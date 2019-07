Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ea47c2a-2a56-4df2-bccb-55e1ba19621d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kacsintó nőt, zakóban-kalapban tapsoló férfit és ártatlanul néző kutyát is \"felnőtt meztelenség és szexuális tevékenység\" körébe tartozó tartalomnak ítél időnként a Facebook rendszere. Ha valaki túl sok ilyen gyanút bírál felül, akár a csoportja is bánhatja.","shortLead":"Kacsintó nőt, zakóban-kalapban tapsoló férfit és ártatlanul néző kutyát is \"felnőtt meztelenség és szexuális...","id":"20190712_facebook_kepfelismeres_tevesztes_csoport_letiltasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ea47c2a-2a56-4df2-bccb-55e1ba19621d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfde6f54-8c17-4fa2-8a6e-fcec9d559f4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_facebook_kepfelismeres_tevesztes_csoport_letiltasa","timestamp":"2019. július. 12. 08:03","title":"Nem mindig téveszt a Facebook, de amikor igen, akkor nagyon mellélő a képfelismerés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9486f5e9-f7a5-4db0-893c-788f01e42b88","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Négy újabb ritka ázsiai vadló született július elején az északnyugati-kínai Hszincsiang Ujgur Autonóm területen lévő Tiensani Vadvédelmi Parkban.","shortLead":"Négy újabb ritka ázsiai vadló született július elején az északnyugati-kínai Hszincsiang Ujgur Autonóm területen lévő...","id":"20190711_azsiai_vadlo_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9486f5e9-f7a5-4db0-893c-788f01e42b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dedd66cf-308c-4645-a96a-93754b6abbfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_azsiai_vadlo_kina","timestamp":"2019. július. 11. 14:03","title":"Négy ritka kínai vadló született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6324d09-15b7-4893-9295-08a3bbd9b3d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több csapat ultrái estek egymásnak, repültek a székek, törtek a kirakatok.","shortLead":"Több csapat ultrái estek egymásnak, repültek a székek, törtek a kirakatok.","id":"20190711_pozsony_futballhuliganok_ultrak_tomegverekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6324d09-15b7-4893-9295-08a3bbd9b3d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44af7e1b-946d-43fc-8b2a-51731447d169","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_pozsony_futballhuliganok_ultrak_tomegverekedes","timestamp":"2019. július. 11. 09:06","title":"Szétszedték Pozsonyt a futballhuligánok, 94 ember őrizetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058c40c4-afca-4b57-afbf-b1de8c24fc8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gulyás Gergellyel együtt. Virsli és zsömle volt a menü.","shortLead":"Gulyás Gergellyel együtt. Virsli és zsömle volt a menü.","id":"20190712_orban_viktor_reggeli_orszaghaz_gulyas_gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=058c40c4-afca-4b57-afbf-b1de8c24fc8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e64c9b9-3826-461d-b92e-f92b8e5e28a0","keywords":null,"link":"/elet/20190712_orban_viktor_reggeli_orszaghaz_gulyas_gergely","timestamp":"2019. július. 12. 09:57","title":"Orbán Viktor tájékoztatja a magyarokat: megreggelizett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Elfogadható megoldást sikerült kialakítani, de ne dobáljuk még a kalapunkat az égre örömünkben – mondta Brüsszelről a miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában. Beszélt a kommunizmusról is, a DK-s Dobrev Klára juttatta ezt eszébe. Kiderült, milyen országot építene Orbán. Hitelfelvétel helyett azt szeretné, ha Magyarország tudna hiteleket nyújtani másoknak.","shortLead":"Elfogadható megoldást sikerült kialakítani, de ne dobáljuk még a kalapunkat az égre örömünkben – mondta Brüsszelről...","id":"20190712_Orban_Nagy_ambicioim_vannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805a644d-8f3a-4b35-b266-42a15582acfd","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Orban_Nagy_ambicioim_vannak","timestamp":"2019. július. 12. 07:59","title":"Orbán: Nagy ambícióim vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba, de ott életét vesztette. ","shortLead":"A gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba, de ott életét vesztette. ","id":"20190710_Aramutesbe_halt_bele_egy_egyeves_kisgyerek_Nyiregyhazan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce3aaea-53a2-487c-950c-1aea3d6f7e28","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Aramutesbe_halt_bele_egy_egyeves_kisgyerek_Nyiregyhazan","timestamp":"2019. július. 10. 19:16","title":"Áramütésbe halt bele egy egyéves kisgyerek Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beindította úthengerét a YouTube, a videómegosztó sorra blokkolja azokat a népszerű weboldalakat, ahonnan mp3-ban lehet letölteni a videókat.","shortLead":"Beindította úthengerét a YouTube, a videómegosztó sorra blokkolja azokat a népszerű weboldalakat, ahonnan mp3-ban lehet...","id":"20190711_youtube_mp3_letoltes_zene_blokkolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cdb6412-67ed-4374-9dea-6c8a1aafc6ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_youtube_mp3_letoltes_zene_blokkolas","timestamp":"2019. július. 11. 08:03","title":"YouTube-ról tölt le zenéket? Rossz hírünk van: elkezdték blokkolni a zeneletöltős oldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb68fa5-4c05-4cc6-85d8-e331c2b37831","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jacinda Ardern szomszédja egy interjúban mondta el, hogy másfél évvel korábban ő ölte meg Új-Zéland első számú macskáját, Paddle-t. ","shortLead":"Jacinda Ardern szomszédja egy interjúban mondta el, hogy másfél évvel korábban ő ölte meg Új-Zéland első számú...","id":"20190710_megolte_az_ujzelandi_miniszterelnok_macskajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cb68fa5-4c05-4cc6-85d8-e331c2b37831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c67c63-aa43-4315-9f8a-4b43f7d17658","keywords":null,"link":"/elet/20190710_megolte_az_ujzelandi_miniszterelnok_macskajat","timestamp":"2019. július. 10. 17:38","title":"Megszólalt a szomszéd, aki megölte az új-zélandi miniszterelnök világhírű macskáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]