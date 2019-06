Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9da6b46-9268-463b-ab48-3a4412e7a8ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus Kálmán Olgát is előzi, igaz, nem sokkal.","shortLead":"A politikus Kálmán Olgát is előzi, igaz, nem sokkal.","id":"20190623_zavecz_research_karacsony_gergely_kalman_olga_kerpel_fronius_gabor_elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9da6b46-9268-463b-ab48-3a4412e7a8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44851eee-927c-48c0-b869-69b39ca293b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_zavecz_research_karacsony_gergely_kalman_olga_kerpel_fronius_gabor_elovalasztas","timestamp":"2019. június. 23. 12:27","title":"Závecz: Karácsony Gergely a legnépszerűbb jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelentős fordulat történt a törökországi belpolitikában, miután a vasárnapi megismételt isztambuli polgármesteri választáson a voksok majdnem teljes feldolgozása után győzött Ekrem Imamoglu ellenzéki jelölt.","shortLead":"Jelentős fordulat történt a törökországi belpolitikában, miután a vasárnapi megismételt isztambuli polgármesteri...","id":"20190623_Imamoglu_gyozott_Yildirim_gratulalt_Erdogan_elvesztette_Isztambult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7908be35-2ddb-47b3-9285-3987a54ca242","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Imamoglu_gyozott_Yildirim_gratulalt_Erdogan_elvesztette_Isztambult","timestamp":"2019. június. 23. 19:48","title":"Imamoglu győzött, Yildirim gratulált, Erdogan elvesztette Isztambult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c085b14e-eced-4d9b-a656-19b7dcc96e91","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Soha többé nem szabad alábecsülni Németországban a szélsőjobboldali terrorizmus veszélyét - figyelmeztetett Frank-Walter Steinmeier német államfő vasárnap Kasselben, ahol a hónap elején meggyilkoltak egy magas beosztású helyi politikai tisztségviselőt, a hatóságok szerint szélsőjobboldali indíttatásból.","shortLead":"Soha többé nem szabad alábecsülni Németországban a szélsőjobboldali terrorizmus veszélyét - figyelmeztetett...","id":"20190623_Nemet_allamfo_nem_szabad_alabecsulni_a_szelsojobboldali_terror_veszelyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c085b14e-eced-4d9b-a656-19b7dcc96e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011d9c32-35dd-49cc-a0cd-69b664953c95","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Nemet_allamfo_nem_szabad_alabecsulni_a_szelsojobboldali_terror_veszelyet","timestamp":"2019. június. 23. 17:47","title":"Német államfő: nem szabad alábecsülni a szélsőjobboldali terror veszélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f143e355-a785-43ac-a004-addca0baf44b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére nem volt nagy a forgalom, messziről lehetett látni, hogy valami nem stimmel.","shortLead":"Szerencsére nem volt nagy a forgalom, messziről lehetett látni, hogy valami nem stimmel.","id":"20190623_dozsa_gyorgy_ut_szemben_forgalommal_autos_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f143e355-a785-43ac-a004-addca0baf44b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92f6eb0-f589-4468-a507-86ed7ad58d58","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_dozsa_gyorgy_ut_szemben_forgalommal_autos_video","timestamp":"2019. június. 23. 13:06","title":"Figyelmetlen autós csorog szemben a forgalommal a Dózsa György úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b217791-6ee3-46ec-a4c6-e011fbd922be","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Miután látta a Testről és lélekről című filmet, a francia színésznő elhatározta, hogy megismeri annak rendezőjét, Enyedi Ildikót, most pedig új mozijának, A feleségem történetének a főszereplője lett.","shortLead":"Miután látta a Testről és lélekről című filmet, a francia színésznő elhatározta, hogy megismeri annak rendezőjét...","id":"201925__lea_seydoux_szineszno__birtoklasrol_ferjekrol_felesegekrol__szerelmi_dolgok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b217791-6ee3-46ec-a4c6-e011fbd922be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cfc24f-a6a0-4955-98d8-7887cb519f00","keywords":null,"link":"/kultura/201925__lea_seydoux_szineszno__birtoklasrol_ferjekrol_felesegekrol__szerelmi_dolgok","timestamp":"2019. június. 22. 20:00","title":"\"A megfontolás nélküli ítélkezést súlyos csapdának tartom\" - Léa Seydoux a HVG-nek a Metoo-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b42452-c410-432a-9c22-ba70f513f642","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem fogták vissza magukat a szakemberek.","shortLead":"Nem fogták vissza magukat a szakemberek.","id":"20190622_UNESCO_Remuletes_a_Molfelhokarcolo_aggaszto_a_Ligetprojekt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85b42452-c410-432a-9c22-ba70f513f642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b46bf02-1882-42c2-b925-057b758a51ee","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_UNESCO_Remuletes_a_Molfelhokarcolo_aggaszto_a_Ligetprojekt","timestamp":"2019. június. 22. 22:51","title":"UNESCO: Rémületes a Mol-felhőkarcoló, aggasztó a Liget-projekt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi több budapesti lakásba is betört.","shortLead":"A férfi több budapesti lakásba is betört.","id":"20190623_Karoly_nem_csak_taxizott_lopni_is_szeretett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24cb276-2d53-4d7c-9714-b5444dc6cc36","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Karoly_nem_csak_taxizott_lopni_is_szeretett","timestamp":"2019. június. 23. 08:45","title":"Károly nem csak taxizott, lopni is szeretett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108fce55-ef16-42c6-9e44-a314d43c93a0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Újra az urnákhoz járulnak vasárnap a választók Isztambulban, miután a hatalom megsemmisíttette az ellenzéki győzelmet hozó tavaszi választás eredményét.","shortLead":"Újra az urnákhoz járulnak vasárnap a választók Isztambulban, miután a hatalom megsemmisíttette az ellenzéki győzelmet...","id":"201925__valasztas_isztambulban__ismetles_kenyszerbol__erdogan__jatszd_ujra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=108fce55-ef16-42c6-9e44-a314d43c93a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccdd91d4-d77e-43aa-b038-0a065186065f","keywords":null,"link":"/vilag/201925__valasztas_isztambulban__ismetles_kenyszerbol__erdogan__jatszd_ujra","timestamp":"2019. június. 22. 16:00","title":"Most bosszút állhatnak Erdoganon az isztambuli szavazók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]