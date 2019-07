Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nőtől többen is akartak babakocsit venni a neten, de a pénz elküldése után egyikük sem kapta meg a terméket. ","shortLead":"Egy nőtől többen is akartak babakocsit venni a neten, de a pénz elküldése után egyikük sem kapta meg a terméket. ","id":"20190708_Babakocsival_verte_at_a_netes_vasarlokat_egy_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6cecce-9fe6-42bc-abac-56666f055f40","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Babakocsival_verte_at_a_netes_vasarlokat_egy_no","timestamp":"2019. július. 08. 10:51","title":"Babakocsival verte át a netes vásárlókat egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8c11b0-9068-4127-874f-b27c9119ddf1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyolcszoros bajnok Roger Federer a legjobb 16 közé jutott a wimbledoni teniszbajnokságon. A 37 éves svájci sztár a sportág történetében elsőként 350. egyéni Grand Slam-mérkőzését nyerte meg.","shortLead":"A nyolcszoros bajnok Roger Federer a legjobb 16 közé jutott a wimbledoni teniszbajnokságon. A 37 éves svájci sztár...","id":"20190707_Federer_fantasztikus_rekordot_ert_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a8c11b0-9068-4127-874f-b27c9119ddf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca6d339-b294-4526-938d-c2ab8ff5d692","keywords":null,"link":"/sport/20190707_Federer_fantasztikus_rekordot_ert_el","timestamp":"2019. július. 07. 08:02","title":"Federer fantasztikus rekordot ért el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e03fd4-36bb-49ee-af1b-e13a852c4287","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten a fővárosban és további 396 település belterületén, összesen 123 ezer hektáron folytatódik az országos gyérítési program.","shortLead":"A héten a fővárosban és további 396 település belterületén, összesen 123 ezer hektáron folytatódik az országos...","id":"20190708_szunyogirtas_szunyoggyerites_katasztrofavedelem_szunyogok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60e03fd4-36bb-49ee-af1b-e13a852c4287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef91fb6-3254-40ac-bdc4-88d8a3e87e60","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_szunyogirtas_szunyoggyerites_katasztrofavedelem_szunyogok","timestamp":"2019. július. 08. 15:44","title":"Újabb területeken irtják a szúnyogokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5aa0431-b008-4327-a277-1f1bdefe9c6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Bertalan MSZP-s politikus hívta egykor fideszes gázmutyinak és gázlopásnak a MET nevű cég 2011-15 közötti gázmachinációit. A cég perelt, a Kúria most kimondta, jogalap nélkül: el kell tűrnie a véleményeket, és a lopás szó használata sem volt alaptalan.","shortLead":"Tóth Bertalan MSZP-s politikus hívta egykor fideszes gázmutyinak és gázlopásnak a MET nevű cég 2011-15 közötti...","id":"20190708_A_Kuria_szerint_is_szabad_fideszes_gazmutyinak_nevezni_a_MET_egykori_ugyleteit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5aa0431-b008-4327-a277-1f1bdefe9c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a438657c-7b1e-4142-8c25-1dc429b6a3cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_A_Kuria_szerint_is_szabad_fideszes_gazmutyinak_nevezni_a_MET_egykori_ugyleteit","timestamp":"2019. július. 08. 17:58","title":"A Kúria szerint is szabad fideszes gázmutyinak nevezni a MET egykori ügyleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4b8b22-c324-4c69-ae79-7b4e3b739c75","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés jövő héten zárja rendkívüli nyári ülésszakát. A képviselők hétfőn módosításokat hajthatnak végre a kormány jövő évi költségvetésről szóló javaslatán, majd várhatóan pénteken szavaznak annak végleges formájáról.","shortLead":"Az Országgyűlés jövő héten zárja rendkívüli nyári ülésszakát. A képviselők hétfőn módosításokat hajthatnak végre...","id":"20190707_A_heten_dontenek_a_jovo_evi_koltsegvetesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df4b8b22-c324-4c69-ae79-7b4e3b739c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9501cd-f594-48fa-9d8d-974681c4926a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_A_heten_dontenek_a_jovo_evi_koltsegvetesrol","timestamp":"2019. július. 07. 13:56","title":"Jövő héten döntenek a jövő évi költségvetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058595ba-4dfa-4700-a3c5-6a8cd67b9acb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Műholdfelvételek szerint rekordalacsonyra zsugorodott az Antarktika körüli tengeri jég kiterjedése az elmúlt öt évben. A kutatók értetlenül állnak a jelenség előtt, 35 évnyi növekedés lett oda.","shortLead":"Műholdfelvételek szerint rekordalacsonyra zsugorodott az Antarktika körüli tengeri jég kiterjedése az elmúlt öt évben...","id":"20190708_antarktika_koruli_tengeri_jeg_zsugorodott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=058595ba-4dfa-4700-a3c5-6a8cd67b9acb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274448ee-d196-49bb-9b2a-30261169d3d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_antarktika_koruli_tengeri_jeg_zsugorodott","timestamp":"2019. július. 08. 13:03","title":"A kutatók sem értik, mi történt: nagyon összezsugorodott az Antarktisz körüli jég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d762fc3d-41a9-43d5-9203-ddc88a39f168","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már messziről látták a füstöt, azonnal a helyszínre siettek. ","shortLead":"Már messziről látták a füstöt, azonnal a helyszínre siettek. ","id":"20190708_Ego_pajtabol_mentettek_lovat_a_karcagi_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d762fc3d-41a9-43d5-9203-ddc88a39f168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd6afbf-396c-47cc-989c-75960ea2e688","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Ego_pajtabol_mentettek_lovat_a_karcagi_rendorok","timestamp":"2019. július. 08. 11:21","title":"Égő pajtából mentettek lovat a karcagi rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf9e31a-e24e-42da-a757-74c5d6ae91b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A menekültek a globális társadalom összes kirekesztettjének jelképei – mondta Ferenc pápa hétfőn a vatikáni Szent Péter-bazilikában, hat évvel azután, hogy látogatást tett a menekülteket gyakran fogadó Lampedusa szigetén.","shortLead":"A menekültek a globális társadalom összes kirekesztettjének jelképei – mondta Ferenc pápa hétfőn a vatikáni Szent...","id":"20190708_Ferenc_papa_A_menekultek_a_globalis_tarsadalom_osszes_kirekesztettjenek_jelkepei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bf9e31a-e24e-42da-a757-74c5d6ae91b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8f543b-b665-4cd9-9108-0a1a3b1702c6","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Ferenc_papa_A_menekultek_a_globalis_tarsadalom_osszes_kirekesztettjenek_jelkepei","timestamp":"2019. július. 08. 13:59","title":"Ferenc pápa: A menekültek a globális társadalom összes kirekesztettjének jelképei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]