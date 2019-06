Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd8e6be1-fdf1-4101-b067-ce7350ee2277","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig keresik 21 elsüllyedt ember testét és a Hableányt sem sikerült még kiemelni a Duna mélyéről. Most mindenki válaszokat vár, miközben tovább izgulhatunk a kockázatos búvárexpedíció sikeréért. Interaktív térképen és idővonalon foglaltuk össze a dunai hajóbaleset óta eltelt 40 óra eseményeit. ","shortLead":"Még mindig keresik 21 elsüllyedt ember testét és a Hableányt sem sikerült még kiemelni a Duna mélyéről. Most mindenki...","id":"20190531_A_kapitany_tagad_mindenki_valaszokat_var_dunai_hajobaleset_Viking_Sigyn_Hableany_infografika_kronologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd8e6be1-fdf1-4101-b067-ce7350ee2277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1f06b4-08c5-42a8-a30f-c1b210c3163b","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_A_kapitany_tagad_mindenki_valaszokat_var_dunai_hajobaleset_Viking_Sigyn_Hableany_infografika_kronologia","timestamp":"2019. május. 31. 16:56","title":"A kapitány tagad, mindenki válaszokat vár - így telt az év legnehezebb 40 órája (infografika)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab79bf00-3d4d-4a7a-9074-06cee298add4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Március, április eleji éjszakai fagyok nem tettek jót a termésnek, a májusi esőzés pedig gyümölcshulláshoz vezetett. ","shortLead":"Március, április eleji éjszakai fagyok nem tettek jót a termésnek, a májusi esőzés pedig gyümölcshulláshoz vezetett. ","id":"20190531_Kevesebb_cseresznye_lesz_iden_de_az_is_dragabb_lesz_mint_a_tavalyi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab79bf00-3d4d-4a7a-9074-06cee298add4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f1f7de-5688-4ade-9697-b5494ece12ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Kevesebb_cseresznye_lesz_iden_de_az_is_dragabb_lesz_mint_a_tavalyi","timestamp":"2019. május. 31. 05:20","title":"Kevesebb cseresznye lesz idén, de az is drágább lesz, mint a tavalyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767d5a34-d477-4e7c-b524-b3ae78e6f3ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljesen más súlycsoportba tartozik a 40 tonnás Hableány sétahajó és a vele összeütközött 5000 tonnás szállodahajó, a Viking.

","shortLead":"Teljesen más súlycsoportba tartozik a 40 tonnás Hableány sétahajó és a vele összeütközött 5000 tonnás szállodahajó...","id":"20190530_Eselye_sem_volt_a_Hableanynak_a_Vikinggel_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=767d5a34-d477-4e7c-b524-b3ae78e6f3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49adf9bc-02af-4de5-91ce-64d2232f6365","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Eselye_sem_volt_a_Hableanynak_a_Vikinggel_szemben","timestamp":"2019. május. 30. 17:03","title":"Esélye sem volt a Hableánynak a Vikinggel szemben – adatok a Dunán összeütközött hajókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"933c5b84-51e4-4e75-a965-8f7070943d3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma már úgy gondolja az Egészségügyi Világszervezet, hogy a korábbi besorolás megbélyegző volt, és ma már többet tudunk a transzneműségről, amit az ember tapasztalt neme és a hozzárendelt neme közötti jelentős és tartós inkongruencia határoz meg.\r

\r

","shortLead":"Ma már úgy gondolja az Egészségügyi Világszervezet, hogy a korábbi besorolás megbélyegző volt, és ma már többet tudunk...","id":"20190530_Nem_tekinti_tobbet_a_WHO_viselkedesi_zavarnak_a_transznemuseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=933c5b84-51e4-4e75-a965-8f7070943d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3749fdce-bd33-4fa4-9be0-113f08258fe7","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Nem_tekinti_tobbet_a_WHO_viselkedesi_zavarnak_a_transznemuseget","timestamp":"2019. május. 30. 15:23","title":"Nem tekinti többet a WHO viselkedési zavarnak a transzneműséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b859ff7-b45d-4240-8593-7b1a86d2c445","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Digitálisan felújították azt a több mint 100 évvel ezelőtt rögzített videót, amin egy teljes napfogyatkozás látható. Ez volt a világ első olyan esete, amikor mozgókép örökítette meg az eseményt.","shortLead":"Digitálisan felújították azt a több mint 100 évvel ezelőtt rögzített videót, amin egy teljes napfogyatkozás látható...","id":"20190531_teljes_napfogyatkozas_video_nevil_maskelyne_kiralyi_csillagaszati_tarsasag_angol_filmintezet_bfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b859ff7-b45d-4240-8593-7b1a86d2c445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e2eb46-4ffa-456e-84dd-c345eb5d5a5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_teljes_napfogyatkozas_video_nevil_maskelyne_kiralyi_csillagaszati_tarsasag_angol_filmintezet_bfi","timestamp":"2019. május. 31. 18:03","title":"Előkerült egy 119 éves videó, teljes napfogyatkozást rögzítettek rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9348918a-b256-4153-8467-e47314b4ebd3","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Kalifornia leghírhedtebb fegyintézetében egy továbbképzési és rehabilitációs program keretében akár szakácsképesítést is szerezhetnek az elítéltek.\r

\r

","shortLead":"Kalifornia leghírhedtebb fegyintézetében egy továbbképzési és rehabilitációs program keretében akár szakácsképesítést...","id":"20190530_Fozocske_a_San_Quentinben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9348918a-b256-4153-8467-e47314b4ebd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5598194-c3a4-481d-a5a7-4cb463378255","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Fozocske_a_San_Quentinben","timestamp":"2019. május. 30. 15:16","title":"Főzőcske a San Quentinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab46c49-497f-440b-8488-cf2117b9112c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Pedig olyan jól kitalálta, hogy személyesen Dobrev Klára venné el a magyar családoktól a kenyeret, és adná oda az afgán szíreknek. ","shortLead":"Pedig olyan jól kitalálta, hogy személyesen Dobrev Klára venné el a magyar családoktól a kenyeret, és adná oda az afgán...","id":"20190601_Selmeczi_Gabriella_Gyurcsanynezott_egyet_majd_visszavonta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ab46c49-497f-440b-8488-cf2117b9112c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b73e835-31f6-4b4b-9adb-3f7f829c668e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Selmeczi_Gabriella_Gyurcsanynezott_egyet_majd_visszavonta","timestamp":"2019. június. 01. 14:05","title":"Selmeczi Gabriella Gyurcsánynézott egyet, majd visszavonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Négy autó karambolozott Ecsernél. ","shortLead":"Négy autó karambolozott Ecsernél. ","id":"20190531_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0son_egy_tomegbaleset_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05ebef3-3ff4-44e6-b818-d6e0956eeb25","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0son_egy_tomegbaleset_miatt","timestamp":"2019. május. 31. 18:39","title":"Több kilométeres a dugó az M0-son egy tömegbaleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]