Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb68a8da-7d73-4fcc-9135-400abda63a32","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"Minél kisebb egy település, annál nagyobb valószínűséggel a kormánypártra szavaz a többség. A logika az EP-választáson is működött; az okok összetettek.","shortLead":"Minél kisebb egy település, annál nagyobb valószínűséggel a kormánypártra szavaz a többség. A logika az EP-választáson...","id":"201922__telepulesi_voksok__kicsiben_eros_fidesz__periferia__tetszettek_valasztani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb68a8da-7d73-4fcc-9135-400abda63a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52be957-4917-463d-a797-752836c4d927","keywords":null,"link":"/itthon/201922__telepulesi_voksok__kicsiben_eros_fidesz__periferia__tetszettek_valasztani","timestamp":"2019. június. 01. 14:00","title":"Brutális propagandával hengerelt a Fidesz a kistelepüléseken az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1ed1a2-7775-43bc-a3c3-55ef6d5308b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tolmácsot táborba küldték, mert hibázott.","shortLead":"A tolmácsot táborba küldték, mert hibázott.","id":"20190531_Ot_diplomatat_vegeztek_ki_a_kudarcos_hanoi_KimTrump_csucs_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e1ed1a2-7775-43bc-a3c3-55ef6d5308b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cdbe85-de63-47e9-abe8-2912fa5ded86","keywords":null,"link":"/vilag/20190531_Ot_diplomatat_vegeztek_ki_a_kudarcos_hanoi_KimTrump_csucs_miatt","timestamp":"2019. május. 31. 07:55","title":"Öt diplomatát végeztek ki a kudarcos hanoi Kim–Trump-csúcs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung összehajtható okostelefonjáról az utolsó pillanatban derült ki, hogy komoly baj van vele, ezért elhalasztották a piaci bevezetését.","shortLead":"A Samsung összehajtható okostelefonjáról az utolsó pillanatban derült ki, hogy komoly baj van vele, ezért...","id":"20190531_samsung_galaxy_fold_hajlithato_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b808ad73-32c9-4b23-bcb0-2d377c734faf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_samsung_galaxy_fold_hajlithato_okostelefon","timestamp":"2019. május. 31. 16:33","title":"Továbbra is gond lehet a Samsung összecsukható telefonjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező mellett Láng József színészt és Schőner Alfréd főrabbit, művészettörténészt tüntették ki a címmel.\r

\r

","shortLead":"A színész-rendező mellett Láng József színészt és Schőner Alfréd főrabbit, művészettörténészt tüntették ki a címmel.\r

\r

","id":"20190531_Diszpolgar_lett_Alfoldi_Robert_a_XIII_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361c6930-6a0e-479c-98a4-f3ad2132da16","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Diszpolgar_lett_Alfoldi_Robert_a_XIII_keruletben","timestamp":"2019. május. 31. 14:21","title":"Díszpolgár lett Alföldi Róbert a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4146f3f4-537e-45b9-9a16-91c96b7c3de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntött az MSZP választmánya.","shortLead":"Döntött az MSZP választmánya.","id":"20190601_Ujhelyi_megy_az_EPbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4146f3f4-537e-45b9-9a16-91c96b7c3de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d83d925-7ff7-410c-9401-6eaa81428289","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Ujhelyi_megy_az_EPbe","timestamp":"2019. június. 01. 11:43","title":"MSZP: Ujhelyi megy az EP-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aef7f56-18e8-4925-aa7f-917bf3c29548","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton Szeged belvárosában tüntetnek a romák a tőlük karnyújtásnyira megalakuló Nemzeti Légió ellen. Nem értik ugyanis, hogy az egyszer már betiltott Magyar Gárdát újjászervezők ellen miért nem lépnek fel a hatóságok és a kormány.","shortLead":"Szombaton Szeged belvárosában tüntetnek a romák a tőlük karnyújtásnyira megalakuló Nemzeti Légió ellen. Nem értik...","id":"20190531_Nemzeti_Legio_Szegeden_A_romaszervezetek_a_kormanytol_kernek_segitseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3aef7f56-18e8-4925-aa7f-917bf3c29548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e9e7a4-da5e-44cd-92ed-a4092fc707ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Nemzeti_Legio_Szegeden_A_romaszervezetek_a_kormanytol_kernek_segitseget","timestamp":"2019. május. 31. 13:17","title":"Nemzeti Légió Szegeden: A romaszervezetek a kormánytól kérnek segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1e0bfe-a9c1-4092-95ce-e199d1a10924","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A stúdió megerősítette, hogy aláírták a szerződést az Alkonyat sztárjával. ","shortLead":"A stúdió megerősítette, hogy aláírták a szerződést az Alkonyat sztárjával. ","id":"20190531_Tenyleg_Robert_Pattinson_lesz_a_kovetkezo_Batman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1e0bfe-a9c1-4092-95ce-e199d1a10924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6881ccb2-ae36-4172-bab4-c524f18b4160","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Tenyleg_Robert_Pattinson_lesz_a_kovetkezo_Batman","timestamp":"2019. május. 31. 19:30","title":"Tényleg Robert Pattinson lesz a következő Batman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Exkluzív hanganyag jutott a Trend FM birtokába a Dunán történt szerda esti hajóbalesetről, amit az RTL Híradónak is átadtak.","shortLead":"Exkluzív hanganyag jutott a Trend FM birtokába a Dunán történt szerda esti hajóbalesetről, amit az RTL Híradónak is...","id":"20190530_dunai_hajobaleset_hangfelvetel_mentes_pillanatai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c228117c-898e-4ceb-8580-9ed99cf2cb11","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_dunai_hajobaleset_hangfelvetel_mentes_pillanatai","timestamp":"2019. május. 30. 20:37","title":"\"Kifogtunk két embert\" – előkerült egy hangfelvétel a mentés pillanatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]