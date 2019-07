Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"659b825c-95c4-4e80-8689-1354e730054c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit kutatók elemzése szerint rengeteg cápának és rájának okoz gondot a vízbe került szemét, többek közt az elhagyott halászhálók, kötelek.","shortLead":"Brit kutatók elemzése szerint rengeteg cápának és rájának okoz gondot a vízbe került szemét, többek közt az elhagyott...","id":"20190705_capa_raja_halaszhalo_szemet_tenger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=659b825c-95c4-4e80-8689-1354e730054c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89592fef-5341-472f-ac1b-ad1648f15aa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_capa_raja_halaszhalo_szemet_tenger","timestamp":"2019. július. 05. 16:03","title":"Ezernél is több cápa és rája pusztult már el az óceáni szemét miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057de0fe-15cb-4a48-84b9-95bb3dd563ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Clio dizájnelemeivel támadó francia újdonság nagyobb és egyben könnyebb lett az elődjénél. ","shortLead":"A Clio dizájnelemeivel támadó francia újdonság nagyobb és egyben könnyebb lett az elődjénél. ","id":"20190704_lelepleztek_az_uj_renault_capturt_ami_zold_rendszamot_is_kaphat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=057de0fe-15cb-4a48-84b9-95bb3dd563ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f48847-896a-42cc-b2f2-7bbe4c0d74c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_lelepleztek_az_uj_renault_capturt_ami_zold_rendszamot_is_kaphat","timestamp":"2019. július. 04. 11:21","title":"Leleplezték az új Renault Capturt, ami zöld rendszámot is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b9b21c-3c9a-45c5-bc08-0e36f593fef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sértő megjegyzései és cselekedetei által veszélyeztette a diákok erkölcsi és érzelmi fejlődését, illetve megsértette diákjai emberi méltóságát egy soroksári tanárt. Öt évig nem taníthat.\r

","shortLead":"A V4-es egység miatt tett keresztbe a magyar kormány az EU-s 2050-es klímacélnak, állítja a VálaszOnline...","id":"20190704_ValaszOnline_A_lengyelek_miatt_vetozta_meg_Orban_az_EUs_klimahatarozatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43655229-5f09-4776-9b45-366d8aa94315","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_ValaszOnline_A_lengyelek_miatt_vetozta_meg_Orban_az_EUs_klimahatarozatot","timestamp":"2019. július. 04. 10:59","title":"VálaszOnline: A lengyelek miatt vétózta meg Orbán az EU-s klímahatározatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb6b61b-8094-4d9d-8572-ec9ef3c173a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kisöpörte amerikai online áruházát a Microsoft, már csak hét telefontípust árul. A korábban menőnek számító készülékek már nem érdeklik a vásárlókat.","shortLead":"Kisöpörte amerikai online áruházát a Microsoft, már csak hét telefontípust árul. A korábban menőnek számító készülékek...","id":"20190704_microsoft_store_regebbi_telefonok_kivonasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddb6b61b-8094-4d9d-8572-ec9ef3c173a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0755ac4-7ecd-457f-9bd3-1d1c6ecf521c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_microsoft_store_regebbi_telefonok_kivonasa","timestamp":"2019. július. 04. 13:03","title":"Elege lett a Microsoftnak az idősebb telefonokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]