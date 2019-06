Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Vatikán, illetve más európai országok fogják befogadni azt a 100 főt, akit a tengerről szedett össze egy olasz hadihajó. Matteo Salvini belügyminiszter megköszönte a Vatikánnak a segítséget, és azt mondta, egy migráns sem terheli az olasz adófizetőket. A menekültek között volt hat állapotos asszony is.","shortLead":"A Vatikán, illetve más európai országok fogják befogadni azt a 100 főt, akit a tengerről szedett össze egy olasz...","id":"20190602_Salvini_nem_akarta_a_Vatikan_fogodja_be_a_menekulteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63a9468-da71-430c-8648-11c15d576ae9","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Salvini_nem_akarta_a_Vatikan_fogodja_be_a_menekulteket","timestamp":"2019. június. 02. 20:57","title":"Salvini nem akarta, a Vatikán fogadja be a menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690439a8-84d7-4249-a3ee-ab22fa8d9344","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mesterséges fény megzavarja az éjszaka dolgozók biológiai ritmusát és befolyásolja a melatoninszintet, ezzel megnövekszik a krónikus betegségek kialakulásának veszélye. A kockázat mértéke az egyéni kronotípus függvénye is: az \"éjszakai baglyokat\" kevésbé terheli az éjszaka végzett munka, mint a \"hajnali pacsirtákat\".","shortLead":"A mesterséges fény megzavarja az éjszaka dolgozók biológiai ritmusát és befolyásolja a melatoninszintet, ezzel...","id":"20190603_ejszakai_munkavegzes_hatasa_ejszakai_baglyok_hajnali_pacsirtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=690439a8-84d7-4249-a3ee-ab22fa8d9344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c0c003-5dec-4559-955d-e1e98c8edca8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_ejszakai_munkavegzes_hatasa_ejszakai_baglyok_hajnali_pacsirtak","timestamp":"2019. június. 03. 00:03","title":"Mitől van az, hogy valakit rákba visz az éjszakai munka, másnak meg sem kottyan?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"842a20fb-8e2b-40c4-86b9-42b1881f3892","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA YouTube-csatornáján debütált az a videó, amit az amerikai űrhajós, Nick Hague készített a Nemzetközi Űrállomás fedélzetéről.","shortLead":"A NASA YouTube-csatornáján debütált az a videó, amit az amerikai űrhajós, Nick Hague készített a Nemzetközi Űrállomás...","id":"20190603_nasa_nick_hague_urhajos_nemzetkozi_urallomas_timelapse_video_fold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=842a20fb-8e2b-40c4-86b9-42b1881f3892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbcc676-67b0-401b-a0c7-04a62d8c9d4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_nasa_nick_hague_urhajos_nemzetkozi_urallomas_timelapse_video_fold","timestamp":"2019. június. 03. 14:03","title":"Gyönyörű videót készített a Földről az űrhajós, aki balesetet szenvedett a Szojuzzal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0033da-7563-4dd7-9326-c9780c750f69","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A magyar író, költő, drámaíró, műfordító 48 éves volt. ","shortLead":"A magyar író, költő, drámaíró, műfordító 48 éves volt. ","id":"20190603_Meghalt_Terey_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b0033da-7563-4dd7-9326-c9780c750f69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add9697d-3472-4092-9784-9911c2819381","keywords":null,"link":"/kultura/20190603_Meghalt_Terey_Janos","timestamp":"2019. június. 03. 09:37","title":"Meghalt Térey János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51948a0e-c283-4272-a3d2-4bca44b19418","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szülővárosában temetik hétfő délelőtt José Antonio Reyest, az Arsenal és a Sevilla korábbi futballistáját, aki szombaton hunyt el autóbalesetben. Vasárnap nevelőegyesülete, a spanyol Sevilla stadionjában volt játékostársak, illetve szurkolók ezrei vettek végső búcsút tőle.","shortLead":"Szülővárosában temetik hétfő délelőtt José Antonio Reyest, az Arsenal és a Sevilla korábbi futballistáját, aki...","id":"20190603_Elbucsuztattak_az_autobalesetben_meghalt_Jose_Antonio_Reyest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51948a0e-c283-4272-a3d2-4bca44b19418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34aded6-a29f-4c0b-bfa7-e29ecb773451","keywords":null,"link":"/sport/20190603_Elbucsuztattak_az_autobalesetben_meghalt_Jose_Antonio_Reyest","timestamp":"2019. június. 03. 10:45","title":"Elbúcsúztatták az autóbalesetben meghalt José Antonio Reyest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69154bff-258d-4dee-879a-ddef3f45a48a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A svájci szövetségi bíróság felfüggesztette a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) döntését, így a kétszeres olimpiai bajnok futó Caster Semenya egyelőre nem köteles betartani a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) női versenyzőkre vonatkozó tesztoszteronszabályozását.","shortLead":"A svájci szövetségi bíróság felfüggesztette a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) döntését, így a kétszeres olimpiai...","id":"20190603_caster_semenya_futo_atletika_tesztoszteron_nemzetkozi_sportdontobirosag_fellebbezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69154bff-258d-4dee-879a-ddef3f45a48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904f93e0-87db-47e5-9e92-23997f118e2e","keywords":null,"link":"/sport/20190603_caster_semenya_futo_atletika_tesztoszteron_nemzetkozi_sportdontobirosag_fellebbezes","timestamp":"2019. június. 03. 21:04","title":"Semenyának egyelőre mégsem kell gyógyszert szednie a versenyzéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40cf21c-ea10-4f00-ba7d-76f79dc8b5da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepően sok. ","shortLead":"Meglepően sok. ","id":"20190603_Megmondtak_a_kutatok_mennyi_kave_az_ami_meg_egeszseges_egy_nap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b40cf21c-ea10-4f00-ba7d-76f79dc8b5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f76fe0-dc1c-474d-9eaf-6064705e51a5","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Megmondtak_a_kutatok_mennyi_kave_az_ami_meg_egeszseges_egy_nap","timestamp":"2019. június. 03. 09:07","title":"Megmondták a kutatók, mennyi kávé az, ami még egészséges egy nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dae30f-8c0d-4e4e-af10-0810d6ce931a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gigászi csatában gyűrte le a görög Cicipászt.\r

\r

","shortLead":"Gigászi csatában gyűrte le a görög Cicipászt.\r

\r

","id":"20190602_Hatalmas_otszettes_meccsen_jutott_be_Stanislas_Wawrinka_a_negyeddontobe_a_Roland_Garroson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53dae30f-8c0d-4e4e-af10-0810d6ce931a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1c0804-84d4-4aff-ac2b-b17dec1d0043","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Hatalmas_otszettes_meccsen_jutott_be_Stanislas_Wawrinka_a_negyeddontobe_a_Roland_Garroson","timestamp":"2019. június. 02. 20:38","title":"Hatalmas ötszettes meccsen jutott be Stanislas Wawrinka a negyeddöntőbe a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]