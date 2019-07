Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfb09bb5-e783-42a7-acc7-16fdde7292c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Volán akár leállhat jövőre munkaerőhiány miatt.","shortLead":"A Volán akár leállhat jövőre munkaerőhiány miatt.","id":"20190717_Nepszava_egenfoldon_nincs_eleg_buszsofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfb09bb5-e783-42a7-acc7-16fdde7292c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a469ea6f-ef38-4b16-92fa-103961992bce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Nepszava_egenfoldon_nincs_eleg_buszsofor","timestamp":"2019. július. 17. 08:17","title":"Népszava: Égen-földön nincs elég buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc2be9f-d568-4ee0-8ac3-97bfbefc9390","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy fenyőerdő kapott lángra, nem tudni, mitől. ","shortLead":"Egy fenyőerdő kapott lángra, nem tudni, mitől. ","id":"20190716_Tobb_mint_tizezer_nyaralo_menekult_erdotuz_miatt_Horvatorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fc2be9f-d568-4ee0-8ac3-97bfbefc9390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d73019-1506-411f-be74-2933b881e2a2","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_Tobb_mint_tizezer_nyaralo_menekult_erdotuz_miatt_Horvatorszagban","timestamp":"2019. július. 16. 12:08","title":"Több mint tízezer nyaraló menekült erdőtűz miatt Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a magyar kormány tekint kellemetlen szereplőként a magyar származású milliárdosra, Soros Györgyre. Sajtóhírek szerint az oroszok sem szimpatizálnak vele.","shortLead":"Nem csak a magyar kormány tekint kellemetlen szereplőként a magyar származású milliárdosra, Soros Györgyre. Sajtóhírek...","id":"20190716_soros_gyorgy_orosz_hackerek_gru_kibertamadas_nyilt_tarsadalom_alapitvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f36164-505a-410f-beab-2d4fdfcdc7e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_soros_gyorgy_orosz_hackerek_gru_kibertamadas_nyilt_tarsadalom_alapitvany","timestamp":"2019. július. 16. 15:10","title":"Most épp Soros Györgyéket támadhatják az orosz hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e82335-c834-4c32-8ddf-9e81dc3efdc1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az édesség azonban így is édes marad.","shortLead":"Az édesség azonban így is édes marad.","id":"20190716_Hozzaadott_cukor_nelkuli_csokit_dob_piacra_a_Nestle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34e82335-c834-4c32-8ddf-9e81dc3efdc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6af6bae-d90a-4217-b68f-e9327fbf9f53","keywords":null,"link":"/kkv/20190716_Hozzaadott_cukor_nelkuli_csokit_dob_piacra_a_Nestle","timestamp":"2019. július. 16. 18:35","title":"Hozzáadott cukor nélküli csokit dob piacra a Nestlé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793c0738-6c07-402b-a87e-8bbfab20e9ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint duplájára növelte nyereségét az autóakkumulátorokat gyártó kínai CATL.","shortLead":"Több mint duplájára növelte nyereségét az autóakkumulátorokat gyártó kínai CATL.","id":"20190716_Ez_a_kinai_ceg_az_elektromos_autozas_egyik_legnagyobb_nyertese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=793c0738-6c07-402b-a87e-8bbfab20e9ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e1f274-3e38-4d7e-b44e-f687dc50adfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_Ez_a_kinai_ceg_az_elektromos_autozas_egyik_legnagyobb_nyertese","timestamp":"2019. július. 16. 09:55","title":"Ez a kínai cég az elektromos autózás egyik legnagyobb nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f10a052-018b-4b5f-aab3-c81e0d5596c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ősszel kiderül, elmúlhat-e valaha az igazi szerelem. ","shortLead":"Ősszel kiderül, elmúlhat-e valaha az igazi szerelem. ","id":"20190716_Szolits_a_neveden_folytatas_Megtalallak_konyv_Andre_Aciman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f10a052-018b-4b5f-aab3-c81e0d5596c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548d16ee-ac43-4ea9-8378-483760fe8010","keywords":null,"link":"/kultura/20190716_Szolits_a_neveden_folytatas_Megtalallak_konyv_Andre_Aciman","timestamp":"2019. július. 16. 14:27","title":"Októberben jön a Szólíts a neveden folytatása, és a szerző is Magyarországra látogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac2cd7a-96c2-49e9-8b27-f7446580ee96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ősszel érkezik az Apple gondozásában készülő For All Mankind sorozat, ami máshogy emlékszik meg a holdra szállásról. A történet mellett a munkára szánt összeg se (lehet) semmi.","shortLead":"Ősszel érkezik az Apple gondozásában készülő For All Mankind sorozat, ami máshogy emlékszik meg a holdra szállásról...","id":"20190716_apple_tv_plus_for_all_mankind_sorozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fac2cd7a-96c2-49e9-8b27-f7446580ee96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2fb1b3-c585-427a-905a-be651452411c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_apple_tv_plus_for_all_mankind_sorozat","timestamp":"2019. július. 16. 16:10","title":"Az Apple új sorozatában kicsit máshogy zajlott a holdra szállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548618a9-23d2-4c54-ace4-8c8c73cd796e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"418 településen, valamint 4 budapesti kerületben zajlik a gyérítés.","shortLead":"418 településen, valamint 4 budapesti kerületben zajlik a gyérítés.","id":"20190715_Tobb_mint_szazezer_hektaron_irtjak_a_szunyogokat_a_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548618a9-23d2-4c54-ace4-8c8c73cd796e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec4056c-ae1e-44a4-8424-cba5a9b4d306","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Tobb_mint_szazezer_hektaron_irtjak_a_szunyogokat_a_heten","timestamp":"2019. július. 15. 12:53","title":"Több mint százezer hektáron irtják a szúnyogokat a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]