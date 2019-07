Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f322f0f-6219-4b1a-9aea-9fab19ba2233","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Pizzázókban és éttermekben is kopogtatnak majd, azt nézik, kap-e a vevő nyugtát, be van-e jelentve az alkalmazott.","shortLead":"Pizzázókban és éttermekben is kopogtatnak majd, azt nézik, kap-e a vevő nyugtát, be van-e jelentve az alkalmazott.","id":"20190702_Megszalljak_a_strandokat_az_adoellenorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f322f0f-6219-4b1a-9aea-9fab19ba2233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678c6e20-b81a-453c-be1f-b1580e927ed5","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_Megszalljak_a_strandokat_az_adoellenorok","timestamp":"2019. július. 02. 07:28","title":"Megszállják a strandokat az adóellenőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7973b193-96aa-4d07-8add-c34de4d94587","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az elkészült mozzarellát az induláskor teljes egészében Olaszországba exportálják. ","shortLead":"Az elkészült mozzarellát az induláskor teljes egészében Olaszországba exportálják. ","id":"20190701_Napi_12_tonna_mozzarellat_fognak_gyartani_Komaromban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7973b193-96aa-4d07-8add-c34de4d94587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce46da8-211a-4993-9e08-ab2131e9fd0c","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Napi_12_tonna_mozzarellat_fognak_gyartani_Komaromban","timestamp":"2019. július. 01. 07:22","title":"Napi 12 tonna mozzarellát fognak gyártani Komáromban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13cd58e7-ba9a-429e-b385-23e559444f99","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Feltehetően egy izraeli légicsapást akartak vele kivédeni, de végül Ciprust találták el. ","shortLead":"Feltehetően egy izraeli légicsapást akartak vele kivédeni, de végül Ciprust találták el. ","id":"20190701_Cipruson_csapodott_be_egy_Sziriabol_kilott_raketa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13cd58e7-ba9a-429e-b385-23e559444f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03bc407-723a-4216-b7ae-c78e7037721a","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Cipruson_csapodott_be_egy_Sziriabol_kilott_raketa","timestamp":"2019. július. 01. 14:12","title":"Cipruson csapódott be egy Szíriából kilőtt rakéta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rekordmeleg volt a június Magyarországon – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn.","shortLead":"Rekordmeleg volt a június Magyarországon – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn.","id":"20190701_Soha_nem_volt_meg_olyan_meleg_Magyarorszagon_mint_juniusban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51afd29d-a125-4041-8b3e-b3e551833f91","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Soha_nem_volt_meg_olyan_meleg_Magyarorszagon_mint_juniusban","timestamp":"2019. július. 01. 16:29","title":"Soha nem volt még olyan meleg június Magyarországon, mint a mostani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jelenleg 17 külföldi labdarúgó tagja a második élvonalbeli idényére készülő klub keretének.","shortLead":"Jelenleg 17 külföldi labdarúgó tagja a második élvonalbeli idényére készülő klub keretének.","id":"20190701_Kisvardai_magyar_focista_Az_Arsenalnal_is_elofordult_hogy_nem_volt_a_kezdoben_angol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2d4c52-fc79-4446-9583-4d46e6794a87","keywords":null,"link":"/sport/20190701_Kisvardai_magyar_focista_Az_Arsenalnal_is_elofordult_hogy_nem_volt_a_kezdoben_angol","timestamp":"2019. július. 01. 10:48","title":"Kisvárdai magyar focista: Az Arsenalnál is előfordult, hogy nem volt a kezdőben angol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat a fején és a mellkasán harapta meg a gyereket.","shortLead":"Az állat a fején és a mellkasán harapta meg a gyereket.","id":"20190702_kutyatamadas_eletveszelyes_serules_csokako","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54aa6069-e8cf-4672-a374-6aadb8535993","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_kutyatamadas_eletveszelyes_serules_csokako","timestamp":"2019. július. 02. 15:29","title":"Kutyatámadás után életveszélyben van egy kétéves kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3000b907-8cff-4142-b8a8-939b104586c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevesebb mint öt év alatt sikerült felhúzni a semmiből a Daxing Nemzetközi Repülőteret, ami nagy mértékben tehermentesíti a Peking 2008-ban megnyitott másik repülőterét.","shortLead":"Kevesebb mint öt év alatt sikerült felhúzni a semmiből a Daxing Nemzetközi Repülőteret, ami nagy mértékben...","id":"20190701_kina_peking_daxing_nemzetkozi_repuloter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3000b907-8cff-4142-b8a8-939b104586c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3764b741-1894-4ff0-9795-9b8582ce646c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_kina_peking_daxing_nemzetkozi_repuloter","timestamp":"2019. július. 01. 12:33","title":"Elkészült a világ legnagyobb repülőtere, 100 millió utast szolgál ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd934cb6-1b9a-435f-980f-4c1a97b33452","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A heves esőzések miatti árvizek falvak tucatjait öntötte el Szibéria délkeleti részén, s a természeti csapás már legalább 14 emberéletet követelt. Az eltűntek száma is meghaladja a tízet. Az árvízről videó is készült.","shortLead":"A heves esőzések miatti árvizek falvak tucatjait öntötte el Szibéria délkeleti részén, s a természeti csapás már...","id":"20190702_Az_evszazad_arvize_pusztit_Sziberiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd934cb6-1b9a-435f-980f-4c1a97b33452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b3fadc-f384-46ea-919c-0266078f29bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_Az_evszazad_arvize_pusztit_Sziberiaban","timestamp":"2019. július. 02. 14:17","title":"Az évszázad árvize pusztít Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]