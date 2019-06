Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2e61894-6e26-418c-96d3-3440c70ea741","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal nem a politikusok szeretnének boltzárat, hanem a tulajdonosok rövidebb nyitva tartást.","shortLead":"Ezúttal nem a politikusok szeretnének boltzárat, hanem a tulajdonosok rövidebb nyitva tartást.","id":"20190617_Korabban_bezarnanak_vasarnap_a_boltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2e61894-6e26-418c-96d3-3440c70ea741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de7be7c-7926-49b6-bb5e-4718c38d5121","keywords":null,"link":"/kkv/20190617_Korabban_bezarnanak_vasarnap_a_boltok","timestamp":"2019. június. 17. 05:47","title":"Korábban bezárnának vasárnap a boltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621a105a-3b24-4c76-b37e-e34e48202c8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Körülbelül nyolc tiltakozó jelent meg az eseményen, köztük Budaházy György szélsőjobboldali mozgalmár és testvére, Budaházy Edda, a Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom alapítója.","shortLead":"Körülbelül nyolc tiltakozó jelent meg az eseményen, köztük Budaházy György szélsőjobboldali mozgalmár és testvére...","id":"20190618_Szelsojobboldali_aktivistak_zavartak_meg_a_Pride_egyik_rendezvenyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=621a105a-3b24-4c76-b37e-e34e48202c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"653d4fa4-3729-4434-bfde-e89b393b72c4","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Szelsojobboldali_aktivistak_zavartak_meg_a_Pride_egyik_rendezvenyet","timestamp":"2019. június. 18. 08:28","title":"Szélsőjobboldali aktivisták zavarták meg a Pride egyik rendezvényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90e2838-39c1-4005-8414-9539f12ced5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy német nyelven levelező cég csinálja évek óta a külföldi rendszámos autók autópálya-bírságainak behajtását. Míg a magyar rendszámos autók alapbírsága 15 ezer forint, rajtuk keresztül a külföldieknek nagyjából háromszor ennyi.","shortLead":"Egy német nyelven levelező cég csinálja évek óta a külföldi rendszámos autók autópálya-bírságainak behajtását. Míg...","id":"20190618_kulfoldi_rendszam_birsag_nusz_behajto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90e2838-39c1-4005-8414-9539f12ced5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482b6507-5ca5-4e1f-a66f-2dd489587be6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_kulfoldi_rendszam_birsag_nusz_behajto","timestamp":"2019. június. 18. 18:29","title":"Szépen kaszál egy külföldi közvetítő a külföldi rendszámos autók magyarországi útdíjbírságain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d117cb-53b5-4c8a-8adb-66d5ab136a0c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyugtatja a rajongókat. ","shortLead":"Nyugtatja a rajongókat. ","id":"20190618_Megadeth_frontember_torokrak_Dave_Mustaine","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5d117cb-53b5-4c8a-8adb-66d5ab136a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69504619-a6c9-47d5-bf65-8bc363f03940","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Megadeth_frontember_torokrak_Dave_Mustaine","timestamp":"2019. június. 18. 10:40","title":"A Megadeth frontembere bejelentette, hogy torokrákja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4084a7e-b1ce-4226-84b2-86bfee71fb8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Josh Homme vezette zenekar Insta-üzenetet küldött rajongóinak.","shortLead":"A Josh Homme vezette zenekar Insta-üzenetet küldött rajongóinak.","id":"20190617_Tett_egy_nagyon_szimpatikus_gesztust_a_Pridenak_a_Queens_Of_The_Stone_Age","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4084a7e-b1ce-4226-84b2-86bfee71fb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8184f8f-e3a7-4ebd-8152-f1963536008a","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_Tett_egy_nagyon_szimpatikus_gesztust_a_Pridenak_a_Queens_Of_The_Stone_Age","timestamp":"2019. június. 17. 16:30","title":"Tett egy nagyon szimpatikus gesztust a Pride-nak a Queens of the Stone Age","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6625d1-6069-4451-b953-fce0989222c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készpénzt vitt el a feketébe öltözött, maszkos férfi.","shortLead":"Készpénzt vitt el a feketébe öltözött, maszkos férfi.","id":"20190618_bankrablas_ullo_fegyver_rendorseg_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd6625d1-6069-4451-b953-fce0989222c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9e3c4e-7ed3-420f-8066-8acf3a3e9f3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_bankrablas_ullo_fegyver_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2019. június. 18. 13:47","title":"Kiraboltak egy bankot Üllőn – fotókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d217d3-c344-4f24-bd0d-e47073a34ea2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit konzervatívok szavazásának második körét is Boris Johnson nyerte, de csak egy jelölt nem érte el a 10 százalékos küszöböt.","shortLead":"A brit konzervatívok szavazásának második körét is Boris Johnson nyerte, de csak egy jelölt nem érte el a 10 százalékos...","id":"20190618_Ot_jelolt_maradt_akik_kozul_kikerul_a_kovetkezo_brit_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d217d3-c344-4f24-bd0d-e47073a34ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66fa6ed-eb53-41ea-81f0-4033e6aa1f63","keywords":null,"link":"/vilag/20190618_Ot_jelolt_maradt_akik_kozul_kikerul_a_kovetkezo_brit_miniszterelnok","timestamp":"2019. június. 18. 19:29","title":"Öt jelölt maradt, akik közül kikerül a következő brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A farkas nem nagyon tud így nézni.","shortLead":"A farkas nem nagyon tud így nézni.","id":"20190618_On_is_olvadt_mar_el_a_szomoru_kolyokkutyaszemek_latttan_Megfejtettek_a_titkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3b41f8-8a3c-4897-a07b-a44df3de8e98","keywords":null,"link":"/elet/20190618_On_is_olvadt_mar_el_a_szomoru_kolyokkutyaszemek_latttan_Megfejtettek_a_titkat","timestamp":"2019. június. 18. 14:10","title":"Megfejtették a szomorú kölyökkutyaszemek titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]