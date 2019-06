Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67aeba83-5731-4964-b82f-8bc0bc4dd325","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A három és fél méteres állat több üveg vörösbort is összetört. ","shortLead":"A három és fél méteres állat több üveg vörösbort is összetört. ","id":"20190604_Reggeli_kave_helyett_egy_aligator_fogadta_a_konyhaban__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67aeba83-5731-4964-b82f-8bc0bc4dd325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78082108-553b-4f7c-b54d-0ff2dd8a9b16","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Reggeli_kave_helyett_egy_aligator_fogadta_a_konyhaban__video","timestamp":"2019. június. 04. 10:25","title":"Reggeli kávé helyett egy aligátor fogadta a konyhában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akar olyan ellenzékkel politizálni, amelyet Gyurcsány vezet. ","shortLead":"Nem akar olyan ellenzékkel politizálni, amelyet Gyurcsány vezet. ","id":"20190604_Puzser_szakit_a_Jobbikkal_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d60243-346c-48e5-8718-0fc9bc178214","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Puzser_szakit_a_Jobbikkal_is","timestamp":"2019. június. 04. 14:49","title":"Puzsér szakít a Jobbikkal is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy motelben nyitottak tüzet magyar idő szerint kedd reggel Darwinban.","shortLead":"Egy motelben nyitottak tüzet magyar idő szerint kedd reggel Darwinban.","id":"20190604_lovoldozes_ausztralia_darwin_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0974345b-b161-4cb9-bae8-fd7ad327c372","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_lovoldozes_ausztralia_darwin_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. június. 04. 13:15","title":"Öten meghaltak egy ausztráliai lövöldözésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"Írását úgy zárja: wei wu wei.","shortLead":"Írását úgy zárja: wei wu wei.","id":"20190605_Matolcsy_osi_mexikoi_mondassal_vezette_fel_hogy_2030ra_mi_mindenben_leszunk_vilagelsok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea8c4eb-5b00-4b2b-8cd2-e1142b7882e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Matolcsy_osi_mexikoi_mondassal_vezette_fel_hogy_2030ra_mi_mindenben_leszunk_vilagelsok","timestamp":"2019. június. 05. 15:17","title":"Matolcsy ősi mexikói mondással vezette fel, hogy 2030-ra mi mindenben leszünk világelsők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f7bd02-b52b-490e-ad92-b0dfe8bdfc1a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A meghirdetett keret ötödét az első napon ebédidőig elvitték a Magyar Állampapír Pluszból.","shortLead":"A meghirdetett keret ötödét az első napon ebédidőig elvitték a Magyar Állampapír Pluszból.","id":"20190604_Nehany_ora_alatt_20_milliard_forint_ertekben_vettek_az_uj_allampapirbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3f7bd02-b52b-490e-ad92-b0dfe8bdfc1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76dd694e-cce5-4af9-a43f-0b3b43bf1f26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Nehany_ora_alatt_20_milliard_forint_ertekben_vettek_az_uj_allampapirbol","timestamp":"2019. június. 04. 15:44","title":"Néhány óra alatt 20 milliárd forint értékben vettek az új állampapírból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcaeaa7e-5e5e-46e4-8ac1-0e3494dc7c83","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Május végén tette Magyarországon elérhetővé az OTP Bank az Apple Pay érintéses mobilfizetési szolgáltatást. Az első tíz napban már több mint 60 ezer kártyát regisztráltak az ügyfelek. ","shortLead":"Május végén tette Magyarországon elérhetővé az OTP Bank az Apple Pay érintéses mobilfizetési szolgáltatást. Az első tíz...","id":"20190605_Nagyot_megy_az_Apple_Pay_hasznalat_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcaeaa7e-5e5e-46e4-8ac1-0e3494dc7c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f010ad0-03d8-40ae-b434-303475022628","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Nagyot_megy_az_Apple_Pay_hasznalat_Magyarorszagon","timestamp":"2019. június. 05. 12:09","title":"Nagyot megy az Apple Pay használat Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7ce5f1-00ce-4867-846e-f25f61f16f98","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A repülőket is figyelmeztethetik, annyira magas a szeméthegy az indiai főváros mellett.","shortLead":"A repülőket is figyelmeztethetik, annyira magas a szeméthegy az indiai főváros mellett.","id":"20190604_Hamarosan_magasabb_lesz_Ujdelhi_szemethegye_mint_a_Tadzs_Mahal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a7ce5f1-00ce-4867-846e-f25f61f16f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6383122d-c3f0-4754-a294-5958059d586a","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Hamarosan_magasabb_lesz_Ujdelhi_szemethegye_mint_a_Tadzs_Mahal","timestamp":"2019. június. 04. 17:33","title":"Hamarosan magasabb lesz Újdelhi szeméthegye, mint a Tádzs Mahal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec0125d-0c7b-4042-add9-738736f548b7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sokan külföldről vásároltak.","shortLead":"Sokan külföldről vásároltak.","id":"20190604_Ezer_milliard_forintnal_is_tobbet_vertek_el_tavaly_a_magyarok_az_interneten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ec0125d-0c7b-4042-add9-738736f548b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d75d307-267c-44c6-bbfb-ef15848f6a35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Ezer_milliard_forintnal_is_tobbet_vertek_el_tavaly_a_magyarok_az_interneten","timestamp":"2019. június. 04. 12:05","title":"Ezermilliárd forintnál is többet vertek el tavaly a magyarok az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]