[{"available":true,"c_guid":"568ab54c-0f8d-41d2-8665-df863274e46b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei az MTA Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézetével közösen mutatta be, hogyan lehet ötvözni az okostelefon kameráját professzionális csillagászati technológiával. ","shortLead":"A Huawei az MTA Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézetével közösen mutatta be, hogyan lehet ötvözni az okostelefon...","id":"20190613_huawei_p30_pro_mta_svabhegyi_csillagvizsgalo_holdfotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=568ab54c-0f8d-41d2-8665-df863274e46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd45a7f8-01c7-4a31-9677-6d2af2ef2a10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_huawei_p30_pro_mta_svabhegyi_csillagvizsgalo_holdfotok","timestamp":"2019. június. 13. 19:03","title":"Összekötötték az MTA százéves távcsövét egy Huawei P30 Próval – íme az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9abe46b4-aca6-477e-b4f0-a6ee19448bc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német és a japán terepjáró már alaphelyzetben is komoly hasonlóságot mutat egymással. Hát még így.","shortLead":"A német és a japán terepjáró már alaphelyzetben is komoly hasonlóságot mutat egymással. Hát még így.","id":"20190614_bekovetkezett_tenyleg_teljesen_gosztalyosra_faragtak_a_suzuki_jimnyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9abe46b4-aca6-477e-b4f0-a6ee19448bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20f25d8-4959-44bd-aed0-c9dd340d965f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_bekovetkezett_tenyleg_teljesen_gosztalyosra_faragtak_a_suzuki_jimnyt","timestamp":"2019. június. 14. 13:21","title":"Bekövetkezett: tényleg teljesen G-osztályosra faragták a kis Suzuki Jimnyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16a66d9f-2e8b-428f-894e-7ef9219b361c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A zuglói Fidesz szerint Karácsony nem válaszol az adatigénylésükre, Karácsony szerint nem is adtak be egyet sem. ","shortLead":"A zuglói Fidesz szerint Karácsony nem válaszol az adatigénylésükre, Karácsony szerint nem is adtak be egyet sem. ","id":"20190614_Karacsony_szerint_nem_is_kapott_adatigenylest_a_Fidesztol_pedig_ezert_perelnek_most_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16a66d9f-2e8b-428f-894e-7ef9219b361c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a3440a-fb07-479b-be2c-e8529c8b66d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Karacsony_szerint_nem_is_kapott_adatigenylest_a_Fidesztol_pedig_ezert_perelnek_most_be","timestamp":"2019. június. 14. 15:39","title":"Karácsony szerint nem is kapott adatigénylést a Fidesztől, pedig ezért perelnék most be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Budapesten tárgyalt a négy ország vezetője arról, kinek a jelöltségét támogassák az unió új vezetőinek kiválasztásakor.","shortLead":"Budapesten tárgyalt a négy ország vezetője arról, kinek a jelöltségét támogassák az unió új vezetőinek kiválasztásakor.","id":"20190613_v4_csucsjelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75437998-637f-4936-b2ca-958fa3d692b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_v4_csucsjelolt","timestamp":"2019. június. 13. 16:22","title":"Andrej Babis: Nincs közös jelöltje a V4-eknek az Európai Bizottság elnöki posztjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8a122d-6b45-44c2-b9ec-fb4e474523d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kirúgták azt a két rendőrtábornokot, akiknek az emberei kábítószert tettek Ivan Golunov táskájába.","shortLead":"Kirúgták azt a két rendőrtábornokot, akiknek az emberei kábítószert tettek Ivan Golunov táskájába.","id":"20190613_Ket_rendor_lett_Putyin_bunbakja_amiert_hamis_bizonyitekokkal_tartottak_fogva_egy_ujsagirot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f8a122d-6b45-44c2-b9ec-fb4e474523d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f7b338-fc3f-4177-90e7-6204a4d79245","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_Ket_rendor_lett_Putyin_bunbakja_amiert_hamis_bizonyitekokkal_tartottak_fogva_egy_ujsagirot","timestamp":"2019. június. 13. 17:27","title":"Két rendőr lett Putyin bűnbakja, amiért hamis bizonyítékokkal tartottak fogva egy újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a7199-65b0-40dc-9deb-a0448c22329c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Emelkedik pontosabban, de olcsóbban viszik a törékeny csomagot.","shortLead":"Emelkedik pontosabban, de olcsóbban viszik a törékeny csomagot.","id":"20190614_Valtozik_a_postai_csomagok_dijszabasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d13a7199-65b0-40dc-9deb-a0448c22329c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803ffe4f-ea77-4674-931f-b173d0aed394","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190614_Valtozik_a_postai_csomagok_dijszabasa","timestamp":"2019. június. 14. 10:14","title":"Változik a postai csomagok díjszabása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d7fcf2-81fa-44fd-a1ac-be28a0b5988b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Operaház főigazgatója szerint Orbán Viktor feleségének, Lévai Anikónak napi betevője a kultúra.","shortLead":"Az Operaház főigazgatója szerint Orbán Viktor feleségének, Lévai Anikónak napi betevője a kultúra.","id":"20190613_Okovacs_Szilveszter_Futes_meg_viz_sincs_nemhogy_lazac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9d7fcf2-81fa-44fd-a1ac-be28a0b5988b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f00972a-0891-4f14-987e-a87511d36f9e","keywords":null,"link":"/kultura/20190613_Okovacs_Szilveszter_Futes_meg_viz_sincs_nemhogy_lazac","timestamp":"2019. június. 13. 17:47","title":"Ókovács Szilveszter: Fűtés meg víz sincs, nemhogy lazac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0505496f-76b1-4d85-943d-9c67a0c129bd","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Fogyatékkal élő fiatalokat támogat az a program, amelynek keretében különböző munkakörökben próbálhatják ki magukat egy-egy napra a jelentkezők. Legutóbb a 230 jelentkező között volt olyan is, aki szakácskötényt kötött, s beállt egy négycsillagos szálloda konyhájába dolgozni. \r

\r

","shortLead":"Fogyatékkal élő fiatalokat támogat az a program, amelynek keretében különböző munkakörökben próbálhatják ki magukat...","id":"20190613_Alomnap_a_konyhaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0505496f-76b1-4d85-943d-9c67a0c129bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ea2c66-256f-4955-9b0b-f301354bcdf4","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Alomnap_a_konyhaban","timestamp":"2019. június. 13. 18:17","title":"Álomnap a konyhában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]