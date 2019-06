Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a744173-3370-4765-a1e4-3c95c0e904d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az M3 metróvonal rekonstrukciójának egyik alapvető célja, hogy az azbesztmentesítés teljes körűen megvalósuljon, és minden egészségre káros anyagtól megtisztuljon a metró területe.","shortLead":"Az M3 metróvonal rekonstrukciójának egyik alapvető célja, hogy az azbesztmentesítés teljes körűen megvalósuljon, és...","id":"20190626_Azbeszttartartalmu_szigetelest_talaltak_a_3as_metro_felujitasakor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a744173-3370-4765-a1e4-3c95c0e904d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23e2828-89b2-4152-9e95-56b2f22f998d","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Azbeszttartartalmu_szigetelest_talaltak_a_3as_metro_felujitasakor","timestamp":"2019. június. 26. 19:20","title":"Azbeszttartartalmú szigetelést találtak a 3-as metró felújításakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80fcf374-5923-4c4f-8b9c-2a1d52e62ad2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sikerült botrány – botrányocska – nélkül megtartani az előválasztást.","shortLead":"Nem sikerült botrány – botrányocska – nélkül megtartani az előválasztást.","id":"20190626_A_DK_elovalasztasi_csalast_kialtott_Magyar_Gyorgy_lezartnak_tekinti_az_ugyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80fcf374-5923-4c4f-8b9c-2a1d52e62ad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefd08f2-ab74-4c88-89cb-77391409d35f","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_A_DK_elovalasztasi_csalast_kialtott_Magyar_Gyorgy_lezartnak_tekinti_az_ugyet","timestamp":"2019. június. 26. 15:13","title":"A DK előválasztási csalást kiáltott, Magyar György lezártnak tekinti az ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25eea25b-52b8-4a95-9cee-5167fb7628f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezekben a percekben állítják a helyére.","shortLead":"Ezekben a percekben állítják a helyére.","id":"20190625_Szobrot_kapott_Szell_Kalman_a_rola_elnevezett_teren__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25eea25b-52b8-4a95-9cee-5167fb7628f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8799ebdf-d343-4a2b-9737-a19c87765c4f","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Szobrot_kapott_Szell_Kalman_a_rola_elnevezett_teren__fotok","timestamp":"2019. június. 25. 21:28","title":"Szobrot kapott Széll Kálmán a róla elnevezett téren - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085da0ef-d16f-44f4-a7a3-b7825f72dde5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Átszámítva több mint 80 ezer forintjába került egy kanadai lánynak, hogy bikinire vetkőzve napozott az olaszországi Velence egy közparkjában.","shortLead":"Átszámítva több mint 80 ezer forintjába került egy kanadai lánynak, hogy bikinire vetkőzve napozott az olaszországi...","id":"20190626_Velenceben_250_eurora_buntettek_egy_bikiniben_napozo_not","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=085da0ef-d16f-44f4-a7a3-b7825f72dde5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db560fd-ef38-4668-abba-625b907253ed","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Velenceben_250_eurora_buntettek_egy_bikiniben_napozo_not","timestamp":"2019. június. 26. 20:35","title":"Velencében 250 euróra büntettek egy bikiniben napozó nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40cf21c-ea10-4f00-ba7d-76f79dc8b5da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kutatók szerint napi egy csésze segít bizonyos zsírok feldolgozásában.","shortLead":"Kutatók szerint napi egy csésze segít bizonyos zsírok feldolgozásában.","id":"20190625_Segithet_a_kave_a_fogyasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b40cf21c-ea10-4f00-ba7d-76f79dc8b5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444a298d-9b6d-402c-b992-c13ddb8e2548","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Segithet_a_kave_a_fogyasban","timestamp":"2019. június. 25. 13:14","title":"Segíthet a kávé a fogyásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb5654c-acd6-4762-bfb6-97e3722be1df","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Aki elhelyezte a plakátokat május 26. előtt, annak mostanáig el kellett azokat távolítania. Ha ezt nem teszi meg, az önkormányzattól várhat egy számlát.","shortLead":"Aki elhelyezte a plakátokat május 26. előtt, annak mostanáig el kellett azokat távolítania. Ha ezt nem teszi meg...","id":"20190626_Fizethet_aki_meg_most_is_kint_hagy_EPvalasztasi_plakatokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeb5654c-acd6-4762-bfb6-97e3722be1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5bd0d6-978f-45a7-ac8b-f6c98d6abace","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Fizethet_aki_meg_most_is_kint_hagy_EPvalasztasi_plakatokat","timestamp":"2019. június. 26. 10:32","title":"Fizethet, aki még most is kint hagy EP-választási plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bemutatkozott a Budapestre költöző, jelentős részben orosz beruházási bank vezetése. Az elnök szerint a bankban nincs és nem is lesz politikai befolyás, kémek pedig egész biztosan nincsenek köztük.","shortLead":"Bemutatkozott a Budapestre költöző, jelentős részben orosz beruházási bank vezetése. Az elnök szerint a bankban nincs...","id":"20190625_iib_bemutatkozo_sajtotajekoztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4898e41a-6e02-48a5-a49d-b9b0539481b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_iib_bemutatkozo_sajtotajekoztato","timestamp":"2019. június. 25. 11:30","title":"A Moszkvából Budapestre költöző bank elnöke: Nincsenek köztünk kémek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Trump nem igazán vevő erre, kérdés, a választók hogyan látják majd. ","shortLead":"Trump nem igazán vevő erre, kérdés, a választók hogyan látják majd. ","id":"20190625_Bernie_Sanders_mesterve_eltorolne_a_diakhiteladossagokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0928e78-73ab-4c5d-a78b-23955b9a403e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Bernie_Sanders_mesterve_eltorolne_a_diakhiteladossagokat","timestamp":"2019. június. 25. 17:15","title":"Bernie Sanders mesterve: eltörölné a diákhitel-adósságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]