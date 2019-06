Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fdaf9c1-7d4d-4f09-b676-0d7bb5f85cec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szlovákiai gépipari cégnél történt lövöldözés.","shortLead":"Egy szlovákiai gépipari cégnél történt lövöldözés.","id":"20190617_Ertekezlet_kozben_fejbe_lotte_a_fonoket_majd_magaval_is_vegzett_egy_ferfi_Mariatolgyesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fdaf9c1-7d4d-4f09-b676-0d7bb5f85cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b56b51-24df-4def-bbbf-feb479287827","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Ertekezlet_kozben_fejbe_lotte_a_fonoket_majd_magaval_is_vegzett_egy_ferfi_Mariatolgyesen","timestamp":"2019. június. 17. 15:44","title":"Értekezlet közben fejbe lőtte a főnökét, majd magával is végzett egy férfi Máriatölgyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d28667a-7270-4e8c-a10f-b1808695f2be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szürreális jelenet Los Angelesből.","shortLead":"Szürreális jelenet Los Angelesből.","id":"20190617_Aludt_a_sofor_mikozben_a_Teslaja_egy_forgalmas_autopalyan_haladt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d28667a-7270-4e8c-a10f-b1808695f2be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701c031b-8e04-434b-b71c-87fa87467180","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_Aludt_a_sofor_mikozben_a_Teslaja_egy_forgalmas_autopalyan_haladt","timestamp":"2019. június. 17. 17:23","title":"Aludt a sofőr, miközben a Teslája egy forgalmas autópályán haladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1275135a-08db-426f-9138-e492c8a691f6","c_author":"Hont András - Németh Róbert","category":"kultura","description":"Szinte tökéletesre sikeredett a Kádár által kivégzettekről szóló megemlékezés ürügyén a Kádár-rendszer állami fölmagasztalása. 