi irányítás alá kerülő Mediaworks-lapok. ","shortLead":"A nem központi irányítás alá kerülő Mediaworks-lapok. ","id":"20190527_mediaworks_hungary_zrt_ep_valasztas_veol_feol_hirportalok_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabdc6fd-6791-48ed-b519-69e636922a88","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_mediaworks_hungary_zrt_ep_valasztas_veol_feol_hirportalok_fidesz","timestamp":"2019. május. 27. 10:45","title":"A Mediaworks-portálok a saját Facebook-oldalukon ájultak be a Fidesz-győzelemtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dffd5e-605b-4ab7-aea4-cfcbf2d51d61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bugatti La Voiture Noire elvileg 5 milliárd forintos értéket képvisel, de továbbra is a kerekével együtt forog a féknyerge.","shortLead":"A Bugatti La Voiture Noire elvileg 5 milliárd forintos értéket képvisel, de továbbra is a kerekével együtt forog...","id":"20190527_meg_mindig_nagyon_kiabrandito_a_vilag_legdragabb_uj_autoja_bugatti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39dffd5e-605b-4ab7-aea4-cfcbf2d51d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407806bc-ee31-47ed-a1b6-a192aa81d98c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_meg_mindig_nagyon_kiabrandito_a_vilag_legdragabb_uj_autoja_bugatti","timestamp":"2019. május. 27. 11:21","title":"Még mindig nagyon kiábrándító a világ legdrágább új autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97939e9e-2102-40b8-a68e-71facb21590a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVI elnöke beszélt az ukrán határnál kialakult helyzetről is az NVB vasárnap esti ülésén. ","shortLead":"Az NVI elnöke beszélt az ukrán határnál kialakult helyzetről is az NVB vasárnap esti ülésén. ","id":"20190526_Palffy_Ilona_Segiteni_kell_az_Ukrajnabol_jovo_szavazokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97939e9e-2102-40b8-a68e-71facb21590a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e37f809-a813-48d7-ad22-189a0259c856","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Palffy_Ilona_Segiteni_kell_az_Ukrajnabol_jovo_szavazokat","timestamp":"2019. május. 26. 18:44","title":"Pálffy Ilona: Segíteni kell az Ukrajnából jövő szavazókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]