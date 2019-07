Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba0bcb70-81c4-4b70-90d5-81d2e25c7f08","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Balatonhoz 33 milliárd forint jut.","shortLead":"A Balatonhoz 33 milliárd forint jut.","id":"20190706_Szazmilliardokat_kolt_a_kormany_turizmusra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba0bcb70-81c4-4b70-90d5-81d2e25c7f08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab4e1c2-dbdf-40cd-99c0-4a63f41d9af4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_Szazmilliardokat_kolt_a_kormany_turizmusra","timestamp":"2019. július. 06. 14:25","title":"Százmilliárdokat költ a kormány turizmusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60748934-5648-43ab-8b4b-893be82e8259","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az a minimum, hogy jogorvoslattal élhet.","shortLead":"Az a minimum, hogy jogorvoslattal élhet.","id":"20190706_Mit_tehet_a_vallalkozo_ha_iparuzesiadotulfizetese_van_raadasul_elevult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60748934-5648-43ab-8b4b-893be82e8259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe4ae3b-2f11-4871-86a4-7be1da3b1a39","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Mit_tehet_a_vallalkozo_ha_iparuzesiadotulfizetese_van_raadasul_elevult","timestamp":"2019. július. 06. 19:25","title":"Mit tehet a vállalkozó, ha iparűzésiadó-túlfizetése van, ráadásul elévült?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4dab8d3-3994-42c5-b43e-3d373d9565fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sok a sérült.","shortLead":"Sok a sérült.","id":"20190706_Gazrobbanas_volt_egy_amerikai_plazaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4dab8d3-3994-42c5-b43e-3d373d9565fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da7a7a5-f6f5-4183-9012-276832f7b954","keywords":null,"link":"/vilag/20190706_Gazrobbanas_volt_egy_amerikai_plazaban","timestamp":"2019. július. 06. 21:36","title":"Gázrobbanás volt egy amerikai plázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf97657-d6f0-473f-adaf-1b34a57c3741","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk az eredeti, a hamisítatlan, az amerikai F-150 Raptort, ami sokkal nagyobb és keményebb az európai Ranger Raptornál. Nem mellesleg pedig az USA-ban időtlen idők óta a legnépszerűbb új autó.","shortLead":"Kipróbáltuk az eredeti, a hamisítatlan, az amerikai F-150 Raptort, ami sokkal nagyobb és keményebb az európai Ranger...","id":"20190706_ford_f150_raptor_amerikai_terepjaro_sivatagi_teszt_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcf97657-d6f0-473f-adaf-1b34a57c3741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45374c0f-95e9-40eb-8f7c-f15bc6948cb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190706_ford_f150_raptor_amerikai_terepjaro_sivatagi_teszt_menetproba","timestamp":"2019. július. 06. 16:30","title":"Amerikából jöttem, mesterségem címere Ford F-150 Raptor – sivatagi teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb68bc15-2440-433e-a5b9-23ebe03d2038","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az unió szabályrendszere elég bonyolult, de azért mindenre mégsem terjed ki. Most megtudhatja, mikor van szó csupán újságírói túlkapásról.","shortLead":"Az unió szabályrendszere elég bonyolult, de azért mindenre mégsem terjed ki. Most megtudhatja, mikor van szó csupán...","id":"20190707_euromitosz_kviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb68bc15-2440-433e-a5b9-23ebe03d2038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60883e79-f1a5-4ca6-b114-a18250fd5432","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_euromitosz_kviz","timestamp":"2019. július. 07. 09:30","title":"A nagy uborka-kvíz: tippelje meg, az EU kukacos, vagy a sajtó túloz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A repülős és buszos utazásokra kell különösen figyelni.","shortLead":"A repülős és buszos utazásokra kell különösen figyelni.","id":"20190706_A_nyaralassal_kapcsolatos_buktatokra_figyelmeztet_a_GVH","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bdf0d96-dff2-4f1c-83fe-7255640ac0f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190706_A_nyaralassal_kapcsolatos_buktatokra_figyelmeztet_a_GVH","timestamp":"2019. július. 06. 15:19","title":"A nyaralással kapcsolatos buktatókra figyelmeztet a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gulyás János egy interjúban arról is beszélt, hogy a Fidesz nem a Néppártnak való megfelelni akarás miatt ejtette a reklámadót. Szerinte azzal sincs semmi kivetnivaló, hogy mindig ugyanazok a cégek nyerik a plakáttendereket, és a kormánypárti médiumok kapják a kormányzati hirdetések jelentős részét.","shortLead":"Gulyás János egy interjúban arról is beszélt, hogy a Fidesz nem a Néppártnak való megfelelni akarás miatt ejtette...","id":"20190706_A_reklamszovetseg_elnoke_szerint_a_HVGplakatok_letiltasa_es_a_Mammutmozi_bezaraa_kozott_nincs_semmi_kulonbseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea15e642-1814-405e-b80c-b9005b0b43c8","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_A_reklamszovetseg_elnoke_szerint_a_HVGplakatok_letiltasa_es_a_Mammutmozi_bezaraa_kozott_nincs_semmi_kulonbseg","timestamp":"2019. július. 06. 13:00","title":"Reklámszövetség-elnök: a HVG-plakátok eltűnése nem rosszabb, mint hogy bezárt a mozi a Mammutban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc070273-24ad-46c4-b202-49254517b20d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Emberi egészségre káros vegyületek oldódnak ki belőle.","shortLead":"Emberi egészségre káros vegyületek oldódnak ki belőle.","id":"20190706_Veszelyes_a_bambusztalka_a_Mullerben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc070273-24ad-46c4-b202-49254517b20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771e8de6-9b06-4d2c-bcb0-6587bf8373ee","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Veszelyes_a_bambusztalka_a_Mullerben","timestamp":"2019. július. 06. 16:08","title":"Veszélyes a bambusztálka a Müllerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]