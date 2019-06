Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb262d24-5f77-4bdf-924b-0fa8ce2999ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzinmotoros új ST a gyártó szerint menet közben jobban gyorsul, mint az előző generációs RS.","shortLead":"A benzinmotoros új ST a gyártó szerint menet közben jobban gyorsul, mint az előző generációs RS.","id":"20190625_raketakent_lo_ki_az_uj_ford_focus_st","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb262d24-5f77-4bdf-924b-0fa8ce2999ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8387cc75-1a4b-431c-9e25-332ef50da02e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190625_raketakent_lo_ki_az_uj_ford_focus_st","timestamp":"2019. június. 25. 08:21","title":"Rakétaként lő ki az új Ford Focus ST","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb2c996-6dd6-4f2f-80df-fcd2cd9f1222","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy dániai múzeumban őrzött szokatlan alakú cetkoponyán végzett DNS-elemzésnek köszönhetően először találtak bizonyítékot kutatók az arktiszi vizek két fenséges teremtménye, a narvál és a beluga kereszteződésére.","shortLead":"Egy dániai múzeumban őrzött szokatlan alakú cetkoponyán végzett DNS-elemzésnek köszönhetően először találtak...","id":"20190624_narval_beluga_hibrid_narluga_mce1356_feherdelfinfelek_dania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=feb2c996-6dd6-4f2f-80df-fcd2cd9f1222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a363fdc-a9c0-4f79-9e79-01bfc02264f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_narval_beluga_hibrid_narluga_mce1356_feherdelfinfelek_dania","timestamp":"2019. június. 24. 16:03","title":"Különös tengeri teremtményre bukkantak Dániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb156cf-c474-452f-a49b-d777c9985e53","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországnak a Krím elcsatolása után vonták meg a szavazati jogát az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében, de most visszakapja.","shortLead":"Oroszországnak a Krím elcsatolása után vonták meg a szavazati jogát az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében, de most...","id":"20190625_Ukran_tiltakozas_ellenere_kapja_vissza_Oroszorszag_a_szavazati_jogat_az_Europa_Tanacs_kozgyuleseben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cb156cf-c474-452f-a49b-d777c9985e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1038d5-8111-4ccc-8654-7f826610aa33","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Ukran_tiltakozas_ellenere_kapja_vissza_Oroszorszag_a_szavazati_jogat_az_Europa_Tanacs_kozgyuleseben","timestamp":"2019. június. 25. 06:06","title":"Ukrán tiltakozás ellenére kapja vissza Oroszország a szavazati jogát az Európa Tanács közgyűlésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74cc4429-4881-45c2-b61a-d38e1375af5e","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Ma a választások célja a vezér tevékenységének utólagos jóváhagyása, de létrejöhet olyan rendszer is, ahol már a választás sem fenyegeti Orbán hatalmát – mondja Körösényi András politológus, aki a Gyulai Attilával írt, a Hibrid rezsimek című könyvben megjelent tanulmányban új meghatározást ad a rendszer leírására.","shortLead":"Ma a választások célja a vezér tevékenységének utólagos jóváhagyása, de létrejöhet olyan rendszer is, ahol már...","id":"201925__korosenyi_andras__orban_karizmajarol_vezerdemokraciarol__csak_acsoda_segit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74cc4429-4881-45c2-b61a-d38e1375af5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be0fd30-530f-4b98-baa5-3e858e898474","keywords":null,"link":"/itthon/201925__korosenyi_andras__orban_karizmajarol_vezerdemokraciarol__csak_acsoda_segit","timestamp":"2019. június. 23. 15:00","title":"Orbán Viktor azért rombol, hogy fenntartsa a folyamatos válsághelyzet képzetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4052558-603c-43da-b77c-5e2264fdf4ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egészen 1971-be visszarepítő patika állapotú élményautónak alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"Az egészen 1971-be visszarepítő patika állapotú élményautónak alaposan megkérik az árát. ","id":"20190624_24_millio_forintert_varja_uj_gazdajat_ez_a_ladanak_latszo_sportauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4052558-603c-43da-b77c-5e2264fdf4ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb182aa-2484-4cb6-8935-b345078e70ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_24_millio_forintert_varja_uj_gazdajat_ez_a_ladanak_latszo_sportauto","timestamp":"2019. június. 24. 06:41","title":"24 millió forintért várja új gazdáját ez a Ladának látszó élményautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7d13c5-a9c1-4a10-88be-a9459e489838","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Érden. Az AVL Hungaryról van szó. ","shortLead":"Érden. Az AVL Hungaryról van szó. ","id":"20190624_3_milliard_forinttal_tamogatja_a_kormany_egy_osztrak_autoipari_ceg_beruhazasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d7d13c5-a9c1-4a10-88be-a9459e489838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2eb3dd-74ae-4bd5-833b-806eb79ce11b","keywords":null,"link":"/kkv/20190624_3_milliard_forinttal_tamogatja_a_kormany_egy_osztrak_autoipari_ceg_beruhazasat","timestamp":"2019. június. 24. 16:10","title":"3 milliárd forinttal támogatja a kormány egy osztrák autóipari cég beruházását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9119b654-e4b8-41d6-9a0f-e0fd621ca17a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ezt a napot sosem felejti el.","shortLead":"Ezt a napot sosem felejti el.","id":"20190624_Kepeket_posztolt_Gulacsi_Peter_az_ujszulott_kisfiarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9119b654-e4b8-41d6-9a0f-e0fd621ca17a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2352fb0-6bcf-4cc4-a66e-479df372e4b5","keywords":null,"link":"/sport/20190624_Kepeket_posztolt_Gulacsi_Peter_az_ujszulott_kisfiarol","timestamp":"2019. június. 24. 09:49","title":"Képeket posztolt Gulácsi Péter az újszülött kisfiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először egy lábszárra bukkantak, most pedig a holttestet is megtalálták a Veszprém megyei Mezőlak határában. Az azonban továbbra is rejtély, hogy mi történhetett. Az áldozatot munkások találták meg a nádasban, egy mély vizesárokban. Sikerült azonosítani, mert nála voltak a papírjai. Nem környékbeli, valószínűleg hajléktalan lehetett. A falu polgármestere azt mondta, sokkolta a látvány.\r

","shortLead":"Először egy lábszárra bukkantak, most pedig a holttestet is megtalálták a Veszprém megyei Mezőlak határában. Az azonban...","id":"20190623_A_labszar_utan_a_holttestet_is_megtalaltak_Mezolaknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ce368c-ea0f-47ac-832b-c2ec794fac64","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_A_labszar_utan_a_holttestet_is_megtalaltak_Mezolaknal","timestamp":"2019. június. 23. 17:58","title":"A lábszár után a holttestet is megtalálták Mezőlaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]