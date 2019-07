Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A figyelmetlen gazdák egy a napon álló autóban hagyták kutyájukat. A helyzetet a helyszínre érkezett tűzoltók oldották meg. A mentésről videó is készült. A helyzetet a helyszínre érkezett tűzoltók oldották...","id":"20190707_Kutyat_mentettek_a_brit_tuzoltok 2019. július. 07. 11:18 Kutyát mentettek a brit tűzoltók

Soha nem volt még ennyi kiváló minősítésű strand, mint idén. 2019. július. 05. 15:54 Megvan a Balaton legjobb strandja

Ez egy olyan ördögi kör, amiből nem lehet kiszállni. 2019. július. 06. 19:15 Elképesztő üzlet lesz a jövőben a légkondicionálás A kalauzok kezében lévő gépi revizor ugyanis jelzi, hogy ott valami nem stimmel. Bár ilyesmi hiba rendszerben hagyása nem elegáns, de tényleg nem megbocsáthatatlan bűn. Az viszont már komolyabb problémának tűnik, hogy a rendszer tömeges adatlopásra is lehetőséget ad. A MÁV-Start szerint érvénytelen az a vonatjegy, amit az online jegyértékesítő rendszerben – néhány okos gombnyomással – fizetés nélkül generálhat magának bárki. 2019. július. 05. 18:11 Bármilyen MÁV-jegyet generálhat bárki, de nagyobb gond, hogy ellophatja az adatainkat

Betegség miatt, a szervezők szerint a többi soron következő programját is lemondta. 2019. július. 06. 15:30 Sean Paul lemondta szombati fellépését a Balaton Soundon

A BRFK szerint még folyik az azonosítás. 2019. július. 05. 19:27 168 óra: valószínűleg a Hableány-tragédia utolsó előtti áldozatát találták meg Makádnál Rajkai Zoltán, a Katona József Színház színésze, a Szídosz Szinkron Alapszervezetének elnöke a hvg.hu-nak arról beszélt: kínai munkaerőként vannak jelen a szakmában, és ez az utolsó pillanat, amikor még lehet tenni a változásért, különben a szinkron eltűnhet a süllyesztőben – ehhez viszont az is kell, hogy a színésztársadalom végre megtanuljon együttműködni. Magyarországon először álltak ki ismert színészek névvel-arccal, hogy összefogást hirdessenek és harcoljanak a magyar szinkron állami védelméért és a tisztességes munkafeltételekért. 2019. július. 05. 20:00 Rajkai Zoltán: Kínai munkaerőként dolgozunk a hazai szinkronban

A Tisza-tónál mérte az autók sebességét a rendőrség, volt munkájuk elég. 2019. július. 05. 16:26 Tízpercenként egy gyorshajtó Tiszafürednél

\r

","shortLead":"A Tisza-tónál mérte az autók sebességét a rendőrség, volt munkájuk elég.\r

\r

","id":"20190705_Tizpercenkent_egy_gyorshajto_Tiszafurednel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8168b988-a6db-4192-93fe-54ebb7fd7491","keywords":null,"link":"/itthon/20190705_Tizpercenkent_egy_gyorshajto_Tiszafurednel","timestamp":"2019. július. 05. 16:26","title":"Tízpercenként egy gyorshajtó Tiszafürednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]