[{"available":true,"c_guid":"2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar György ügyvéd szerint az adatok azért tűntek el, mert elfelejtették lementeni őket.","shortLead":"Magyar György ügyvéd szerint az adatok azért tűntek el, mert elfelejtették lementeni őket.","id":"20190629_Dunai_hajobaleset_torlodtek_az_egyik_feketedoboz_adatai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98e07d3-78b7-4537-a941-6a2f693e5633","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Dunai_hajobaleset_torlodtek_az_egyik_feketedoboz_adatai","timestamp":"2019. június. 29. 08:25","title":"Dunai hajóbaleset: törlődtek az egyik feketedoboz adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93644773-fb03-47c7-8e09-128845cd903b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő a 26. a halottak közül.","shortLead":"Ő a 26. a halottak közül.","id":"20190628_A_Hableany_ujabb_aldozata_a_Csepelszigetnel_talalt_holttest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93644773-fb03-47c7-8e09-128845cd903b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5d6cc6-aa4d-41e7-921c-a30ac52f70b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_A_Hableany_ujabb_aldozata_a_Csepelszigetnel_talalt_holttest","timestamp":"2019. június. 28. 08:21","title":"A Hableány újabb áldozata a Csepel-szigetnél talált holttest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő héten mindenki számára elérhetővé teszi a Google a Gmail mobilos változatának új funkcióját, miután már nem csak e-mailezni lehet majd a szolgáltatással.","shortLead":"Jövő héten mindenki számára elérhetővé teszi a Google a Gmail mobilos változatának új funkcióját, miután már nem csak...","id":"20190628_gmail_email_levelezes_google","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6124be34-c20b-42cb-bb9d-6a90c18bcf88","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_gmail_email_levelezes_google","timestamp":"2019. június. 28. 12:03","title":"Megújul a Gmail, jövő héttől már nem csak levelezni tud majd vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358d2e83-c675-4b78-b65c-8077cc8611eb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A térséget az 1980-as évek közepén, a moszuli duzzasztógát megépülte után árasztotta el a víz.\r

","shortLead":"A térséget az 1980-as évek közepén, a moszuli duzzasztógát megépülte után árasztotta el a víz.\r

","id":"20190627_Osi_palota_bukkant_elo_egy_kiszaradt_medencebol_Irakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=358d2e83-c675-4b78-b65c-8077cc8611eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40578229-dbaa-4818-a0fd-e388200c6faf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_Osi_palota_bukkant_elo_egy_kiszaradt_medencebol_Irakban","timestamp":"2019. június. 27. 20:35","title":"Ősi palota bukkant elő egy kiszáradt medencéből Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ce43d8-1e3b-46ac-b694-aadeb40bd3f1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több felfedezés is született már a Ciprus körüli vizeken, a Ciprusi Egyetem régészeti kutatócsoportjának önkéntes búvárai azonban egy igazi ritkaságra bukkantak.","shortLead":"Több felfedezés is született már a Ciprus körüli vizeken, a Ciprusi Egyetem régészeti kutatócsoportjának önkéntes...","id":"20190627_okori_romai_hajo_regeszet_kincskereses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14ce43d8-1e3b-46ac-b694-aadeb40bd3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15268758-c300-4ed4-93bc-36a9f9e4f1b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_okori_romai_hajo_regeszet_kincskereses","timestamp":"2019. június. 27. 18:33","title":"Soha nem találtak még olyan római kori hajóroncsot, mint most Ciprusnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","shortLead":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","id":"20190629_Tippjatek_510_mikori_ez_a_HVGcimlap_plakat_kiallitas_HVG40","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ed8858-3b87-47c4-b8a1-c4aab32a8c2e","keywords":null,"link":"/kultura/20190629_Tippjatek_510_mikori_ez_a_HVGcimlap_plakat_kiallitas_HVG40","timestamp":"2019. június. 29. 10:15","title":"Tippjáték 5/10: mikori ez a HVG-címlap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6fe397-8deb-4cf9-ae05-821991d63f5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a Fővárosi Ítélőtábla szerint jogsértő volt a kizárás, az Etikai Bizottság szerint csak a Kongresszus helyezhet hatályon kívül határozatokat.



","shortLead":"Bár a Fővárosi Ítélőtábla szerint jogsértő volt a kizárás, az Etikai Bizottság szerint csak a Kongresszus helyezhet...","id":"20190627_Nem_valtoztat_az_LMP_a_kizart_es_szankcionalt_tagok_elleni_hatarozatokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a6fe397-8deb-4cf9-ae05-821991d63f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bf07b3-31eb-4087-a732-3674829def3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Nem_valtoztat_az_LMP_a_kizart_es_szankcionalt_tagok_elleni_hatarozatokon","timestamp":"2019. június. 27. 17:49","title":"Nem változtat az LMP a kizárt és szankcionált tagok elleni határozatokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szállhatnak fel, amíg a Boeing ki nem javítja a végzetes hibát. ","shortLead":"Nem szállhatnak fel, amíg a Boeing ki nem javítja a végzetes hibát. ","id":"20190628_Tobb_ezer_jaratot_torolnek_a_Boeing_Max_hibaja_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2751ba9b-2d4f-4473-a6fb-5f6cf324fad7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_Tobb_ezer_jaratot_torolnek_a_Boeing_Max_hibaja_miatt","timestamp":"2019. június. 28. 16:41","title":"Több ezer járatot törölnek a Boeing Max hibája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]