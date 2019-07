Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"Windisch Judit - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Áder János köztársasági elnök hamarosan kiírja az őszi önkormányzati választások időpontját, indul a visszaszámlálás. Az ország több pontján – megyeszékhelyeken és fővárosi kerületekben egyaránt – éles versenyre lehet számítani. Van, ahol már azt is tudjuk, kik csapnak össze. Térképre tettük a Fidesz és az ellenzék jelöltjeit.","shortLead":"Áder János köztársasági elnök hamarosan kiírja az őszi önkormányzati választások időpontját, indul a visszaszámlálás...","id":"20190722_terkepen_recept_hogyan_gyozheti_le_ellenzek_fideszt_orszagszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98d65bc-b473-4c8c-9729-395a1f45c237","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_terkepen_recept_hogyan_gyozheti_le_ellenzek_fideszt_orszagszerte","timestamp":"2019. július. 22. 06:30","title":"Térképen a mezőny, amely összecsap az őszi választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az exit pollok szerint az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij vezette Nép szolgálója párt fölényes győzelmet aratott a vasárnapi parlamenti választáson, és az is elképzelhető, hogy abszolút többséget szerzett a 450 fős törvényhozásban.","shortLead":"Az exit pollok szerint az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij vezette Nép szolgálója párt fölényes győzelmet aratott...","id":"20190721_Folenyes_gyozelmet_aratott_Zelenszkij_Partja_Ukrajnaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aebd65c-952e-481c-bec8-6b4a3851c462","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Folenyes_gyozelmet_aratott_Zelenszkij_Partja_Ukrajnaban","timestamp":"2019. július. 21. 19:52","title":"Fölényes győzelmet aratott Zelenszkij pártja Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ffe19b-012a-4784-94f6-c4980b9e5f10","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felmérések szerint Volodimir Zelenszkij elnök pártja lehet a befutó, a második helyre a Moszkva-barát erőket várják. ","shortLead":"Felmérések szerint Volodimir Zelenszkij elnök pártja lehet a befutó, a második helyre a Moszkva-barát erőket várják. ","id":"20190721_Elorehozott_parlamenti_valasztas_kezdodott_Ukrajnaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87ffe19b-012a-4784-94f6-c4980b9e5f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b46f02d-c5a1-4daa-987e-fbab06af14a7","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Elorehozott_parlamenti_valasztas_kezdodott_Ukrajnaban","timestamp":"2019. július. 21. 08:21","title":"Rockénekes és Timosenko is indul a mai ukrajnai választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171dd416-aa7a-4772-9393-a97a02ff68d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ami ráadásul a globális felmelegedés ellen is hasznos.



","id":"20190720_Ez_kesz_levegobol_csinal_elelmiszert_egy_finn_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=171dd416-aa7a-4772-9393-a97a02ff68d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ce472d-9134-49ce-9631-9f5d040fecc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_Ez_kesz_levegobol_csinal_elelmiszert_egy_finn_ceg","timestamp":"2019. július. 20. 20:17","title":"Ez kész: levegőből csinál élelmiszert egy finn cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df1d11e-246f-4544-88fd-29c1cbd4dcf7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy épület összedőlt, autók rongálódtak meg, voltak, akik beszorultak a liftbe.\r

","shortLead":"Egy épület összedőlt, autók rongálódtak meg, voltak, akik beszorultak a liftbe.\r

","id":"20190720_Osszedolt_epulet_peckesen_allo_Akropolisz__Felmerik_a_karokat_az_atheni_foldrenges_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7df1d11e-246f-4544-88fd-29c1cbd4dcf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b0b8b5-6a4e-47b9-8a9a-2784685f646e","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_Osszedolt_epulet_peckesen_allo_Akropolisz__Felmerik_a_karokat_az_atheni_foldrenges_utan","timestamp":"2019. július. 20. 21:33","title":"Összedőlt épület, peckesen álló Akropolisz - Felmérik a károkat az athéni földrengés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alföldi Róbert Ecuadorban rendezte meg a Don Giovannit, erről is beszélt a 24.hu-nak adott interjújában, és arról is, miért nevetséges ma azon duzzogni, hogy a kormány miként söpörte el a kulturális taót és szelektál a színházak között.\r

","shortLead":"Alföldi Róbert Ecuadorban rendezte meg a Don Giovannit, erről is beszélt a 24.hu-nak adott interjújában, és arról is...","id":"20190720_Alfoldi_Rohognek_a_markukba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8eb285-6deb-4032-8327-a3a6eed59eaa","keywords":null,"link":"/kultura/20190720_Alfoldi_Rohognek_a_markukba","timestamp":"2019. július. 20. 16:45","title":"Alföldi: Röhögnek a markukba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102cb492-c3fc-4c6b-89a2-c7e5ec311e84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190721_elon_musk_neuralink_kvantum_osszefonodas_komszomolec_video_holdra_szallas_delfinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=102cb492-c3fc-4c6b-89a2-c7e5ec311e84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1667db39-747d-4f06-ad2e-6200c50b555e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190721_elon_musk_neuralink_kvantum_osszefonodas_komszomolec_video_holdra_szallas_delfinek","timestamp":"2019. július. 21. 12:00","title":"Ez történt: bemutatták a chipet, amit Elon Musk beültetne az agyunkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adda0497-a634-44c2-b5a7-b8fb981f1417","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Wesley Snipes után a kétszeres Oscar-díjas Mahershala Ali bújik a legendás vámpírvadász bőrébe. ","shortLead":"Wesley Snipes után a kétszeres Oscar-díjas Mahershala Ali bújik a legendás vámpírvadász bőrébe. ","id":"20190721_Jon_az_uj_Penge_es_nem_akarki_kapta_a_foszerepet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adda0497-a634-44c2-b5a7-b8fb981f1417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7c0dae-1dc9-4311-ac64-ec224f14addb","keywords":null,"link":"/kultura/20190721_Jon_az_uj_Penge_es_nem_akarki_kapta_a_foszerepet","timestamp":"2019. július. 21. 09:45","title":"Jön az új Penge, és nem akárki kapta a főszerepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]