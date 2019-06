Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olasz kormány azzal fenyegetőzik, hogy aktiválja az euró mellé tervezett, úgynevezett „párhuzamos valutáját”, ha az Európai Unió túlzottdeficit-eljárást indít az ország ellen.","shortLead":"Az olasz kormány azzal fenyegetőzik, hogy aktiválja az euró mellé tervezett, úgynevezett „párhuzamos valutáját”, ha...","id":"20190601_Hallott_mar_a_miniBOTrol_Az_olaszok_most_ezzel_riogatjak_Brusszelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5e4597-fab1-4618-a033-cdd67656164e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Hallott_mar_a_miniBOTrol_Az_olaszok_most_ezzel_riogatjak_Brusszelt","timestamp":"2019. június. 01. 11:23","title":"Hallott már a miniBOT-ról? Az olaszok most ezzel riogatják Brüsszelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d0b2942-175d-47ef-b4e1-a658270d5e2b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Jevgenyij Prigozsin 12 évet kapott rablásért, csalásért és kiskorúak prostitúcióra kényszerítéséért, aztán \"Putyin szakácsa\" és milliárdos lett.","shortLead":"Jevgenyij Prigozsin 12 évet kapott rablásért, csalásért és kiskorúak prostitúcióra kényszerítéséért, aztán \"Putyin...","id":"201922_jevgenyij_prigozsin_azorosz_trollhadsereg_tabornoka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d0b2942-175d-47ef-b4e1-a658270d5e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91d356e-7f73-46ba-a426-da8a77db4cf0","keywords":null,"link":"/vilag/201922_jevgenyij_prigozsin_azorosz_trollhadsereg_tabornoka","timestamp":"2019. június. 01. 08:00","title":"Amikor nem mesekönyvet ír, akkor az orosz trollhadsereg tábornoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Négy autó karambolozott Ecsernél. ","shortLead":"Négy autó karambolozott Ecsernél. ","id":"20190531_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0son_egy_tomegbaleset_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05ebef3-3ff4-44e6-b818-d6e0956eeb25","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_Tobb_kilometeres_a_dugo_az_M0son_egy_tomegbaleset_miatt","timestamp":"2019. május. 31. 18:39","title":"Több kilométeres a dugó az M0-son egy tömegbaleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75eb56a-6a90-4f8c-8eff-c55ff93789f7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály a családok költségvetésének nevezte a 2020-as büdzsét a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. ","shortLead":"Varga Mihály a családok költségvetésének nevezte a 2020-as büdzsét a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. ","id":"20190602_Jon_a_csaladok_koltsegvetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f75eb56a-6a90-4f8c-8eff-c55ff93789f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161537bd-2e20-441f-8d39-f216d3b2746f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190602_Jon_a_csaladok_koltsegvetese","timestamp":"2019. június. 02. 09:56","title":"Jön a családok költségvetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c230d10a-5093-43dd-aa19-a8ee8f2364cd","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"kultura","description":"Ami a Bibó-kollégiumban kezdődött, az a nyilasok körében ér véget.","shortLead":"Ami a Bibó-kollégiumban kezdődött, az a nyilasok körében ér véget.","id":"20190531_TGM_Csapataink_nem_allnak_harcban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c230d10a-5093-43dd-aa19-a8ee8f2364cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3cd5b5-0609-402b-8ef2-531eb4145bc1","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_TGM_Csapataink_nem_allnak_harcban","timestamp":"2019. május. 31. 12:20","title":"TGM: Csapataink nem állnak harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3064cb18-951b-4e10-8855-2ddd4e3e6d32","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Vélhetően elpusztult a Dian Fossey (1932–1985) világhírű főemlőskutató által tanulmányozott ruandai gorillacsapat utolsó tagja is – jelentette be az amerikai etológus nevét viselő gorillavédelmi alapítvány Kigaliban. ","shortLead":"Vélhetően elpusztult a Dian Fossey (1932–1985) világhírű főemlőskutató által tanulmányozott ruandai gorillacsapat...","id":"20190531_dian_fossey_gorillacsapat_poppy_elpusztult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3064cb18-951b-4e10-8855-2ddd4e3e6d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a375828b-7256-40b8-8a50-e3e52cffe00e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_dian_fossey_gorillacsapat_poppy_elpusztult","timestamp":"2019. május. 31. 13:03","title":"Idén lett volna 43 éves, de vélhetően elpusztult \"a gorillacsapat kincse\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bd9b33-c1d3-46f9-b07d-7e84551ca7a6","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Június 3-ától jön az új lakossági megtakarítási csodafegyver, amely ezúttal Magyar Állampapír Plusz névre hallgat. Egyszerű és jó kamatozású, ám hosszú évtizedek óta berögzült szokásokat kell eltörölni ahhoz, hogy sikeres legyen. ","shortLead":"Június 3-ától jön az új lakossági megtakarítási csodafegyver, amely ezúttal Magyar Állampapír Plusz névre hallgat...","id":"20190531_magyar_allampapir_plusz_allamkotveny_lakossag_megtakaritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99bd9b33-c1d3-46f9-b07d-7e84551ca7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb482b8-5218-4bee-8ba0-bca3c43ea1aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_magyar_allampapir_plusz_allamkotveny_lakossag_megtakaritas","timestamp":"2019. május. 31. 11:48","title":"Az Orbán-kormány nagyon szeretné majd, ha ebbe raknánk a megtakarított pénzünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b558f9-9778-46d7-b546-38d097576afa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jóval kevesebb dolgozóval, kicsit alacsonyabb árbevétel mellett növelte jelentősen adózott eredményét a Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. ","shortLead":"Jóval kevesebb dolgozóval, kicsit alacsonyabb árbevétel mellett növelte jelentősen adózott eredményét a Pick Szeged...","id":"20190531_pick_szeged_2018_eredmeny_nyereseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54b558f9-9778-46d7-b546-38d097576afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710e0fd2-3063-49b9-9926-bc037770a99e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_pick_szeged_2018_eredmeny_nyereseg","timestamp":"2019. május. 31. 12:07","title":"Közel ötmilliárdos nyereséget hozott össze a Pick tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]