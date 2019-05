Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f045f40f-19b0-4353-8058-bff4f5e94b5f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai államok közül elsőként Washingtonban engedélyezték az elhunytak komposztálását a hamvasztások és a koporsós temetések \"környezeti ártalmainak csökkentésére\". ","shortLead":"Az amerikai államok közül elsőként Washingtonban engedélyezték az elhunytak komposztálását a hamvasztások és a koporsós...","id":"20190527_emberi_komposztalast_washington_allam_kornyezetbarat_temetes_recompose","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f045f40f-19b0-4353-8058-bff4f5e94b5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c5d9bf-cb74-4907-a8ae-a0b163a2d1c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_emberi_komposztalast_washington_allam_kornyezetbarat_temetes_recompose","timestamp":"2019. május. 27. 00:03","title":"Így nézhetnek ki az új temetők – valahol már engedélyezték az emberi komposztálást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint Gyurcsány Ferenc személye a háttérben maradt, így a DK EP-választáson elért eredményei nem róla, hanem feleségéről, Dobrev Kláráról szólnak. ","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint Gyurcsány Ferenc személye a háttérben maradt, így a DK EP-választáson elért...","id":"20190527_gyurcsany_ferenc_dobrev_klara_orban_viktor_ep_valasztas_marki_zay_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86874b1f-e0fe-499e-a7d5-e61c0bbb172c","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_gyurcsany_ferenc_dobrev_klara_orban_viktor_ep_valasztas_marki_zay_peter","timestamp":"2019. május. 27. 12:02","title":"Márki-Zay: Dobrev Klárának sikerült, ami Orbánnak nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7d8524-ca2a-4407-adef-f9e6057de177","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már egy ideje próbálgathatják a felhasználók a OnePlus első igazi csúcstelefonját, a OnePlus 7 Prót. Néhányan furcsa, a kijelzőt érintő hibáról számoltak be.","shortLead":"Már egy ideje próbálgathatják a felhasználók a OnePlus első igazi csúcstelefonját, a OnePlus 7 Prót. Néhányan furcsa...","id":"20190527_oneplus7_pro_kepernyohiba_szellemerintes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d7d8524-ca2a-4407-adef-f9e6057de177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4de60d-8cab-4540-a7ff-b7f240bb15a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_oneplus7_pro_kepernyohiba_szellemerintes","timestamp":"2019. május. 27. 13:03","title":"Furcsa hiba: \"szellemek érintgetik\" a OnePlus 7 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b505eb-d151-4a7e-bc01-9254a9e699d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-választáson a korábbinál jobb eredményt elérő Momentum vezetői este háromnegyed 11-kor álltak ki a színpadra. ","shortLead":"Az EP-választáson a korábbinál jobb eredményt elérő Momentum vezetői este háromnegyed 11-kor álltak ki a színpadra. ","id":"20190526_FeketeGyor_97_szazalekot_szerzett_a_Momentum_ezzel_a_harmadik_erove_valt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7b505eb-d151-4a7e-bc01-9254a9e699d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbe7fd62-8c21-4e96-878d-8f585e3486a2","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_FeketeGyor_97_szazalekot_szerzett_a_Momentum_ezzel_a_harmadik_erove_valt","timestamp":"2019. május. 26. 22:57","title":"Fekete-Győr szerint 9,7 százalékot szerzett a Momentum, de tévedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c4831f-375e-4f94-af3e-4da311aef88b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube négy évvel ezelőtt hozta létre a játékosok videói számára a dedikált platformot, de nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.","shortLead":"A YouTube négy évvel ezelőtt hozta létre a játékosok videói számára a dedikált platformot, de nem váltotta be a hozzá...","id":"20190527_youtube_gaming_videok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72c4831f-375e-4f94-af3e-4da311aef88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd48b0cf-f5e4-4b12-8aba-526b87cfb522","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_youtube_gaming_videok","timestamp":"2019. május. 27. 16:33","title":"Megszűnik a YouTube Gaming, új helyre költöznek a tartalmak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28aba88-1bc4-46aa-ab34-90c8bd0ec0bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vonat elé lépő 49 éves férfi a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"A vonat elé lépő 49 éves férfi a helyszínen életét vesztette.","id":"20190526_Felthetetoen_ongyilkos_lett_a_ferfi_akit_elgazolt_a_vonat_Sarvarnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d28aba88-1bc4-46aa-ab34-90c8bd0ec0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91432ee-76b7-402d-a115-6603a23a7f37","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Felthetetoen_ongyilkos_lett_a_ferfi_akit_elgazolt_a_vonat_Sarvarnal","timestamp":"2019. május. 26. 10:30","title":"Felthetetően öngyilkos lett a férfi, akit elgázolt a vonat Sárvárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a62a87a-9e13-4db9-a69b-cb53ba341004","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Helyi legendák is szólnak a vízbe veszett erdőről.","shortLead":"Helyi legendák is szólnak a vízbe veszett erdőről.","id":"20190526_4500_eves_erdo_fai_bukkantak_fel_a_tengerbol_Wales_partjainal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a62a87a-9e13-4db9-a69b-cb53ba341004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0723e6af-a343-4eac-8d6c-a8ebfcf60c96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_4500_eves_erdo_fai_bukkantak_fel_a_tengerbol_Wales_partjainal","timestamp":"2019. május. 26. 15:23","title":"4500 éves erdő fái bukkantak fel a tengerből Wales partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b7b711-a07f-49a7-98ad-55b4b760f6a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyengült az Európai Néppárt, a szocialisták is kevesebben lesznek, mint eddig voltak, mégsem sikerült az áttörés a bevándorlásellenes populistáknak az Európai Parlamentben. Igaz, győztek Olaszországban és Macronékat is kínos helyzetbe hozta Le Pen pártja, de eközben a liberálisok és a zöldek is erősödtek, így ők lehetnek a királycsinálók. Írásunkban nyomon követheti az eredmények alakulását, és az első reakciókat is.","shortLead":"Gyengült az Európai Néppárt, a szocialisták is kevesebben lesznek, mint eddig voltak, mégsem sikerült az áttörés...","id":"20190526_Merre_fordult_az_EU__Europai_eredmenyvaro_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41b7b711-a07f-49a7-98ad-55b4b760f6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6505269b-f73f-4530-9aaf-2ac3fc865c85","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Merre_fordult_az_EU__Europai_eredmenyvaro_percrol_percre","timestamp":"2019. május. 26. 18:32","title":"Így választott Európa, most következik a nagy alkudozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]